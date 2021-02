Nach rund 15 Jahren ein neues Auto: Mit dem MG ZS EV will die britische Traditionsmarke das Comeback schaffen. Zu diesem Preis ist das Elektro-SUV in Deutschland ab Frühjahr 2021 zu kaufen.

Mit dem MG ZS EV (2021) meldet sich die britische Traditionsmarke in Deutschland nach über 15 Jahren zurück. Das neue Elektro-SUV, das ab Frühjahr 2021 zum Preis von unter 32.000 Euro in Deutschland zu kaufen ist, basiert auf dem bereits seit 2017 in Großbritannien angebotenen SUV ZS mit herkömmlichem Antrieb. Optisch unterscheidet sich die Elektro-Version nicht allzu sehr vom herkömmlichen Modell: Lediglich der Grill, hinter dem sich der Ladeanschluss verbirgt, und die Räder wurden überarbeitet. Den Antrieb übernimmt eine E-Maschine mit 105 kW/143 PS, die an der Vorderachse sitzt. Sie beschleunigt den ZS binnen 8,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, wird aber mit Rücksicht auf die Reichweite bei 140 km/h elektronisch eingebremst. Das sichert dem ZS bei einer Akku-Kapazität von vergleichsweise bescheidenen 44,5 kWh einen Aktionsradius von bis zu 263 Kilometern nach der WLTP-Norm. Danach muss der MG ZS EV (2021) für rund acht Stunden an die Steckdose, haben die Chinesen ausgerechnet. Am Schnelllader dagegen ist er im besten Fall schon binnen 40 Minuten wieder bei 80 Prozent. Mehr zum Thema: Diese E-Autos erhalten die Prämie

