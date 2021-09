Das Citroën C3 Facelift knüpft seit Juni 2020 mit verbessertem Komfort und noch mehr Personalisierungsmöglichkeiten an die Erfolge seines Vorgängers an. Außerdem: Alle Informationen zu Preis, Innenraum sowie zur Crossover-Variante, die 2022 auf Wachstumsmärkten startet!

Mit überarbeitetem Design und neuen Sitzen für mehr Komfort ist das Citroën C3 Facelift erstmals im Juni 2020 zu den Händlern gerollt. Ab 14.890 Euro (Stand: September 2021) beginnt der Einstieg in die C3-Welt. Antriebsseitig bleibt es bei den bereits bekannten Motoren. So steht weiterhin ein Dreizylinder-Benziner mit 83 oder 110 PS sowie ein 1,5 Liter großer Vierzylinder-Diesel mit 100 PS zur Wahl. Serienmäßig sorgt ein Schaltgetriebe mit fünf oder sechs Gängen für die Kraftübertragung, für den stärkeren Benziner hält Citroën zudem eine optionale Sechsstufen-Automatik bereit. Mehr hat sich allerdings beim Design des Citroën C3 Facelift (2020) getan: Für die Front haben die Designer:innen den sogenannten Airbump (mit Luft gefüllte Kunststoffpolster an den Flanken) sowie die Stoßfänger neu gestaltet und dem Kühlergrill eine zusätzliche, seitlich nach unten abfallende Chromleiste verpasst. Die Scheinwerfer sind nun mit LED-Technologie ausgestattet und es gibt zwei neue Designs für die 16- und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Und: Das Citroën C3 Facelift (2020) bietet mit 97 anstatt bislang 37 möglichen Außenvarianten künftig noch mehr Möglichkeiten zur Personalisierung.

Citroën C3 Facelift (2020): Preis & Innenraum

Auch im Innenraum des Citroën C3 Facelift (2020) hat sich im Vergleich zum Vorgänger einiges getan. So sollen etwa die neuen Advanced Comfort Sitze mit Armlehne für den:die Fahrer:in künftig mehr Komfort bieten. Außerdem gibt es neue Farbkombinationen und Materialien für den überarbeiteten Innenraum. Dank der Anwendung "Mirror Screen" können zudem die Funktionen des eigenen Smartphones via Apple CarPlay und Android Auto über den Touchscreen des Citroën C3 Facelift (2020) bedient werden. Das Navigationssystem kann nun Echtzeitverkehrsdaten verarbeiten. Außerdem sind bis zu zwölf Assistenzsysteme sowie die eingebaute Dash Cam (Connect CAM) mit an Bord. Und: Der Kofferraum mit einem Volumen von 300 Litern wird noch durch diverse Ablagen im Innenraum des Citroën C3 Facelift (2020) und ein großes Handschuhfach mit 6,25 Litern Platz ergänzt.

Der C3 (2022) für Wachstumsmärkte kommt als vier Meter langer Crossover. Foto: Citroën

Citroën C3 (2022) als Mini-Crossover für Wachstumsmärkte