Mit Queensbett, Raumbad und Edition25-Sonderausstattung bringt der Carado T449 (2024) auf Ford Transit-Basis einen Hauch Luxus in die teilintegrierte Mittelklasse. Das sind Preis und Ausstattung des Reisemobils.

Hubbett und Sitzgruppenumbau ermöglichen gegen Aufpreis auch fünf Schlafplätze an Bord. Serienmäßig sind es nur zwei.

Der Teilintegrierte kommt stets mit dem "Edition25"-Paket, das außen unter anderem 16-Zoll-Alufelgen in Schwarz, ein Fahrerhaus in "Chroma Blau" und Ausstattung wie eine Markise mitbringt.

Mit 7,36 m ist der T449 der längste Ford-Transit-Teilintegrierte aus dem Hause Carado. An Bord bringt er Queensbett und Raumbad unter.

Preis: Carado T449 Ford (2024) mit Edition25 ab 73.199 Euro

Zwei Basisfahrzeuge, neun Baureihen: Das Teilintegrierten-Angebot (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) bei Hymers Nice-Price-Marke Carado ist groß – und doch am Ende gar nicht einmal so undurchschaubar. Die kurzen Modelle bis knapp 7,30 m bekommen ein Kompaktbad, alles darüber ein Raumbad. Die wahren Unterschiede der Baureihen – anderswo wären es schlicht Grundrisse eines Modells – liegen meist in der Länge und dem Heckbett begründet. Das längste Modell auf Basis des Ford Transit ist der Carado T449 Ford (2024), der stets als "Edition25" die Werkshallen verlässt.

Mit mindestens 73.199 Euro (Stand: April 2025) ist er augenscheinlich zwar zunächst knapp 8100 Euro teurer, als ein vergleichbarer Carado-TI auf Fiat Ducato-Basis. Doch hier kommt das obligatorische Editionspaket ins Spiel, welches das für Fiat-Camper bis zu 7199 Euro teure "Pro+"- sowie das 1059 Euro teure "Basic"-Paket umfasst. Das Ford-Chassis-Paket ist ebenfalls mit dabei, womit das Ford-Reisemobil serienmäßig bereits Optionen wie Rahmenfenster, ein Panoramafenster in der T-Haube, ein isolierter Abwassertank, Verdunkelungen im Fahrerhaus und die allseits beliebten Markise (so nachrüsten) an Bord hat.

Innenraum: Langer TI mit Queensbett und Raumbad

Die Wohnraumaufteilung des Carado T449 Ford (2024) ist wenig überraschend – und von Fahrerhaus bis Raumbad sogar weitestgehend baugleich mit dem Carado T447. Der einzige Unterschied zwischen den beiden auf Ford-Basis stehenden, 7,36 m langen Baureihen ist das Heckbett. Denn hier kommt beim T449 Ford ein Queensbett (195 x 150 cm) anstelle der Einzelbetten des T447 zum Einsatz. Der Vorteil des Bettentyps: Das Doppelbett lässt sich – wie von zu Hause gewohnt – von den Seiten besteigen und liegt zudem etwas niedriger, was den Heckraum luftiger wirken lässt. Mit der anderen Bettform ziehen auch kleinere Unterschiede ins Heck des Reisemobils ein. Anstatt die Kleiderschränke etwa unter die Liegeflächen zu verbannen, sind sie deckenhoch jeweils links und rechts an der Heckwand untergebracht.

Das zweite Grundriss-Highlight des Carado T449 Ford (2024) ist das Raumbad. Dieses bieten zwar auch die anderen Modelle oberhalb von 7,30 m Außenlänge, dennoch ist es durchaus erwähnenswert, schließlich ist es in der Preisklasse noch nicht überall Standard. Bei Carado ist das Bad in zwei separate Einheiten geteilt. Auf der rechten Fahrzeugseite sind die drehbare Kassettentoilette (hier Tipps und Empfehlungen zu Campingtoiletten), Waschtisch mit Festwaschbecken und Spiegel sowie Stauraum untergebracht, auf der linken Seite die separate Duschkabine (unsere Tipps für Außenduschen). Per WC-Tür lässt sich der Sanitärraum vom übrigen Wohnraum im Bug abtrennen und schafft gleichzeitig ein Umkleidezimmer. Bis zu 122 l Frischwasser (so den Wassertank reinigen und desinfizieren) stehen Camper:innen zur Verfügung, der Abwassertank fasst bis zu 92 l und muss daher etwas häufiger entleert werden.

Einen Schritt weiter nach vorne folgt die Winkelküche. Sie bietet mit Zweiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) und 156-l-Kompressorkühlschrank (die besten Kühlboxen im Test) im Gegensatz zum Luxus-Bad dagegen wieder etwas bodenständigere Verhältnisse – bei einem Basispreis unter 75.000 Euro aber durchaus verkraftbar. Immerhin lässt sich die Edelstahl-Rundspüle getrennt vom Herd abdecken und schafft so weitere Arbeitsfläche, wenn nötig. Wer auch auf dem Campingplatz (das sind die bestbewerteten in Deutschland) nicht auf frisch aufgebackene Brötchen verzichten mag, bekommt für 529 Euro Aufpreis auch einen Gas-Backofen in die Küchenzeile eingebaut – im Tausch gegen Stauraum.

Die Sitzgruppe ist im Carado T449 Ford (2024) weitestgehend "standardmäßig" und besteht aus Einhängetisch, Zweier-Sitzbank in Fahrtrichtung sowie den drehbaren Fahrerhaussesseln. Auf der Beifahrerseite steht jedoch noch ein Zusatzsitz, der die Sitzgruppe auf bis zu fünf Sitzplätze erweitert. Ebenso viele Personen dürfen im T449 Edition25 gegen Aufpreis auch mitfahren, serienmäßig sind dagegen nur vier Sitze mit Sicherheitsgurt ausgestattet. Übernachten können ebenfalls bis zu fünf Personen, sofern das optionale Hubbett (195 x 140 – 110 cm, 1599 Euro) sowie der Sitzgruppenumbau (210 x 50 cm) hinzu geordert wurden.

Geheizt wird in den Edition25-Campern auf Ford-Basis stets mit der Gasheizung Truma Combi 6. Wer die zwei Elf-Kilogramm-Gasflaschen lieber fürs Kochen aufsparen möchte, bekommt auch ein Upgrade auf die Combi 6E mit Gas-Elektro-Mischbetrieb. Eine elektrische Fußbodenerwärmung gibt es ebenfalls optional. Wer mit Strom heizen möchte, sollte jedoch in die zweite Aufbaubatterie (Tipps zu Kauf und Einbau) investieren.

Basisfahrzeug: Ford Transit

Anders als etwa bei der T447-Baureihe gibt es für den Carado T449 Ford (2024) nur ein Basisfahrzeug, den Ford Transit. Dieser kommt standardmäßig mit dem 130 PS (96 kW) starken 2,0-TDCI-Vierzylinder und Sechsgang-Schaltgetriebe. Gegen Aufpreis erhält der Turbodiesel (hier die Geschichte des Dieselmotors) ein Leistungsupgrade auf 165 PS (122 kW). Mit dieser Motorisierung ist auch die Achtstufen-Wandlerautomatik (Automatikgetriebe erklärt) erhältlich. Die technisch zulässige Gesamtmasse beträgt ungeachtet des Antriebs stets 3500 kg, lässt sich aber in Verbindung mit der Automatik und dem leistungsstärkeren Vierzylinder auf 4100 kg auflasten.

Im Fahrerhaus ist der Ford Transit dank des obligatorischen Edition25-Pakets bereits serienmäßig mit einer manuellen Klimaanlage (hier die Unterschiede zur Klimaautomatik erklärt) ausgerüstet. Auch Nebelscheinwerfer, ein lackierter Stoßfänger und Abbiegelicht sind inklusive, genauso die Chassisfarbe "Chroma Blau" und 16-Zoll-Alufelgen in Schwarz. Stets an Bord ist auch ohne Editions-Ausstattungspaket das 12,0-Zoll-Infotainmentsystem, ein einfacher Tempomat sowie die elektrische Feststellbremse – die den störenden Handbremshebel ersetzt. Gegen Aufpreis bietet Carado Xenon-Scheinwerfer für den Ford-Transporter an, das integrierte Navigationssystem ist dagegen im "Assistenz Paket" für 2029 Euro Aufpreis enthalten, welches dazu noch mit Verkehrszeichenerkennung, einem adaptiven Tempomaten und beheizten Außenspiegeln kommt. Spurhalteassistent und Pre-Collission-Bremsassistent sind serienmäßig.