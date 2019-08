Mit dem Morgan Plus Six zeigt die britische Automanufaktur Mut zum Fortschritt: Zum ersten Mal gehören Turbo, Automatikgetriebe und serienmäßige Zentralverriegelung zum Roadster aus Eschenholz. Der optische Eindruck bleibt jedoch auch im Jahr 2019 unverändert. Mit gestreckter Schmetterlingshaube, langen geschwungenen Kotflügeln und klaren Kanten beschleunigt der Barock-Engel in 4,2 Sekunden von Null auf 100 km/h. Möglich macht es das neue Achtgang-Getriebe und der 340-PS-Sechszylinder von BMW.