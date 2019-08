Der Abarth 595 ist der getunte Zwilling des Fiat 500 und kam 2012 auf dem Markt. Seit dem Update 2016 gibt es den City-Flitzer nicht nur in den Varianten Competizione (180 PS) und Turismo (165 PS), sondern auch als Pista (160 PS) oder schlicht als 595 (145 PS). Im Mittelpunkt steht dabei immer der 1,4 Liter große Vierzylinder mit einem Fünfgang-Getriebe, wahlweise handgeschaltet oder automatisch. Trägt die Bezeichnung ein "C" im Namen, so hat man es mit der Cabrio-Version zu tun. Die Facelift-Version steht preislich bei 18.290 Euro.