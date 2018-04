Das Modell Mercedes CLE wird im Jahr 2018 der Nachfolger für den Mercedes CLS. Der Name CLS wird weitervererbt an ein neues viertüriges Coupé, das auf S-Klasse-Basis gefertigt wird. Der CLE basiert technisch weiterhin auf der E-Klasse und zeigt sich nun auch namentlich näher an seiner Basis. Und von der erbt er so einiges. Während er sich designtechnisch weiter an seinem Vorgänger orientiert, wird der Innenraum vermutlich von der E-Klasse inspiriert. Zu erwarten ist das gleiche Angebot an Infotainment und Assistenzsystemen. Der Marktstart wird für Sommer 2018 vermutet.