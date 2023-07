Auch ein Motorrad benötigt ab und an eine gründliche Wäsche. Spezielle Motorradreiniger entfernen Schmutz materialschonend und gründlich. Wir zeigen einige Bestseller-Artikel in unserem Produktvergleich.

Motorradfahren wird in Deutschland von Jahr zu Jahr eine immer beliebtere Freizeitaktivität. Kein Wunder, denn all die abwechslungsreichen Landschaften in der Republik laden bei gutem Wetter zu einer ereignisreichen Spritztour ein. Damit das Bike aber immer gut in Schuss ist und für den nächsten Ausflug bereitsteht, ist die passende Pflege wichtig. Dazu zählt, vor allem nach der Fahrt ins Gelände oder langen Autobahnetappen, die Reinigung.

Ein echter Allrounder – wie soll es bei dem Hersteller auch anders sein – ist der WD-40 Specialist Motorradreiniger. Seine Formel ist für alle Oberflächen des Motorrads geeignet, darunter Kunststoff, Gummi, Chrom, Stahl, Aluminium, Karbon und Lack. Der Reiniger eignet sich damit für die unterschiedlichsten Arten von Motorrädern – Cruiser, Chopper, Tourer, Allrounder, Sportbikes und viele mehr. Einfach aufsprühen – das soll genügen, um Verschmutzungen und Ablagerungen schnell zu entfernen. Der Hersteller verzichtet beim Inhalt der 500-Milliliter-Flasche auf schädliche Säuren und Lösungsmittel und ist vollständig biologisch abbaubar.



Warum benötigt ein Motorrad-Spezialreiniger?

Bei einem Motorrad gibt es viele unterschiedliche Oberflächen wie Lack, Kunststoff und Metall. Das Ziel ist, dass nach der Anwendung des Reinigers alle Teile des Zweirads sauber und glänzend sind. Spezielle Motorradreiniger sind dafür ausgerichtet, das Bike gründlich von Schmutz wie Fett, Insektenrückständen und anderen Ablagerungen befreit zu können. In der Regel sind diese Produkte als Sprühflaschen oder Konzentrate erhältlich und weisen einen hohen pH-Wert auf. Hersteller geben auf ihren Produkten genau an, für welche Oberflächen sie geeignet sind. Das sollte immer beachtet werden. Die regelmäßige Verwendung von Motorradreinigern trägt dazu bei, das Erscheinungsbild des Bikes möglichst lang zu erhalten und es verbessert den Schutz vor Korrosion und Verschleiß. Dazu gehört es auch, alle behandelten Stellen nach der Reinigung gründlich zu trocknen und gegebenenfalls mit einer Politur oder einem Wachs zu behandeln – für besonders dauerhaften Glanz und Oberflächenschutz.

Motorradreiniger: Die besten Produkte im Vergleich

Welche Motorradreiniger eignen besonders gut sich für die Wäsche? Motorradfans tauschen sich online zu ihren Erfahrung aus. Wir haben die beliebtesten Artikel in der Redaktion ausgewertet. Von einem besonders guten Motorradreiniger erwarten wir, dass das Zweirad schonend und gleichzeitig gründlich gesäubert wird. Idealerweise achten die Hersteller dabei auch auf die biologische Abbaubarkeit. Diese Produkte haben uns überzeugt:

Motorrad Cleaner 1 Liter

Der praktische Liqui Moly Motorbike Cleaner kommt in einer gut dosierbaren Ein-Liter-Sprühflasche. Online wird er besonders wegen seiner kurzen Einwirkzeit von fünf bis maximal fünfzehn Minuten beworben. Dann beseitigt er auch hartnäckige Schmutz wie Öl- und Fettrückstände. Zusätzlich ist die Formel des Motorrad Schnellreinigers biologisch abbaubar und umweltschonend.



Dr. Wack S100 Total Reiniger – Motorrad Total Reiniger

Der S100 Total Reiniger von Dr. Wack ist ein besonders durchdachtes Reinigungsmittel mit Selbsttrocknungseffekt, der eigens für Motorräder entwickelt ist. Die säurefreie Formel des S100 schützt die unterschiedlichen Motorradoberflächen nach der Reinigung und trocknet ohne Wasserflecken. Einfache Anwendung dank Sprühkopf: Schmutz und andere Verunreinigungen werden mit dem S100 Total Reiniger plus ohne Rückstände mühelos entfernt.

Tuga Chemie Teuflisch gute Motorradwäsche

Der Biker's Super-Teufel von Tuga Chemie punktet mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Motorradfans. Das Reinigungs-Gel haftet auch auf senkrechten Flächen ausgezeichnet. Die Reinigung übernimmt der Super-Teufel ganz von allein: auftragen, kurz einwirken lassen und dann kräftig mit Wasser abspülen. Auch starker Dreck wie Kettenfett oder Ölverkrustungen werden dabei gelöst. Für ein sauberes Finish sorgt ein Glanz- und Abperl-Effekt. Hinweis: Biker's Super-Teufel ist säure- und phosphatfrei und besonders einfach anzuwenden.



Gel-Reiniger für säurefreie Wäsche

Nigrin als namhafter Hersteller von Auto-Pflegemitteln kann auch beim Motorrad überzeugen. Der Moto-Bike Gel-Reiniger von Nigrin ist auf besonders vielen verschiedenen Oberflächen anwendbar und haftet dank seiner Gel-Formel besonders gut während der Einwirkungszeit. Er ist säurefrei und super einfach anzuwenden. Beachten sollte man allerdings, dass der Inhalt allergische Hautreaktionen verursachen kann.



Nano-Tech Reiniger von MUC-OFF Oil Cleaner

Wer gleich mehrere Motorräder zu pflegen hat, oder einfach besonders gerne in Gelände fährt: Das Motorrad-Reinigungsmittel von Muc-Off ist in einem Vorteilspack von fünf Litern erhältlich. Das ermöglicht eine lange Nutzungsdauer. Der Reiniger ist dazu entwickelt, Verschmutzung, Fett und Öl von Motorrädern zu entfernen. Dabei ist er auch auf empfindlichen Oberflächen anwendbar. Pluspunkt: Es sind keine Bürsten oder Schwämme für die Reinigung mit dem Muc-Off nötig.



Motorex Moto Clean Set

Die ganze Bandbreite an Pflege-Produkten für die Motorrad-Wäsche gibt es mit dem Motorex Moto Cleaning Kit. Es enthält:

Motorrad Reiniger (1 Liter)

Ketten-Reiniger (500 ml)

Pflegemittel (250 ml)

ein Reinigungstuch

eine Bürste

einen Schwamm

Mit dieser Kombination können die unterschiedlichen Oberflächen des Zweirads optimal behandelt werden. Eine besonders gründliche und zeitgleich schutzintensive Lösung.



Wie reinigt man am besten ein Motorrad?

Je nach verwendetem Produkt können unterschiedliche Schritte innerhalb der Motorradreiniger entfallen. Einige Hinweise für eine reibungslose Anwendung:

Vorbereitung: Das Zweirad sollte abgekühlt sein und in einem gut belüfteten Bereich stehen. Lose Teile müssen entfernt werden, ungeschützte Elektrik und Auspuff-Bereiche sollten abgedeckt werden. Vorreinigung: Zunächst mit klarem Wasser abspülen, um schnell den leichten Dreck zu lösen. Reinigungsmittel anwenden: Je nach Produkt entsprechend der Hersteller angaben auftragen, einwirken lassen. Abspülen und Trocknen: Mit klarem Wasser die Reinigungsrückstände entfernen. Bei Produkten mit Abperl- und Selbsttrocknungseffekt entfällt dieser Schritt natürlich. Pflege-Produkte wie Wachs und Politur können den Schutz und Werterhalt der Reinigung konservieren

Wer diese Schritte befolgt, wird erkennen, dass die Motorradpflege keine riesige Herausforderung ist und sich gar nicht so stark von der Autoreinigung unterscheidet. Sie kann aber als umso wichtiger für alle Motorradfans gelten, die ihr Zweirad möglichst lange für die Fahrt auf kurvigen Überlandtouren fit halten möchten.

Welche Hausmittel für die Motorradreinigung gibt es?

Alternativ zu den speziellen Motorradreinigern kann man auch im eigenen Vorratsschrank passende Grundlagen für Reinigungsmittel finden. Hier ein paar Beispiele, die allerdings mit Vorsicht zu gebrauchen sind:

Spülmittel und warmes Wasser: Eine Kombination mit besonders mildem Spülmittel kann Schmutz von der Oberfläche lösen. Allerdings sollte das Motorrad danach gründlich mit klarem Wasser abgebraust werden.

Glasreiniger: Vermeidet, dass nach der Reinigung mit Spülmittel Wasserflecken bleiben.

Essig und Salz: Gegen Rost auf Metallteilen wird die Paste empfohlen, die aus der Vermengung von Essig uns Salz entsteht. Vorsicht ist hier allerdings bei empfindlicheren Stellen geboten.

Backpulver: Was beispielsweise auch als Waschmittel für Kleidung genutzt werden kann, wird in Verbindung mit Wasser zu einem basischen Motorradreiniger.

Unsere Pflege-Empfehlung: Gehen Sie bei der Anwendung solcher Methoden stets vorsichtig vor und probieren Sie den selbst gemischten Reiniger zunächst auf einer kleinen Fläche aus, bevor Sie ihn auf dem gesamten Motorrad anwenden.