Auf den Flaschenetiketten werben sie mit Tieren, Aliens, Monstern oder gleich dem Teufel in Person: Wenn es um Felgenreiniger geht, ist den Herstellern fast jedes Mittel recht. Aber halten die Reiniger, was sie versprechen? Wir haben den Praxistest gemacht.

Am Ende blieb für den "EOSOL Felgenreiniger" nur der elfte und letzte Platz in unserem Felgenreiniger-Test.

Schlusslicht in unserem Test wurde der "OSOL Felgenreiniger" von Emil Otto. Er hat zwar eine gute Kindersicherung, wie man sie von Hustensaft und Co. kennt. Das war es aber auch schon fast. Eine dezidierte Gebrauchsanweisung sucht man vergeblich, auch die Warnhinweise sind sehr klein gedruckt.

Der "Xtreme Felgenreiniger Plus" von Sonax geht nicht so radikal zu Werke, wie der Name eventuell vermuten lässt. Dennoch macht er seine Sache insgesamt ordentlich. Am Ende erreicht er einen Platz im oberen Mittelfeld.

Gruppenbild mit Feudel: Insgesamt elf Felgenreiniger mussten sich in verschiedenen Disziplinen unter praxisnahen Bedingungen in unserem Felgenreiniger-Vergleichstest beweisen.

Die gute Nachricht vorweg: Mit handelsüblichem Straßenschmutz hatte keiner der elf Felgenreiniger in unserem Test ein echtes Problem. Schwieriger wird es da schon bei langzeitverschmutzten Alufelgen und ins Leichtmetall eingebranntem Bremsstaub. Wie das in der Praxis klappt? Die AUTO ZEITUNG hat elf Felgenreiniger gründlich getestet.

Alle Felgenreiniger im Überblick

Bei unserem großen Felgenreiniger-Test haben wir nicht nur die Reinigunsleisung und Materialverträglichkeit geprüft, sondern auch auf Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit geachtet. Nicht alle Produkte sind frei von hautreizenden Chemikalien oder bieten das Maximum an Auslaufschutz. Und auch bei der Verständlichkeit der Bedienungsanleitung gibt es Unterschiede. Was die Reiniger gemeinsam haben? Keines der getesteten Produkte kommt in einer recycelten Flasche oder trägt ein Umweltsiegel. Immerhin bieten eingie Hersteller Nachfüllpacks an.

Testsieger: Alu-Teufel-Spezial-Felgenreiniger von Tuga Chemie

Am mühelosesten von allen elf Felgenreiniger in unserem Test absolvierte der Alu-Teufel-Spezial-Felgenreiniger den Reinigungsmarathon. Auch an der am stärksten verschmutzen Testfelge scheitert der Reiniger mit dem Siegel "Made in Germany" nicht, sondern ging aus allen drei Reinigungsdisziplinen jeweils mit dem besten Ergebnis aller von uns getesteten Reiniger hervor. Die Anleitung liefert alle Informationen, die man braucht, um direkt loszulegen. Darunter auch die Info, dass der Reiniger mit Reifendruck-Kontrollsystemen (RDKS) kompatibel ist (Reifendrucksensoren zum Nachrüsten im Vergleich), die seit 2014 bei Neuwagen EU-weit vorgeschrieben sind (so RDKS nachrüsten). Ist die Einwirkzeit verstrichen, verfärbt sich der Reiniger.

Foto: AUTO ZEITUNG

Bei der Anwendung kam er ohne nennenswertes Nachwischen aus. Der Reiniger ist zudem komplett säurefrei, sprich: pH-neutral, was unser Test mit einem Teststreifen für den pH-Wert bestätigte. Der Alu-Teufel-Spezial Felgenreiniger, der nicht nur Alu schonend säubern kann, sondern auch an der Stahlfelge eine gute Figur macht (unsere Übersicht über Vor- und Nachteile von Alu- und Stahlfelgen), geht am Ende als strahlender Sieger aus unserem Felgenreiniger-Vergleichstest hervor. Er erzielte 91 von 100 maximal erreichbaren Punkten und erhält von uns dafür die Note "Sehr gut".



Affiliate Link Testsieger TUGA Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger 14.90 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Sehr gut (91/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 91 / 5 Vorteile Schnelle Einwirkzeit

Reinigungsleistung

Kompatibel mit Reifendruckkontrollsystemen Nachteile Unpraktischer Auslaufschutz

Sehr empfehlenswert: Dr. Wack PS 210 Felgenreiniger

Der PS 210 Felgenreiniger von Dr. Wack macht ebenfalls bei allen drei Testfelgen einen guten Reinigungs-Job. Zudem hat größte Anwendungsbandbreite aller Felgenreiniger in unserem Test. Ein Wirkindikator zeigt mittels Verfärbung des Schaums die Einwirkzeit an. Nach Herstellerangaben eignet er sich für lackierte wie eloxierte Alu- und Stahlfelgen, Chromfelgen und hochglanzpolierte Alufelgen. Mit Reifendruck-Kontrollsystemen ist er ebenfalls verträglich. Und auch auf fast jeder der Oberflächen für unseren Materialverträglichkeits-Test machte der PS 210 nach dem Abspülen eine gute Figur. Lediglich auf dem lackierten glatten Kunststoff unserer Teststoßstange hinterließ der Reiniger zunächst grellrote Verkrustungen. Diese Spuren ließen sich aber mit einfachem Abspülen problemlos und rückstandsfrei entfernen. Das Testergebnis: 80 von 100 möglichen Punkten – und das Siegel "Sehr empfehlenswert“ gibt es von uns obendrauf.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert DR. WACK P21S Felgenreiniger 17.89 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (80/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 80 / 5 Vorteile Universell verwendbar

Reinigungsleistung

Kompatibel mit Reifendruckkontrollsystemen Nachteile Leichte Rückstände auf Plastik bei Fehlanwendung

Sehr empfehlenswert: Sonax Felgen Beast

Der Felgenreiniger mit dem Namen Sonax Felgen Beast zeigt ebenfalls eine gute Reinigungsleistung. Ist die optimale Einwirkzeit erreicht, wird dies hier ebenfalls per Wirkindikator angezeigt. Dann verfärbt sich die Flüssigkeit von Blau zu Rot. Eine echte Problemzone blieb, wie bei den meisten Reinigern in unserem Test, allerdings der innere Felgenkranz und der Bereich rund ums Ventil des Reifens (so werden Autoventile richtig gewechselt). Hier biss sich das Felgen-Beast im ersten Anlauf die Zähne aus. Mit etwas Nachwischen schaffte es der Sonax-Reiniger jedoch auch hier, vorzeigbare Resultate zu erzielen, sowohl bei Stahl-, als auch bei Alufelgen. Zugleich hat das Sonax Felgen Beast den Anspruch, "sanft zur Felge und zur Haut zu sein", was durch unseren pH-Test bestätigt wird. Reicht unterm Strich zu Platz drei in unserem Vergleichstest. Das Siegel "Sehr empfehlenswert" gibt es ebenfalls.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert SONAX Felgen Beast 11.99 € 15.99 € -25% Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (78/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 78 / 5 Vorteile Universell verwendbar

Materialschonend

Zuverlässiger Wirkindikator Nachteile Leichte Probleme im Ventilbereich

Ergebnisse der Top 3 (Tabelle)