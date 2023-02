Kaltreiniger kommen zum Einsatz, wenn der Motor gründlich von Schmutz befreit werden soll. Die passenden Produkte und Tipps zur Anwendung haben wir hier.

Wer sein Auto pflegt und gut erhalten will, ist nicht nur der regelmäßige Besuch in der Waschanlage wichtig. Auch der Motor möchte gereinigt werden. Kaltreiniger sind das ideale Mittel dafür. Sie befreien Kfz-Teile im Motorraum von hartnäckigen Rückständen wie Ölen, Fetten und Schmutzpartikeln. Eine Empfehlung gleich zu Beginn: der Sonax Motor+KaltReiniger. Zuverlässig und schnell beseitigt er Verschmutzungen durch Öl und Fett. Auf Maschinenteilen, Motoren, Aggregaten und Werkzeugen. Er hat gute Kriecheigenschaften. Dadurch gelangt das Reinigungsmittel problemlos an schwer zugängliche Stellen. Die Vorteile auf einen Blick: leichte Anwendung, gründlich reinigen, stark lösend.



Was ist ein Kaltreiniger?

Kaltreiniger sind organische Gemische, zum Beispiel Kohlenwasserstoffe oder Alkohole. Sie werden bei Raumtemperatur zum Schmutzlösen und Entfetten verwendet. Bei besonders hartnäckiger Verschmutzung kann auch ein Bremsenreiniger zum Einsatz kommen. Motorkaltreiniger sind aber in den meisten Fällen die schonendere Option. Lösemittel oder Spezial-Reiniger sind alternative Begriffe. Die lösende Wirkung dieser Mittel ist bei vielen organischen Stoffen zu beobachten: Materialien wie Öl, Fett, Lack, Teer, Gummi und viele Kunststoffe können damit behandelt werden. Hartnäckigen Schmutz zu lösen, kann beim Auto wertsteigernd sein und gleichzeitig die Reparaturkosten reduzieren.

Die besten Kaltreiniger für den Motor im Check

Kaltreiniger gibt es als fertige Gemische in zwei verschiedenen Varianten zu kaufen: Entweder als fertige Sprühflasche oder als Kanister. Von diesem Behälter kann der Reiniger in einen geeigneten Pumperzerstäuber gefüllt werden. Tipps zu den besten Produkten für die Motorreinigung haben wir hier.

Hochwirksamer Reiniger von Nigrin

Tiefpreis-Produkt mit tollem Effekt: Der Nigrin Kaltreiniger im passenden Zerstäuber ist schnelltrennend und entfettet rückstandslos Motorteile bei Autos und Zweirädern. Das Reinigungsmittel dringt mit seinen guten Kriecheigenschaften schnell in schwer zugängliche Bereiche. Seine kurze Einwirkzeit macht die Anwendung besonders effizient. Achtung bei Kontakt mit der Haut: Das Produkt kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Nachfüllpack Nigrin Kaltreiniger

Die überzeugte Kundschaft von Nigrin greift auf Amazon gerne zum vorteilhaften Nachfüllkanister mit Nigrin RepairTec Kaltreiniger. Ein Unterschied von über fünf Euro den Liter zum gleichen Produkt im Pumpzerstäuber macht die Anschaffung eines großen Behälters sehr attraktiv. Technische Vorteile des Nigrin Motorreinigers: Sein hocheffizientes Gemisch sorgt für eine gründliche und schnelle Reinigung. Gleichzeitig schützt es den Motor vor Verschleiß und Korrosion. Ein Hinweis: Das Produkt enthält sensibilisierende Stoffe und kann schwere Augenreizungen verursachen.



Vorteilspack mit schonender Formel

Eine praktische Alternative im gleichen Preissegment bietet EXOChemicals: den Fünf-Liter-Kanister mit EXO Motorkaltreiniger. Sein hochwirksames Konzentrat ist frei von flüchtigen Stoffen (auch VOC genannt). Das spezielle Tensidgemisch entfernt Öl genauso wie stark verharzte und eingebrannte Verschmutzungen. Je nach Grad der Verunreinigung im Motorraum kann das Konzentrat im Verhältnis eins zu fünf oder eins zu zwei mit Wasser gemischt werden. Tipps für die Reinigung: aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch oder Schwamm abwischen.



Eurolub Premium Reiniger im Kanister

Eurolub trumpft auf: mit einem Motorkaltreiniger in Premium-Qualität made in Germany. Trotz durchschnittlich zwei Euro mehr pro Liter als bei der Konkurrenz bekommt dieser Behälter sehr gute Kundenbewertungen. Der wassermischbare Reiniger ist hochaktiv und entfernt Fett- und Ölablagerungen. Noch dazu ist er frei von Lösemitteln. Tipp: Zur Konservierung bietet Eurolub eine geeignete Motorimprägnierung.

Hinweis: Das Produkt kann bei unvorsichtiger Nutzung schwere Augenreizungen und Augenschäden verursachen.



Worauf sollte man beim Kauf von Kaltreiniger achten?

Für Neulinge auf dem Gebiet der Motorraum-Reinigung kann dieses Thema herausfordernd sein. Hier erklären wir die wichtigsten Fragen zum Reinigungsablauf und zur Produktfindung. Die Lösemittel gibt es im vorportionierten Pumpzerstäuber oder im Kanister von fünf Litern zu kaufen. Kanister bieten hier einen deutlichen Preisvorteil. Will man mehrere Autos damit reinigen oder regelmäßige Pflege betreiben, ist der Griff zur fünf-Liter-Variante sehr zu empfehlen. Bei einmaliger Nutzung reicht das kleinere Produkt vollkommen.

Wie wird Kaltreiniger richtig angewendet?

Vor der Prozedur sollte der Motor in jedem Fall kalt sein, da sonst Gesundheitsrisiken entstehen können. Die Reinigung sollte nur an Orten durchgeführt werden, wo Öl- und Benzinabscheider zur Verfügung stehen. Zum Beispiel gibt es die auf öffentlichen Waschplätzen.

Und so gehts:

Motorkaltreiniger aufsprühen: Produkt auf die verschmutzten Bereiche sprühen und drei bis fünf Minuten einwirken lassen An besonders stark verschmutzten Teilen mit Pinsel oder Schwamm nacharbeiten Anschließend den Motor mit einem starken Wasserstrahl abbrausen. Dabei mit dem Hochdruckreiniger mindestens einen Abstand von 40 bis 50 cm einhalten. Vorsicht: Nie direkt auf Elektronik oder Batterie richten! Wasser abtropfen lassen oder mit Luftdruck trocknen Motorraum pflegen: Motoren mit vielen Plastikanbauteilen können danach mit einem Kunststoff-Reiniger bearbeitet werden. Der KunststoffDetailer Innen+Außen von Sonax eignet sich sowohl für die Anwendung im Motorraum, als auch im Innenraum und im Außenbereich auf Stoßstangen und Türgriffen. Mit einem Multifunktionsöl werden anschließend Motorteile geschmiert und konserviert.

Wie wird Kaltreiniger entsorgt?

Die Inhaltsstoffe der meisten Motorkaltreiniger sollten besser nicht in die Kanalisation gelangen. Wir empfehlen, bei der Anwendung eine Auffangwanne unterzustellen. Das verschmutzte Gemisch sollte danach in einen nicht brennbaren Behälter gefüllt und zu einer entsprechenden Entsorgungsstelle gebracht werden. Nur dort kann das Gemisch fachgerecht recycelt werden. Dieser Prozess ist allerdings sehr kompliziert. Schließlich muss der Reiniger von seiner Verschmutzung, die beim Motorsäubern entstanden ist, befreit werden. Man kann ihn nicht einfach destillieren und neu verwenden, wie es bei Benzin möglich ist. Die Lösung ist eine meist mehrstufige mechanische Abscheidung und Filterung mit einer anschließenden Vakuumdestillation. Danach kann durch die Behandlung mit Schwefelsäure das Entfernen organischer Bestandteile erfolgen. Je nach Zusammensetzung müssen nun wieder einzelne Zutaten dem Gemisch beigefügt werden, die im Recyclingprozess verloren gegangen sind.

Hinweis: Sind die Inhaltsstoffe des Reinigungsmittels biologisch abbaubar, entfällt diese Problematik.

Welche Gefahren gibt es bei Kaltreiniger?

Auf vielen Produkten zur Motorreinigung finden sich Warnsymbole und Informationen zur Wirkung auf den Menschen. Ihre stark fettlösende Wirkung ist problematisch bei Kontakt mit der Haut. Sie verliert ihren natürlichen Fettfilm, kann dadurch rissig und anfällig für Entzündungen werden. Risiken ergeben sich aber auch aus der Aufnahme über die Atemwege. Die Nebenwirkungen können Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, rauschähnliche Zustände, aber auch Erkrankungen der Leber und des Nervensystems herbeiführen. Die meisten dieser Risiken können aber unkompliziert durch passende Schutzvorkehrungen bei der Nutzung der Produkte und gutes Lüften neutralisiert werden.

