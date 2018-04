Der Audi A6 probt zu Schätzpreisen von rund 45.000 Euro den Countdown in der Oberklasse und kommt im Juni 2018 zunächst als Limousine in den Handel.

Die Form hat Audi zumindest weiterentwickelt und die Technik ist nagelneu, doch am Format ändert sich kaum etwas. Gerade mal sieben Millimeter wird der A6 länger und misst nun 4,94 Meter. Auch die zwölf Millimeter mehr Breite sieht man ihm nicht an.

Der Audi A6 probt für 58.050 Euro den Countdown in der Oberklasse und kommt im Juni 2018 zunächst als Limousine in den Handel.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2018 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4939/1886/1457 mm Leergewicht k.A. Leistung von 204 bis 340 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 58.050 Euro

Der Audi A6 feiert im Sommer 2018 seinen Marktstart. Mit der Technik vom A8 und Designanleihen am A7 startet die Limousine bei einem Preis von 58.050 Euro. Alles zum Motor!

Der Audi A6 startet bei einem Preis von 58.050 Euro als Limousine und kommt im Juni 2018 in den Handel. Beim Wechsel in die achte Generation gönnen die Bayern ihrem Bestseller ein gründliches Update und ködern die Dienstwagenkundschaft mit einigen Anreizen aus der Luxusklasse. So übernimmt die Oberklasse zum Beispiel das revolutionäre Cockpit vom großen Bruder. Von ihm stammen auch die Sensorfelder und die zwei großen Touchscreens links und rechts der digitalen Instrumente, die fast alle Schalter ersetzten. Während damit innen tatsächlich ein frischer Wind weht, wirkt der A6 von außen einmal mehr wie ein guter alter Bekannter – obwohl Designchef Marc Lichte im Details sehr wohl eine neue Linie gefunden hat. Dazu gibt es – ebenfalls aus A7 und A8 – ein Heer neuer Assistenzsysteme, mit denen der Audi A6 (2018) zum Beispiel auch dann parken kann, wenn gar niemand an Bord ist. Und neben dem Fahrer schaffen die Bayern auf Wunsch auch den Zündschlüssel ab und ersetzen ihn durch eine App auf dem Smartphone. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

Neuheiten Audi A6 Avant (2018): Fotos & Motoren Audi stellt den A6 Kombi vor

Audi auf dem Genfer Autosalon 2018 im Video:

Preis: Audi A6 (2018) ab 58.050 Euro

Auch unter der Haube wird die Verwandtschaft mit A7 und A8 offensichtlich. Der Audi A6 (2018) wird zur dritten Modellreihe bei den Ingolstädtern, die nur noch mit elektrifizierten Antrieben angeboten wird. Rein elektrisch ist die Oberklasse aber trotzdem erst einmal nicht geplant, ein Plug-in-Hybrid kommt später. Vielmehr meinen die Bayern damit ihre neue Generation von Startergeneratoren. Dank der 48-Volt-Versorgung haben sie so viel Kraft, dass sie beim Anfahren mit anschieben, den Motor leichter anwerfen, längere Start-Stopp-Phasen erlauben und deshalb mehr Energie rekuperieren können. So soll der Audi A6 (2018) zugleich sportlicher werden und im Alltag im Durchschnitt trotzdem 0,7 Liter weniger verbrauchen. Los geht es zunächst mit einem V6-Benziner, der aus drei Litern Hubraum 340 PS schöpft, und mit drei Dieseln: einem Zweiliter mit 204 PS sowie zwei weiteren, drei Liter großen V6-Motoren mit 231 und 286 PS. Alle vier Triebwerke fahren mit Doppelkupplung oder Achtgang-Automatik und zumindest bei den V6-Varianten ist auch der Quattro-Antrieb Standard.

Neuheiten Audi RS 6 (2019): Erste Informationen Nächster RS 6 kommt mit 600 PS

Motoren: A6 mit bis zu 340 PS