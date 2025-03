Audi belebt den A6 Avant als Verbrenner wieder und rudert bei der geplanten Namensänderung des Oberklasse-Kombis in A7 Avant zurück. Alles beim Alten also? Nicht ganz, zum Marktstart Ende Mai 2025 stehen für den jetzt 4,99 m langen A6 Avant drei Motorisierungen zur Wahl, darunter zwei teilelektrifizierte Benziner sowie ein Diesel. Den Einstieg bildet der 2.0 TFSI mit 204 PS (150 kW) gefolgt vom 3.0 TFSI mit sechs Zylindern und 367 PS (270 PS). Fans des Sechszylinder-Diesels gehen hingegen leer aus. Bei den Selbstzündern schafft es mit der neuen Generation lediglich der 2.0 TDI mit 204 PS (150 kW) in das Motorenprogramm.

An der Front sorgen große Air Curtains zusammen mit einem steuerbaren Kühllufteintritt hinter dem neugestalteten Singleframe-Grill sowie am Heck ein markanter Dachspoiler für einen Luftwiderstandsbeiwert von lediglich 0,25. Optionale Ausstattungen wie Allradlenkung und adaptive Luftfederung sollen zusammen mit der serienmäßigen Progressivlenkung für mehr Agilität im Fahrzeug sorgen. Was es sonst noch alles zum mindestens 58.000 Euro teuren A6 Avant (Stand: Februar 2025) zu wissen gilt, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Johannes Beck im Video!

