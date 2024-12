Audi A6/BMW 5er: Gebrauchtwagen kaufen

Aus zweiter Hand bekommt man mit Audi A6 und BMW 5er zwei erschwingliche Sechszylinder-Limousinen. Das sollten Interessenten vor dem Gebrauchtwagenkauf wissen!

Audi A6 3.0 TDI quattro für 26.450 Euro

Baujahr: 2015; durchschnittliche Laufleistung (DAT): 96.000 Kilometer Positiv Temperamentvolle Limousine, perfekte Traktion, leichtfüßiges Fahrverhalten, solide Technik Negativ Teure Inspektionen, recht schwere Karosserie, Sportfahrwerk (optional) sehr hart und unkomfortabel

BMW 530d xDrive für 23.250 Euro

Baujahr: 2015; durchschnittliche Laufleistung (DAT): 96.000 Kilometer Positiv Gutes Ansprechverhalten, niedriger Verbrauch, große Reichweite, mustergültige Fahrdynamik Negativ Teure Ersatzteile, häufig ausgeschlagene Lenkgelenke (xDrive), getunte Fahrzeuge sind anfällig

Besonders Interessenten von Oberklasse-Limousinen können auf dem Gebrauchtwagenmarkt so manch attraktives Schnäppchen finden. Selbst stark motorisierte Modelle wie Audi A6 und BMW 5er mit 3,0-Liter-Sechszylinder-Turbodieseln bekommt man zum Neupreis eines Kompakten. Beispielhaft stellen wir hier den A6 3.0 TDI mit 272 PS dem BMW 530d mit 258 PS gegenüber – beide mit Allradantrieb. Dank der soliden Premium-Technik müssen Laufleistungen um die 100.000 Kilometer keineswegs abschrecken, denn diese Fahrzeuge können in der Regel noch mindestens weitere 150.000 Kilometer abspulen, ehe große und damit teure Reparaturen anstehen. Die zwei Business-Limousinen knacken in der Länge die 4,90-Meter-Marke, entsprechend opulent bemessen sind die Innenräume der großen Viertürer. Vorn und hinten sitzt man auf strapazierfähigen Lederpolstern, denen man bei gepflegten Fahrzeugen auch nach vier oder fünf Jahren noch keine Alterung ansieht. Das Gepäckraumvolumen ist mit 530 respektive 520 Litern (Audi/BMW) ebenso vergleichbar wie die mögliche Zuladung von jeweils um die 530 Kilogramm (je nach Ausstattung). In puncto Bedienung gehen die beiden Gebrauchtwagen Audi A6 und BMW 5er dagegen unterschiedliche Wege. Beim BMW lassen sich die zahlreichen Funktionen über das iDrive-System ohne Studium der Betriebsanleitung einfach erlernen. Bei Audis MMI-Bedieneinheit werden die diversen Optionen wahlweise über einen Dreh-Drück-Steller oder das Touchpad auf der Mittelkonsole angewählt. Auch hier steht man nicht vor großen Verständnisproblemen. Beide Fahrzeuge verfügen zudem über eine recht gut funktionierende Sprachsteuerung. Mehr zum Thema: Gebrauchter BMW 5er im Check

Vergleichstest Audi A6 40 TDI quattro/BMW 520d xDrive: Test Oberklasse-Limousinen im Vergleich

Audi A6/BMW 5er als Gebrauchtwagen kaufen

Die aufgeladenen Sechszylinder der zwei gebrauchten Premium-Modelle Audi A6 und BMW 5er überzeugen mit großer Laufruhe und gleichmäßiger Leistungsabgabe über das gesamte Drehzahlband. Die kräftigen Euro-6-Diesel ermöglichen Fahrleistungen, die vor wenigen Jahren noch Sportwagen vorbehalten waren. Vor allem der Audi A6 beeindruckt mit ungestümem Tatendrang. Er beschleunigt in 5,5 Sekunden auf Tempo 100, der BMW 5er braucht mit 5,8 Sekunden aber nur unwesentlich mehr. Beide werden bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Der BMW spricht zudem sehr spontan aufs Gas an. Das sorgt sowohl beim Überholen als auch auf kurvigen Straßen für viel Fahrspaß. Die im Vergleich zum Audi A6 um 14 PS niedrigere Leistung macht der BMW 5er durch seine um 60 Kilogramm geringere Masse mehr als wett. Obendrein gefällt der Münchner mit seinem zackigen Einlenkverhalten und seiner besonders leichtfüßigen Gangart bei mehreren aufeinanderfolgenden Richtungswechseln. Auch der temperamentvolle Ingolstädter überzeugt mit agiler Kurvenfahrt, makellosem Geradeauslauf sowie hoher Lenkpräzision.

Technische Daten Audi A6 & BMW 5er

AUTO ZEITUNG 11/2019 Audi A6 3.0 TDI quattro BMW 530d xDrive Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. V6-Zylinder/4-Vent.; Turbodiesel R6-Zylinder,4-Vent.; Turbodiesel Hubraum 2967 cm³ 2993 cm³ Leistung 200 kW/272 PS 190 kW/258 PS Getriebe/Antrieb 7-Gang, Doppelkupplung/Allrad 8-Stufen-Automatik/Allrad Messwerte Leergewicht 1845 kg 1785 kg Länge/Breite/Höhe 4933/1874/1455 mm 4907/1860/1464 mm Kofferraumvolumen 530 l 520 l 0 - 100 km/h¹ 5,5 s 5,8 s Höchstgeschwindigkeit¹ 250 km/h 250 km/h Verbrauch¹ 5,1 l D/100 km 5,1 l D/100 km CO2-Ausstoß¹ 133 g/km 134 g/km Preise Neupreis 2015 59.900 Euro 54.600 Euro