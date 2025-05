Nüchtern betrachtet ist der neue Audi S6 zunächst mal nichts weiter als ein besonders kräftiger A6, der uns hier in der familienfreundlichen Kombiversion Avant begegnet. Doch das mit 435 PS (320 kW) brutal starke Topmodell steckt voller feiner Details, die man nach und nach zu schätzen lernt. Denn nicht nur Äußerlichkeiten wie die vierfachen Auspuffendrohre oder die um 14 mm verbreiterten Kotflügel unterstreichen den dynamischen Anspruch. Besonders im Innenraum läuft der S6 zu Höchstform auf.

Penibel gefertigte Interieurs sind wir bei Audi inzwischen gewöhnt, doch exzellente Sportsitze im eleganten Leder-Alcantara-Kleid, edle Applikationen aus Aluminium und Kohlefaser sowie dezent grau hinterlegte Instrumente schaffen hier ein besonderes technisch kühles, aber dennoch nobles Ambiente. Abgesehen davon sitzt man auf den fein ausgekleideten Sportsitzen ganz hervorragend.

Fahrbericht von 2006: Audi S6 mit bestimmendem Klang

Und Menschen, welche die Ästhetik einer Maschine zu schätzen wissen, kommen beim Blick unter die Haube des Audi S6 auf ihre Kosten. Wo so mancher Konkurrent die Quelle der Fahrfreude schamhaft unter schwarzem Plastik versteckt, ist Audi beim S6 ganz offenherzig: Der freie Blick auf die Zylinderköpfe (So einen defekten Zylinderkopf erkennen), die beiden Einspritzpumpen und die zehn auffällig knallrot gekleideten Einzelzündspulen ergeben ein spannendes Bild. Neben diesen speziellen Zutaten macht der neue S6 den Führungsanspruch auch mit einer chefmäßig klaren Ansprache deutlich. Wir reden vom typischen Klang eines Zehnzylinders.

Der kommt im Audi S6 natürlich mit entsprechender Zurückhaltung herüber, ganz wie es sich für einen Oberklasse-Repräsentanten gehört. Doch wenn man ihm Zunder gibt, kommt augenblicklich Freude auf. Der Zehnzylinder klingt dann nämlich sehr bestimmend – und sorgt mit einer harmonischen Kraftentfaltung über den gesamten Drehzahlbereich bis hinauf zu 7000 Touren für mächtigen Vortrieb in allen Lebenslagen.

Trotz hohem Gewicht agiert der S6 präzise

Kein Wunder, schöpft der aus dem S8 (450 PS/331 kW) bekannte Motor doch seine Leistung aus üppigen 5,2 l Hubraum. All dies steigert den Wirkungsgrad und fördert ein anhaltend hohes Drehmomentniveau über einen sehr breiten Drehzahlbereich. Ihren Anteil am ungestümen Vorwärtsdrang hat auch die Sechsstufen-Automatik, die, besonders im Sportmodus, stets flugs die passende Übersetzung wählt. Wer lieber die manuelle Kontrolle übers Getriebe übernehmen will, kann über Schaltwippen am Lenkrad oder über den Wählhebel ins Schaltgeschehen eingreifen. Stellt sich natürlich die Frage, wie sportlich sich der immerhin fast zwei Tonnen schwere Audi S6 Avant ums Eck bewegen lässt.

Die erheblich direkter als beim normalen A6 übersetzte Lenkung erlaubt nach kurzer Gewöhnung erstaunlich zackige Fahrmanöver in schnellen Wechselkurven. Jedoch könnte die Rückmeldung der Lenkung etwas präziser sein und der Kontakt zur Straße über die feisten Räder (265/35 R 19) etwas intensiver. Dennoch erreicht der S6 dank Sportfahrwerk, der üppigen Bereifung und des quattro-Allradantriebs ein Grip-Niveau, das nur wenige auskosten werden. Vom Federungskomfort eines Oberklasse-Audi sollte man sich jedoch verabschieden – Bodenwellen und sonstige Unebenheiten bekommt man deutlich zu spüren.

