A6 und A7 mit überzeugender Qualität

Sowohl der Audi A6 als auch der Audi A7 überzeugen mit viel Komfort, Dynamik und hoher Zuverlässigkeit. Allerdings ist die Nachfrage nach Gebrauchten so stark, dass selbst im Alter noch sehr hohe Preise aufgerufen werden. Unser Ratgeber zum Kauf!

Positiv Viel Sicherheitsausstattung, sportliches Reiseauto Negativ Hohe Gebrauchtwagenpreise, teurer Unterhalt

Die fünfte Generation des Audi A6 – und damit die zweite Generation der Fließheck-Variante Audi A7 – ist seit Herbst 2018 auf dem Markt. Intern trägt sie die Bezeichnung C8, weil Audi in der Baureihe auch die Audi 100-Generationen mit­zählt. Alle A6- und A7-Modelle rangieren auf tech­nisch hohem Niveau, bieten einen großen Innenraum und verwöh­nen mit gutem Komfort. Auch die Basismodelle sind meist gut aus­gestattet und zudem erfreulich zuverlässig (siehe Mängelstatistik in Bild 11). Die Auswahl an Gebrauchtwagen ist riesig, allerdings sind selbst die Modelle aus der vierten Generation (2011 bis 2017) immer noch sehr teuer. So kostet etwa eine 2017er A6 Limousine mit 190-PS-Benziner (140 kW) nach wie vor über 20.000 Euro (Stand: Juni 2024) – viel Geld für das damalige Einstiegsmodell.

Audi A6 & Audi A7 gebraucht kaufen: Ratgeber

Der kultiviert-sparsa­me 3,0-l-V6-TDI mit Euro-6-Einstufung gilt als optimale, effiziente und kultivierte Kraft­quelle für Audi A6 und Audi A7. Inzwischen haben sich aber auch die TSI- und TDI-Vierzylin­der – teils mit deutlich über 200 PS (147 kW) – als Alternativen durchgesetzt, liegen preislich aber auch auf recht hohem Niveau. Die S6/S7-Varianten (teils auch als Diesel) bedie­nen die Sport-Klientel, die sich aber am liebsten auf RS 6 Avant und RS 7 mit bis zu 600 PS (441 kW) stürzt.

Mit der Audi A6 Limousine, dem Kombi namens Avant sowie dem fünftürigen Fließheck Audi A7 Sport­back ist die Modellfamillie auch gebraucht breit aufgestellt. Für Offroad-Fans gibt es noch den robust anmutenden Audi A6 allroad quattro. Alle bieten reichlich Platz. Selbst im flachen A7 bleibt für die Gäste im Fond noch viel Kopffreiheit. Die Limou­sine schluckt stattliche 530 l Gepäck, beim A7 Sportback sind es zwischen 535 bis 1390 l und beim Avant sogar 565 bis 1680 l an Fassungsvermögen.

Einwandfreie Qualität

Der Audi A6 über­zeugt mit einem hochwertigen Qualitätseindruck. Die ausgesuch­ten Materialien sorgen für lange Haltbarkeit, daher sehen gepflegte Gebrauchtwagen oft noch aus wie neu. Bereits serienmäßig verfügen Audi A6 und Audi A7 über eine umfangreiche Sicherheitsausstat­tung. Bei jüngeren Modellen sollte man auf diverse Assistenzpakete und das brillante adaptive Matrix-LED-Licht Wert legen. Alle Modelle gefallen mit einem sicheren Fahrverhalten und bieten zudem einen guten Kompromiss aus sportlichen so­wie komfortablen Eigenschaften. Die optionale Luftfederung hat eine integrierte Niveauregulie­rung. Die häufig angebotenen Mo­delle mit quattro-Allradantrieb bieten klare Traktionsvorteile.