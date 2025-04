In Ingolstadt lässt man die Hüllen fallen und komplettiert die neue Audi A6-Familie. Ab Sommer 2025 stellt Audi dem A6 Avant (hier im Video) die Stufenheck-Limousine an die Seite. Das fehlende "e-tron"-Anhängsel verrät: Hierbei handelt es sich um den Verbrenner. In Sachen Design trennt diese gewisse Details vom A6 e-tron (hier den Fahrbericht zum S6 e-tron nachlesen), was eine klare Differenzierung zulässt.

Der Verbrenner mit klassischem Stufenheck wirkt bulliger und hat durch die stärker ausgeformten Kotflügel eine stämmigere Erscheinung. In das Blech des Heckdeckels haben die vier Ringe eine Abrisskante integriert, die im Zusammenspiel mit aerodynamischen Maßnahmen – unter anderem den Air Curtains und den steuerbaren Kühllufteintritten an der Front – einen cW-Wert von 0,23 erzeugen soll. Audi spricht deshalb im Fall der A6 Limousine vom besten Luftwiderstandsbeiwert, den je ein Serienmodell mit Verbrennungsmotor erreicht hat. Was es sonst noch alles zur Audi A6 Limousine zu wissen gilt, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Johannes Beck, der sich das Auto schon persönlich anschauen konnte, im Video!

