Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4

Der Crosswagon Q4 dürfte noch zu den ansehnlicheren SUV-Verschnitten in unserer Bildergalerie gehören. Lange bevor in Mailand die Idee des Stelvio oder Tonale aufkeimte, wagte sich die Marke erstmals ins Gelände. Bis dahin hatte es mit dem Matta nur in den 50er-Jahren einen Geländewagen fürs Militär gegeben. An Bord war – wie Q4 schon andeutet – tatsächlich ein permanenter Allradantrieb, der nicht zuletzt zu Erprobungszwecken für den Nachfolger 159 eingebaut wurde. Kurioserweise erhielt dieser jedoch nie eine Offroad-Version. Für mehr als schroffe Feldwege war der 156 Crosswagon mit einem um 6,5 cm erhöhten Fahrwerk allerdings auch nicht zu gebrauchen.

Foto: Alfa Romeo