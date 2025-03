Mit dem Q5 schickt Audi die zweite Baureihe auf der neuen Plattform für Verbrenner in den Wettbewerb. Erste Testfahrt mit dem neuen Audi SQ5 (2025)!

Mit 4,72 m wächst der SQ5 im Vergleich zum Vorgänger rund vier Zentimeter in der Außenlänge.

Der neue Audi Q5 (2025) passt auf Anhieb, er nutzt das Potenzial der neuen PPC-Plattform (Premium Platform Combustion) konsequent aus. Während der neue A5 einen Teil der Möglichkeiten dem Design opfert und dadurch weniger Kofferraum als sein Vorgänger anbietet, bei der Variabilität patzt sowie mit der früh abfallenden Dachlinie auch noch den ansonsten großzügig geschnittenen Fond bei der Kopffreiheit unnötig reduziert, wirkt der Q5 im Detail durchdachter.

Der Laderaum, der mehr Volumen bereitstellt als der des Vorgängers und mit praktischen Organizer-Fächern unter dem Ladeboden punktet, macht Werbung fürs neue Produkt. Die Inspektion des Fonds bestätigt den guten Eindruck bei der ersten Testfahrt: In Reihe zwei geht es luftig zu. Das großzügige Raumangebot sowohl für die Knie als auch für die Kopffreiheit lässt sich zudem durch eine in Längsrichtung asymmetrisch verschiebbare Rücksitzbank mit in der Neigung einstellbaren Lehne beliebig variieren.

Der Audi Q5 (2024) im Video:

Erste Testfahrt: Mäßiger Qualitätseindruck im neuen Audi SQ5 (2025)

Funktion und Design passen beim Q5 harmonisch zusammen. Zudem wirkt er nicht nur als Topmodell Audi SQ5 (2025) in puncto Karosseriesteifigkeit grundsolide, wenngleich auch er bei der Materialqualität noch nachlegen könnte. Allerdings muss man feststellen, dass der Rotstift bei der Konkurrenz – etwa beim neuen BMW X3 – ebenfalls seine Spuren hinterlassen hat. In beiden Fällen ist das keine akzeptable Entwicklung im Premium-Segment, welche die Hersteller schnell korrigieren sollten.

Das Cockpit ist in großen Teilen mit dem des A5 identisch. Die angenehm hohe, aber dennoch gut ins Fahrzeug integrierte Sitzposition gefällt. Dazu kommen klare, wenn auch stark reduzierte, individuell nur marginal konfigurierbare Anzeigen, über die alle notwendigen Informationen sachlich strukturiert und dank geradliniger Menüpfade schnell auffindbar im Blickfeld platziert werden. Dem bisherigen guten Eindruck folgend präsentieren sich die serienmäßigen Sportsitze bei der ersten Testfahrt mit großen Einstellbereichen und stützender, nicht einengender Lehnenkontur.

Feinfühliger Komfort & sportlicher Anspruch

Auch das Fahrwerk passt. Die Abstimmung der neuen, optionalen Luftfederung mit adaptiven Dämpfern überzeugt bei der ersten Testfahrt rundum: Dem System gelingt es, den Aufbau schnell zu beruhigen und dabei mit feinfühligem Ansprechverhalten Kanten zu meistern. Zudem verzichtet es auch im Komfort-Modus auf allzu wogende Aufbaubewegungen. Die serienmäßige Progressivlenkung des neuen Audi SQ5 (2025) macht dabei ihrem Namen alle Ehre, weil sie aus der Mittellage eher zurückhaltend folgt, um dann im weiteren Verlauf im engen Kontakt mit der Vorderachse umso intensiver Richtungsbefehle umzusetzen. Einmal in den Radius geführt, liegt der SQ5 dann verbindlich und mit spürbar sportlichem Anspruch in der Hand.

Alle Motoren der Q5-Modelle werden von der MHEV plus-Technologie mit 48-V-Bordnetz unterstützt. Beim SQ5 schaltet sich daher auch je nach Lastanforderung der neue Triebstranggenerator (TSG) mit bis zu 18 kW (24 PS) in den Leistungsaufbau ein. Die Energie dazu liefert eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit einer Kapazität von 1,7 kWh, die sich aus der Rekuperation und dem Riemen-Startergenerator speist.

Effizienz & Preis

Auch wenn das Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen davon profitiert, flüchtet sich der V6-Biturbo dennoch unnötig früh in hohe Drehzahlen und spielt so seine 550 Nm, die mit bis zu 230 Nm von der E-Maschine angereichert werden, nicht souverän genug aus. Der elektrische Extra-Punch zieht sich zudem ab 140 km/h aus dem Beschleunigungsgeschäft zurück.

Auf der anderen Seite soll vom neuen MHEV plus-System die Effizienz profitieren. Ingolstadt weist für den neuen Audi SQ5 (2025) einen WLTP-Verbrauch von 8,1 bis 8,8 l pro 100 km aus, die der SQ5 am Ende der Testfahrt mit 8,9 l laut Bordcomputer zumindest annähernd bestätigt. Dass der neue Ingolstädter kein Schnäppchen ist, war abzusehen. Im Umfeld eines Mercedes-AMG GLC 43 4Matic für 87.096 Euro und eines BMW X3 M50 xDrive für 84.500 Euro sind die 82.900 Euro dann aber trotzdem noch relativ "günstig" (alle Preise: Stand März 2025).

Technische Daten des neuen Audi SQ5 (2025)

AUTO ZEITUNG 07/2025 Audi SQ5 TFSI quattro Technische Daten Motor V6-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 2994 cm³; 48-V-Triebstrang- plus Riemen-Startergenerator (MHEV plus) Antrieb 7-Gang; Doppelkupplung; Allrad Leistung 270 kW/367 PS, 5500-6300 U/min Max. Drehmoment 550 Nm, 1700-4000 U/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4717/1900 (2155)*/1645 mm Leergewicht/Zuladung 2040/570 kg Kofferraumvolumen 475-1446 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 4,5 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch auf 100 km 8,1 l S Kaufinformationen Grundpreis 82.900 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel