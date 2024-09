Der SQ5 bleibt beim V6-Motor

Lediglich die Farbauswahl und die Endrohre am Heck deuten auf das Topmodell hin.

Audi hat mit der dritten Generation des Q5 auch den Audi SQ5 (2025) vorgestellt. Das Design und der Innenraum zeigen sich runderneuert. Mit der neuen Generation hält anstelle des Selbstzünders wieder ein V6-Benziner Einzug. Alle Infos und der Preis hier!

Preis: Audi SQ5 (2025) ab 82.900 Euro

Mit der neuen Generation krönt der Audi SQ5 (2025) abermals die Baureihe und verknüpft alltags- und fahrdynamische Ansprüche mit einem diesmal besonders potenten Benziner und einer entsprechend sportlichen Aufmachung. Marktstart feiert der Ingolstädter zeitgleich mit seinem zivilen Bruder Audi Q5 im ersten Quartal 2025. Der Preis steigt mit dem Generationswechsel deutlich. Kostet das noch aktuelle Modell im Konfigurator 77.900 Euro (Stand: September 2024), kommt SQ5 Nummer drei auf satte 82.900 Euro. Als SUV-Coupé ist der noch aktuelle SQ5 trotz der eingeschränkten Praktikabilität etwas teurer (80.150 Euro), einen neuen Sportback hat Audi noch nicht vorgestellt.

Antrieb: Sechszylinder-Benziner statt -Diesel

Der Audi SQ5 (2025) basiert auf dem weiter entwickelten Modularen Längsbaukasten (MLB), der sich nun PPC-Baukasten (Premium Platform Combustion) nennt und vor allem Vierzylinder vorsieht. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel: Im Audi SQ5 kommt ein neuer V6-Benziner unter, der so schon aus dem Audi S5 bekannt ist und 367 PS (270 kW) leistet. Wie auch die zivileren Q5-Modelle wird auch der sportliche Motor im SQ5 von einem Triebstrang-Generator (TSG) unterstützt, der ein zusätzliches Antriebsdrehmoment von 230 Nm und eine Leistung von 18 kW (24 PS) beisteuert. Das System mit dem Namen MHEV plus wird aus einer Batterie mit 1,7 kWh Kapazität gespeist, die wiederum vom TSG mit einer Rekuperationsleistung von bis zu 25 kW geladen wird.

Exterieur: Nur leichte Unterschiede zum Q5

Da der Audi SQ5 (2025) wie auch der Q5 eine neu entwickelte Modellgeneration darstellen, ist es nicht verwunderlich, dass die SUV optisch runderneuert dastehen. Wie es bereits der Audi Q6 e-tron im Frühjahr 2024 vorgemacht hat, folgt auch der SQ5 der neuen Designsprache von Audi. Der Kühlergrill und die nun schmalen Scheinwerfer wandern deutlich nach oben und machen Platz für in die Höhe gewachsene, seitliche Lufteinlässe und für einen weiteren großen Lufteinlass unterhalb des Kühlergrills. Im Profil zeigt sich das SUV mit einer dynamischeren und strafferen Linienführung, während das Heck mit flachen Rückleuchten aufwartet, die über eine Lichtleiste verbunden sind. Die markante Diffusorpartie wird von vier großen, runden Endrohren flankiert.

Der Unterschied zu den Q5-Geschwistern fällt gering aus. Weder die Schürzen, noch den Kühlergrill hat Audi für den SQ5 abgeändert. Selbiges gilt auch für das Profil. Lediglich am Heck lässt sich die Mehrleistung durch die markanten Endrohre erahnen. Auch hier hat Audi die Schürzen und den Diffusor nicht für das Topmodell abgeändert. Dennoch: Für den SQ5 bietet der Hersteller eine teils exklusive Farbpalette an und 19-Zöller (anstatt serienmäßig 17 Zoll-Felgen) sind Serie. Schade, denn bei dem Preis hätte sich der Audi SQ5 deutlich mehr von seinen Geschwistern unterscheiden dürfen.

Interieur: Mehr Platz, größerer Bildschirm

Im Innenraum des Audi SQ5 (2025) präsentieren sich neue, aber nicht unbekannte Armaturen. Da der SQ5, wie auch der Audi A5/S5, auf der PPC-Plattform aufbaut, ist es an dieser Stelle nicht verwunderlich, dass auch die Innenraumarchitektur ihren Weg in das sportliche SUV findet. Die große Displaylandschaft, bestehend aus dem 11,9 Zoll großen Audi Virtual Cockpit und dem 14, Zoll großen MMI Touch Display, neigt sich zur Person am Steuer. Die Begleitung auf dem Beifahrersitz erhält auf Wunsch ein eigenes, 10,9 Zoll großes Display. Im Q5/SQ5 bietet Audi zudem die Option, nachhaltigere Materialien wie Kaskade und Dinamica im Innenraum zu verwenden. Kaskade ist ein textilartiger Bezug, der aus wiederverwerteten Stoff(rest)en und aus recycelten Polyester besteht. Dinamica imitiert Veloursleder und besteht dabei ebenfalls zum Teil aus recycelten Polyester.