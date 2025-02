Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Audi gibt die Länge mit 4588 mm, die Breite mit 1865 mm und die Höhe mit 1614 mm und das Kofferraumvolumen mit 535 bis 1460 l an.

Der Q4 verfügt über 520 bis 1490 l Kofferraumvolumen sowie weitere 25 l in Gestalt zahlreicher Ablagemöglichkeiten im Innenraum.

Das Cockpit ist auf die Person am Steuer zugeschnitten. Digitale Instrumente und ein großer zentraler Touchscreen sind bei Audi mittlerweile Standard.

Preis: Audi Q4 e-tron & Audi Q4 Sportback e-tron (2021) ab 46.5150 Euro

Der Audi Q4 e-tron und das Audi Q4 Sportback e-tron genannte SUV-Coupé nehmen beim Absatz vollelektrischer Audi-Modelle eine wesentliche Rolle ein, was sich allein schon aus ihrer Positionierung als – je nach Perspektive halbwegs – erschwingliche Kompakt-SUV ergibt. Tatsächlich spricht Audi vom meistverkauften Elektroauto der Marke. Erhielten die beiden E-SUV zuletzt im Herbst 2023 einige technische Aufwertungen, ergänzt im Februar 2025 eine neue Einstiegsmotorisierung das Portfolio. Die Preise starten bei 46.150 Euro für das klassische SUV und bei 48.150 Euro für den Sportback (alle Preise: Stand Februar 2025).

Antriebe: neuer E-Motor, 77-kWh-Batterie & bis zu 562 km Reichweite

Im Februar 2025 ergänzt Audi das Antriebsprogramm der beiden Q4-Modelle um ein neues Einstiegsmodell. Der Audi Q4 40 e-tron ersetzt den erst im Sommer 2024 eingeführten Q4 35 e-tron. Hauptunterschied ist neben der von 125 kW (170 PS) auf 150 kW (204 PS) gestiegenen Leistung die nun 63 kW (59 kWh netto) große Batterie (zuvor: 55/52 kWh). Die Reichweite (Hier die wichtigsten Fakten zum Thema) beträgt nun 412 km nach WLTP beim klassischen SUV und 423 km beim Sportback (WLTP). Die Ladezeit an einer Schnellladesäule gibt die Marke mit den vier Ringen mit 24 min für zehn auf 80 Prozent an. Die maximale DC-Ladeleistung liegt bei 165 kW.

Darüber rangiert der Audi Q4 45 e-tron, der 210 kW (286 PS) leistet und mit den 82 kWh großen Akkus (77 kWh netto) bis zu 563 respektive 579 km (Sportback) weit kommt. Optional fährt die gleiche Motorisierung als quattro mit zusätzlicher E-Maschine an der Vorderachse vor. Die Systemleistung bleibt davon unberührt. Die DC-Ladeleistung (So das Auto richtig laden) beträgt in allen Fällen bis zu 175 kW.

Das Topmodell ist der Audi Q4 55 e-tron quattro mit 250 kW (350 PS), der standardmäßig mit elektrischem Allradantrieb vorfährt und mit der wie beim 45er 82 kWh großen Batterie bis zu 525 respektive 539 km (Sportback) fährt, ehe er an die Ladesäule muss. Die Höchstgeschwindigkeit liegt – bis auf den 40er – für alle Varianten bei 180 km/h.

Ein mit der Modellpflege im Herbst 2023 optimiertes Thermomanagement soll für eine höhere Effizienz sorgen. Zu den weiteren Maßnahmen gehörten eine geänderte Fahrwerksabstimmung sowie ein optionales Soundmodul, das digitale Fahrgeräusche erzeugt und für mehr Emotionen sorgen soll.

Exterieur: Typisches Audi-Design & Maße

Mit 4,59 m Länge, 1,86 m Breite und 1,63 m Höhe ist der Audi Q4 e-tron (2021) zwar etwas größer als der aktuelle Audi Q3, versteht sich aber als dessen elektrisches Pendant. Zentrales Stilelement ist wie bei allen Audi-Modellen der Singleframe-Grill. Flankiert wird dieser von LED-Scheinwerfern, die optional mit Matrix-Technik aufgerüstet werden können. Die Linienführung ist nicht nur aerodynamisch optimiert (cw-Wert 0,28), sondern zitiert mit den betonten Radhäusern auch die legendären quattro-Modelle (hier der historische Audi quattro in der Kaufberatung). Sie bieten die Heimat für 19 bis 21 Zoll großes Räderwerk. Ebenso auffällig ist der betonte Schwellerbereich, der auf die Batterie als kraftgebendes und damit zentrales Element der Elektromobilität hinweist. Am Heck fällt wiederum das breite Leuchtenband auf, das wie die Frontscheinwerfer vier verschiedenen Lichtsignaturen zur Auswahl stellt.

Interieur: viel Platz & digitales Armaturenbrett

Mit einem Radstand von 2,76 m bietet der Innenraum des Audi Q4 e-tron (2021) reichlich Platz, zumal der Mitteltunnel herkömmlicher Verbrenner entfällt. In Zahlen bedeuten das 520 bis 1490 l Kofferraumvolumen sowie weitere 25 l in Gestalt zahlreicher Ablagemöglichkeiten im Innenraum (Stauraum des Sportbacks: siehe Absatz unten).

Das Cockpit – ob klassisches SUV oder Sportback – ist auf die Person am Steuer zugeschnitten. Digitale Instrumente (10,25 Zoll) und ein großer zentraler Touchscreen sind bei Audi mittlerweile Standard und finden auch im elektrischen Kompakt-SUV Verwendung. Das MMI-Touchdisplay ist standardmäßig 10,1 Zoll groß, optional 11,6 Zoll. Erstmalig fallen die Touchflächen eines Multifunktionslenkrad von Audi fugenlosen aus. Als weitere Steuerungsmöglichkeit installiert der Autobauer einen Sprachassistenten, der auf "Hey Audi" reagiert. Neu ist das großformatige Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktion, mit der sich grafische Informationen – etwa Richtungspfeile zum Abbiegen – direkt in den Straßenverlauf spiegeln lassen.

Assistenzsysteme & Crashtest-Ergebnis

Unter den zahlreichen Assistenzsystemen des Audi Q4 e-tron und Audi Q4 Sportback e-tron (2021) befinden sich auch ein Effizienzassistent zur Unterstützung einer vorausschauenden und verbrauchsreduzierenden Fahrweise sowie ein adaptiver Fahrassistent zur Unterstützung bei Längs- und Querverführung im laufenden Verkehr. Optional kommt seit Herbst 2023 erstmals der assistierte Spurwechsel in Kombination mit dem adaptiven Fahrassistenten für Geschwindigkeiten ab 90 km/h auf Autobahnen zum Einsatz. Wird der Spurwechsel durch Antippen des Blinkers eingeleitet, unterstützt das System aktiv den Lenkvorgang. Im Anschluss schaltet das Fahrzeug den Blinker wieder aus. Die Person hinter dem Lenkrad behält jedoch stets die Verantwortung.

Beim Euro NCAP-Crashtest (hier sind die Standards erklärt) erhielt das E-SUV fünf von fünf Sternen. Die Tester:innen haben den Insassenschutz für Erwachsene mit 93 und für Kinder mit 89 Prozent bewertet. Beim Fußgängerschutz erhält der Q4 e-tron lediglich 66 Prozent, bei den Sicherheitssystemen sind es 80 Prozent.

SUV-Coupé: Das ist das Audi Q4 Sportback e-tron (2021)

Analog zu Q3 und zu Q5 wird auch das elektrische Kompakt-SUV Q4 von einem Ableger mit Fließheck flankiert – dem Audi Q4 Sportback e-tron (2021). Das abfallende Dach sorgt nicht nur für eine elegantere Note, sondern bringt auch minimal veränderte Abmessungen mit sich: Audi gibt die Länge mit 4588 mm, die Breite mit 1865 mm und die Höhe mit 1614 mm an. Der cw-Wert verbessert sich auf 0,26. Und trotz des Coupé-ähnlichen Dachverlaufs versprechen der fehlende Mitteltunnel sowie 535 bis 1460 l Kofferraumvolumen einen geräumigen Innenraum – zumal der Radstand von 2,76 m unverändert bleibt.

Fahreindruck: Besser als die Wolfsburger MEB-Plattformbrüder

Mit dem Q4 e-tron quattro setzt sich Audi deutlich und positiv von den Plattformverwandten aus dem VW-Konzern ab – verlangt dafür aber auch einen Aufpreis. Die Bedienung erweist sich im Test als simpler, per Digitalinstrument bekommt man mehr Informationen angezeigt, und das Audi-Prestige spricht für sich. Materialqualität sowie Bremsleistung dürften jedoch besser sein.