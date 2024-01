Nicht immer erweist sich eine Motorwäsche bei Autos als sinnvoll. Wann eine Reinigung empfehlenswert ist, wo man sie durchführen lassen kann und wie es richtig geht, verrät die AUTO ZEITUNG!

Motorwäsche nicht bei modernen Autos

Wer unter der Motorhaube reichlich Laub und Schmutz entdeckt, denkt meist an eine Motorwäsche. Doch: Eine gründliche Reinigung des Motors kann schädlich sein und sollte nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden. Schließlich stecken unter der Haube zahlreiche sensible elektronische Bauteile. Ohnehin sind die Motoren moderner Autos meist bereits ab Werk mit einem Korrosionsschutz ausgestattet und die Motorräume nach unten abgeschlossen, sodass wenig Dreck eindringen kann. Einige Automobilhersteller verbieten die Motorwäsche sogar und betonen, dass diese mehr schadet, als nützt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Cabriopflege mit Leslie & Cars (Video):

Wann ist eine Motorwäsche sinnvoll?

Eine Motorwäsche ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Motorraum stark verölt oder extrem verschmutzt ist oder sich dort nach einem langen, harten Winter viel Streusalz abgelagert hat. Außerdem ist eine Reinigung nach einem Marderbefall ratsam – nicht nur, um die Hinterlassenschaften der Nager zu entfernen, sondern auch, um den Geruch der Tiere loszuwerden. Zudem können auch diejenigen von einer Reinigung des Motorraums profitieren, die ihr Auto verkaufen wollen. Schließlich macht ein sauberer Motor einen zuverlässigen Eindruck. Außerdem sind eventuelle Öllecks und andere undichte Stellen nach einer Probefahrt so schneller zu erkennen. Empfehlenswert ist in diesem Fall, das gesamte Fahrzeug gut zu waschen. Denn wenn potenzielle Käufer:innen lediglich einen reinen Motorraum vorfinden, das Auto aber sonst nur grob rein ist, kann das einen unseriösen Eindruck vermitteln.

Wo kann eine Motorwäsche durchführt werden?

Wer die Motorwäsche nicht vom Profi erledigen lassen will, sollte sich zuallererst darüber informieren, wo es überhaupt erlaubt ist, den Motorraum zu reinigen. Verboten ist die Motorwäsche auf der offenen Straße, dem eigenen Grundstück sowie an Tankstellen oder in herkömmlichen SB-Waschboxen – auslaufendes Öl könnte ins Grundwasser gelangen. Wer sich über das Verbot hinwegsetzt, riskiert hohe Geldstrafen. Wenn giftige oder wassergefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen, kann das je nach Bundesland eine Strafe von bis zu 100.000 Euro kosten (Sachsen). In Schleswig-Holstein oder Bayern sind es maximal 25.000 Euro. Erlaubt ist die Reinigung des Motorraums lediglich in speziellen Waschboxen mit einem Ölabscheider.

Wie wird eine Motorwäsche richtig durchgeführt?

Auch an dieser Stelle sei noch einmal gesagt, dass Autobesitzer:innen die Motorwäsche besser Profis einer Fachwerkstatt überlassen, statt selbst Hand anzulegen. Leichte Verschmutzungen wie Laub und Staub kann aber jede:r selbst mit einem Handbesen oder einem Mikrofasertuch vorsichtig entfernen. Auch die Motorhaube sollte von innen mit einem schmutzlösenden Auto-Allzweckreiniger reinigen. Bevor dann mit der eigentlichen Motorwäsche begonnen wird, sollten die elektronischen Bestandteile im Motorraum – etwa Lichtmaschine, Steuergerät und Sicherungskasten – abgedeckt werden, damit sie nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Anschließend wird der ausgekühlte Motor mit einem speziellen Kaltreiniger eingesprüht und anschließend mit kaltem Wasser abgespült. Bei der Wahl des Reinigungsmittels ist Vorsicht geboten: Einige Produkte können den Korrosionsschutz des Motorblocks angreifen. Dann den Motor trocknen lassen, bevor er mit einem Konservierungsmittel versehen werden kann. Mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger sollte man dem Motorraum besser nicht zu nah kommen: Der Wasserstrahl beziehungsweise der heiße Wasserdampf könnten die empfindliche Elektronik moderner Motoren beschädigen.

Auch interessant:

Trockeneisreinigung: Motorwäsche vom Profi erledigen lassen

Wie bereits erwähnt, sollten Autobesitzer:innen, die auf Nummer sicher gehen wollen, die Motorwäsche von Profis erledigen lassen. Viele Fachwerkstätten bieten sogenannte Trockeis-Reinigungen an, bei denen gefrorenes Kohlendioxid mit Hochdruck auf verschmutzte Stellen gerichtet wird. Ganz ohne den Einsatz von Wasser lässt das kalte CO2 den Dreck abplatzen, sodass keine Feuchtigkeitsschäden zu befürchten sind. Außerdem dauert die Prozedur meist nicht mehr als ein paar Minuten. Und das wichtigste: Bei einer professionellen Motorwäsche wird der Motorraum gesäubert, ohne Schäden anzurichten.

Wie lange dauert eine Motorwäsche?

Wer den Motor bei Profis reinigen lässt, muss meist nicht mehr als 20 min warten. In Eigenregie ist der Zeitaufwand dabei häufig etwas höher.

Wie teuer ist eine Motorwäsche?

Eine Motorwäsche kostet in der Regel zwischen 20 und 50 Euro. Ist der Aufwand höher und die Reinigungsmethode aufwendiger, kann es deutlich mehr kosten. Eine Motorwäsche mit Trockeneis kann man in einigen Werkstätten ebenfalls ab 20 Euro bekommen (Alle Preise Stand Januar 2024).