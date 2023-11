Das Auto verliert Wasser? Das muss nicht immer eine Katastrophe sein, denn oft kann Kühlerdichtmittel das Leck abdichten. Die besten Dichtmittel für den Kühler im Vergleich.

Die Kontrollleuchte mit dem Thermometer-Symbol im Cockpit des Autos leuchtet rot. Dann heißt es: schnell handeln. Denn entweder ist der Flüssigkeitsstand der Wasserkühlung zu niedrig oder der Motor des Fahrzeugs schon zu heiß. So oder so: Um schwere Schäden am Fahrzeug zu vermeiden, müssen Autofahrer:innen den Ausgleichsbehälter auffüllen. In einem geschlossenen Kühlsystem wie dem eines Motors darf keine Flüssigkeit verschwinden, zumindest keine großen Mengen. Müssen Autofahrer:innen regelmäßig die Kühlflüssigkeit auffüllen, ist entweder der Kühler, eine Schelle oder ein Schlauch undicht oder der Motor verbrennt Wasser. Beim Letzterem wird das meist durch weißen Rauch aus dem Auspuff sichtbar – dann ist in der Regel die Zylinderkopfdichtung defekt und eine teure Reparatur droht.

Bei einem undichten Kühler hilft unter Umständen ein spezielles Kühlerdichtmittel, um eine der vielen, dünnen Lamellen im Kühler wieder abzudichten. Ein Schnellreparatur ist unter anderem das Kühlerdichtmittel Liqui Moly 3330 als Additiv mit 150 ml Inhalt. Es wird einfach in den Kühlermittel-Ausgleichbehälter zum vorhandenen Kühlwasser gefüllt und stopft laut Hersteller dauerhaft und zuverlässig Haarrisse und kleine Lecks im Kühler.



Was ist Kühlerdichtmittel?

Ein Kühlerdichtmittel ist eine Flüssigkeit, die in einen Ausgleichsbehälter des Kühlers dem Kühlermittel hinzugegeben wird. Die meisten Mittel gibt es im Online-Shop, in Baumärkten und im Autozubehör-Shop als Additiv mit wenigen Millilitern Inhalt, meist als 150-Milliliter-Flasche. Die Kühlerdichtmittel dichten Haarrisse und kleine Löcher im Kühler ab. Dabei ist es unerheblich, ob der Kühler aus Blech, Stahl oder Aluminium besteht. Manche Kühlerdichtmittel eignen sich nur für bestimmte Materialien im Fahrzeug. Deshalb sollten Autofahrer:innen unbedingt vor dem Einsatz in der Produktbeschreibung unter "weitere Details" nachlesen und nicht unbedingt auf den Preis-Leistungs-Sieger eines Kühlerdichtmittel Vergleichs setzen. Die besten Kühlerdichtmittel sind die, die für den Motor freigegeben sind und Haarrisse und kleine Lecks verstopfen, dabei aber die Wirkung des Frostschutzmittels im Auto nicht herabsetzen.

Kühlerdichtmittel: Produkte im Vergleich

Im Zubehörhandel, Auto-Shop und Online-Shop gibt es eine Reihe von verschiedenen Kühlerdichtmitteln und Kühlerdichtstoffen für große oder kleine Kühlersysteme. Wichtig bei dem Inhalt ist nicht die Menge, sondern die Details und die Zusammensetzung. Nur so wissen Kund:innen, ob das Mittel für das Kühlersystem des Autos geeignet ist. Weitere Infos und Details finden sich in den Produktdatenblättern. Bekannte Marken von Kühlerdichtmittel-Modellen sind unter anderem Leaks Original, KLEEN-FLO, Sonax, Wack Leaks Liquid, K-Seal, ClenTec Kühlerdicht und Liqui Moly. Ein Vergleich zwischen den Produkten lohnt. Unsere Empfehlungen:

Liqui Moly 3330 Kühlerdicht

Beim Liqui Moly 3330 Kühlerdicht handelt es sich um ein Additiv in der 150-ml-Flasche, das einfach in den Kühlermittel-Ausgleichsbehälter gegossen wird. Das Additiv verträgt sich laut Liqui Moly mit handelsüblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmittel. Das Produkt von Liqui Moly soll dauerhaft und zuverlässig Haarrisse und kleine Lecks abdichten und keine negativen Auswirkungen auf Wasserpumpe oder Heizungskreislauf haben.



Dr. Wack Bar's Leaks Liquid

In der 150-ml-Dose von Bar's Leaks Liquid von Dr. Wack Chemie befindet sich eine Flüssigkeit, die Haarrisse in Kühlern, Motorblöcken, Zylinderköpfen und Zylinderdichtungen abdichten soll. Gleichzeitig schmiert es laut Dr. Wack Leaks Liquid die Wasserpumpe, eignet sich für alle Kühlsysteme und schützt vorbeugend vor Undichtigkeiten, Korrosion und Kalkablagerungen.



K-Seal K5501 Leck-Reparatur

Gegen kleine Leckagen und Risse hilft auch K-Seal K5501 Leck-Reparatur. Das Mittel von K-Seal in der 236-ml-Flasche wird einfach in den Kühlmittel-Ausgleichsbehälter gegossen und mischt sich mit allen Arten von Frostschutzmittel. Dabei behebt das Mittel von K-Seal die meisten kleinen Lecks im Kühlsystem.



JLM J04811 Kühlsystemabdichter

Mit dem Radiator Stop Leak JLM J04811 lassen sich Undichtigkeiten mit einem Querschnitt von bis zu einem Millimeter abdichten. Dazu soll das Fluid als Prävention im Kühlsystem den Motor vor Defekten schützen. Nach Angaben des Herstellers eignet sich das Fluid für alle Kühlwasserpumpen- und Heizungssysteme.



Sonax 04421410 Kühlerdichtung

Pflege-Spezialist Sonax vertreibt mit der Sonax 04421410 Kühlerdichtung ein universell materialverträgliches Kühlerdichtmittel, das Haarrisse und kleine Löcher abdichtet. Das Mittel ist für moderne Querstromkühlsysteme geeignet und greift weder Kunststoffe noch Dichtungen oder Metall im Kühlsystem an. Laut Sonax ist es auch präventiv mit allen handelsüblichen Kühlfüssigkeiten für einen längeren Zeitraum nutzbar.



CleanTec Kühlerdicht

Das Mittel CleanTec Kühlerdicht dichtet schnell Lecks im Kühlsystem von Verbrennungsmotoren. Dazu wird das Mittel in der 300-ml-Dose in den Kühlwasser-Ausgleichsbehälter gegossen.



Xado XA 40813 Dichtmittel

Xado Atom X Stop Leak Radiator sorgt für eine Abdichtung von Rissen und Beschädigungen bis zu 0,9 mm. Dazu schützt das Xado XA 40813 laut Hersteller das Kühlsystem vor Korrosion und ist mit allen Sorten von Frostschutzmittel verträglich.



Liqui Moly Pro-Line Kühlerdichter

Mit dem Kühlerdichter von Liqui Moly Pro-Line werden dauerhaft Haarrisse und kleine Leckstellen abgedichtet. Der Kühlerdichtstoff ist für Aluminiumkühler geeignet und hat keine negativen Auswirkungen auf Wasserpumpe und Heizungskreislauf. Auch als Prävention geeignet.



Mannol Radiator Leak-Stop

Mit nahezu jedem Kühler und jeder Kühlflüssigkeit ist der Mannol Radiator Leak-Stop kompatibel. Das Mittel dichtet kleine Leckagen und Risse ab und verhindert mit seinem Kühlerdichtstoff zukünftige Lecks.



Wie kann man Kühler abdichten?

Wenn das Wasserniveau des Kühlmittels absinkt und die Ursache nicht gefunden werden kann, hilft ein Kühlerdichtmittel oder auch Kühlerdichtstoff. Meist setzt es sich in Haarrisse und kleine Lecks und dichtet mit seinem Kühlerdichtstoff den Kühlerkreislauf wieder ab. Dazu wird lediglich ein zum Motor und zum Kühlsysteme passendes Mittel in den Kühler oder in den Kühlerwasser-Ausgleichsbehälter gegossen. Nach einiger Zeit dichtet das Fluid die Leckage automatisch ab. Das beste Kühlerdichtmittel ist das, was nur einmal benutzt werden muss.

Wie lange hält Kühlerdichtmittel?

Häufig gestellte Fragen lauten: Wie lange halten Kühlerdichtmittel im Auto und wie lassen sie sich verwenden? Die meisten Fluids halten nach Herstellerangaben lange und dichten Leckagen und Haarrisse zuverlässig ab. Dennoch sollten Autofahrer:innen den Kühlwasserstand im Blick haben und von Zeit zu Zeit das Niveau kontrollieren. Sinkt es weiter, ist eine Reparatur des Systems mit eventuellem Austausch des Kühlers unabdingbar. Nicht jeden undichten Kühler bekommen Hobbyschrauber:innen mit Dichtmitteln wieder dicht. Wenn ein Kühler stark verrostet ist oder die Schläuche alt und porös sind, hilft nur eine professionelle Reparatur. Bei wenig Wasserverlust im Kühlkreislauf ist die Anwendung simpel: Einfach das Mittel ins System gießen und fertig. Den Rest erledigt die Flüssigkeit des Kühlerdicht selbst. Details und Hinweise zur Anwendung auf der Verpackung unbedingt beachten.

Wie wird Kühlerdichtmittel benutzt?

Die Anwendung des Kühlerdichtmittels ist ganz einfach. Je nach Hersteller, Produkt und Größe der Motoren, ob großes Kühlsystem oder kleines, ist zwingend auf Anwendungshinweise des Produkts zu achten. Das sind die typischen Schritte: