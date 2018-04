Eckdaten Bauzeitraum 1997-2006 Aufbauarten Limousine/Kombi/Cabrio Türen 3/5 Abmessungen (L/B/H) 4149–4397/1735/1439–1485 Leergewicht 1050–1477 kg Leistung 68-241 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Erdgas Abgasnorm Euro 4 Grundpreis 14.930 Euro

Der VW Golf IV ist heutzutage wegen seines günstigen Preises ein beliebtes Auto für Fahranfänger. 1997 kam die vierte Generation auf den Markt. Hier sind die Infos!

Im Jahr 1997 bringt VW den Golf IV zum Preis ab 14.930 Euro auf den Markt. Heutzutage ist die vierte Generation vor allem bei Anfängern beliebt, da der gebrauchte Golf IV schon für unter 2000 Euro zu haben ist. Gerade Schnäppchensuchende werden bei dieser Golf-Generation also fündig. Diese Baureihe hat aber auch einige Raritäten wie den ersten Golf R32 zu bieten, dessen Preis auch heutzutage ja nach Zustand noch weit über 10.000 Euro liegt. Der R32 wurde von 2002 bis 2004 gebaut und wird von einem 3,2-Liter-V6 mit 241 PS und 320 Newtonmetern Drehmoment befeuert. Dadurch schafft es der Allradler von Null auf 100 in nur 6,4 Sekunden – zumindest wenn DSG an Bord ist. Mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe ist er 0,2 Sekunden langsamer. Der VW Golf IV (1997) hat aber noch weitere besondere Motorisierungen zu bieten. Darunter ein weiterer V6 mit 204 und ein V5-Motor mit bis zu 170 PS. Dazwischen findet der Golf IV GTI mit bis zu 180 PS Platz. Als Jubiläumsedition wird der GTI außerdem mit 150-PS-Dieselmotor angeboten.

Fakten zum VW Golf im Video:

Neupreis VW Golf IV (1997) ab 14.930 Euro

Neben den Spitzenmotorisierungen gibt es für den Golf IV Benziner und Diesel mit verschiedenen Hubräumen von 75 bis 150 PS bzw. 68 bis 130 PS. Neben der Limousine als Drei- oder Fünftürer gibt es den VW Golf IV (1997) auch als Kombi oder Cabrio. Für den Variant wird sogar ein BiFuel-Antrieb angeboten, bei dem der Fahrer entscheiden kann, ob er mit Benzin oder Erdgas fährt. Der Kompakte kommt serienmäßig mit ABS und Airbags, ab Baujahr 2000 bekommen außerdem alle Euro-4-Motoren ESP. Ein gut ausgestatteter Golf IV hat außerdem eine Klimaanlage und ein elektrisches Schiebedach. Auch die Metalliclackierung und Leichtmetallräder gibt es nicht bei jedem Golf dieser Generation. Im Innenraum erkennt man den Golf IV vor allem an der neuen, blauen Instrumentenbeleuchtung.