Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Passend dazu präsentierten ihn die Wolfsburger:innen im Rahmen des 24h-Rennens am Nürburgring vor großen Publikum. Marktstart ist aber erst ab 2026.

Als bisher schnellster Straßen-VW umrundete er die Nordschleife in kurzweiligen 7:46.13 min.

Volkswagen hat mit dem neuen Golf GTI Edition 50 einen Rundenrekord auf der Nürburgring-Nordschleife aufgestellt. Ein seriennaher Prototyp absolvierte die 20,8 km lange Strecke am 20. Juni 2025 in 7:46,13 min. Am Steuer saß der Renn- und Entwicklungsfahrer Benny Leuchter. Laut VW ist damit kein straßenzugelassener Volkswagen je schneller über die Nordschleife gefahren. Weitere Rekordrunden auf der Nordschleife haben wir übrigens hier zusammengetragen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der VW Golf R (2023) im Fahrbericht (Video):

Der VW Golf GTI Edition 50 setzt auf dem Nürburgring eine neue interne Benchmark

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der GTI-Baureihe, die 2026 zelebriert wird, bringt VW mit dem VW Golf GTI Edition 50 ein Sondermodell auf den Weg, dass sich in die Tradition seiner Vorgänger-Editionen (45, 40, 35 und 30) einreiht. Was alle eint, ist das verschärfte Setup, dass für eine nochmals gesteigerte Fahrdynamik sorgt. Der für die Rekordfahrt eingesetzte VW Golf GTI Edition 50 war mit einem optionalen Performance-Paket ausgestattet. Es umfasst unter anderem ein modifiziertes Fahrwerk sowie speziell abgestimmte 19-Zoll-Semislicks vom Typ Bridgestone Potenza Race, montiert auf Schmiederädern. Diese sollen laut Hersteller zur Reduktion der ungefederten Massen beitragen.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Nach Angaben von Renn- und Entwicklungsfahrer Benny Leuchter zeigt der GTI Edition 50 auf der Nordschleife ein hohes Maß an Stabilität und Präzision. Das Fahrwerk sei in der Lage, Bodenwellen auszugleichen und hohe Kurvengeschwindigkeiten zu ermöglichen. Der Wagen soll weitgehend dem Serienstand entsprechen.

Auch interessant:

Marktstart erst 2026

Leuchter hatte bereits 2016 mit dem Golf GTI Clubsport S eine Rundenzeit von 7:49,21 min erreicht. 2022 folgte ein weiterer Rekord mit dem allradgetriebenen Golf R "20 Years" in 7:47,31 min. Die aktuelle Bestzeit des GTI Edition 50 liegt unter beiden Werten. Zu beachten ist dabei: Anders als bei den früheren internen Messungen wurde diesmal die komplette Runde inklusive der T13-Tribünen-Sektion erfasst. Eine onboard gestoppte Vergleichsrunde zeigt eine Zeit von 7:41,27 min. Bis zur Markteinführung 2026 wird der GTI Edition 50 in der Kategorie "Vorserien-Modelle" in der offiziellen Statistik des Nürburgrings geführt. Vorgestellt wurde der verschärfte GTI allerdings schon: Im Rahmen des 24h-Rennens 2025 auf dem Nürburgring zogen die Wolfsburger:innen die Tücher vom Neuling, der vor Ort bestaunt werden durfte.