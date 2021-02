Eine zwischenzeitlich überlegte Topversion namens VW Golf 8 R plus ist vom Tisch, sowohl mit 333 PS starkem Vierzylinder als auch mit 400 PS starkem Fünfzylinder oder 2,5-Liter-V6 aus China.

Der VW Golf 8 R (2020) ist da und er ist stark wie nie zuvor: Wir verraten die technischen Daten des Vierzylinder-Motors, dessen PS-Leistung und den Preis!

Der VW Golf 8 R (2020), der zum Preis ab 48.048 Euro (Stand: Dezember 2020) erhältlich ist, zeigt gegenüber dem schwächeren GTI nochmals größere Lufteinlässe an der Front, die halb von schwarzen und halb von in Wagenfarbe lackierten Flaps eingerahmt sind. Und während der GTI einen Wabengrill trägt, hebt sich der R durch waagerechte Lamellen ab. Das R-Heck zieren außerdem ein hoch aufragender Dachkantenspoiler sowie R-typisch vier Auspuffendrohre mit Klappensteuerung, die optional (3800 Euro) von Akrapovic stammen. Wie seine schwächeren Brüder wird auch der Golf R ausschließlich als Fünftürer verfügbar sein. Die Seitenansicht dominieren jedoch die blau lackierten, 18 Zoll großen Bremssättel. Im Innenraum setzt der VW Golf 8 R (2020), wie auch schon erstmalig der GTI, auf vollintegrierte Sportsitze. Carbon-ähnliche Dekorelemente sollen den sportlichen Charakter zusätzlich unterstreichen. Für das vom Standardmodell adaptierten Infotainmentsystem und den digitalen Tacho erhält der R spezielle Menüoptionen wie sportlich animierte Instrumente mit digitalem Drehzahlmesser. Am Lenkrad befindet sich nun eine R-Taste, mit der Fahrprofile eingestellt werden können. Mehr zum Thema: Das ist der VW Golf 8 GTI

Technische Daten & PS des VW Golf 8 R (2020)