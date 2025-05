VW Golf 1

Mit einer Einladung nach Wolfsburg landete der italienische Designer 1969 einen Großauftrag, auf dem viele wohl nur träumen können. Der VW-Vorstand wollte einen Kompaktwagen, ähnlich dem Fiat 128, allerdings mit Schrägheck und noch geringeren Maßen. Mit seinem Verständnis für Technik und Produktion beeindruckte Giugiaro VW-Boss Kurt Lotz und Chefentwickler Werner Holste – und zog den Auftrag an Land. Vier Monate später lag der Grundentwurf des Golf 1 in Wolfsburg. 1974 folgte schließlich die Serienfertigung des Modells, was danach passierte, ist heute Geschichte.

Foto: Aleksander Perkovic