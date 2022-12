Eine eigene Wallbox mit 11 kW Ladeleistung spart Zeit und Geld. Was eine gute Ladestation für zu Hause können soll und welche Boxen eine Empfehlung bekommen, zeigen wir in unserem Ladestation-Vergleich.

Wer ein Elektroauto besitzen möchte, stellt sich wohl schon vor dem Kauf die Frage nach einer eigenen Ladestation. Eine Wallbox 11 kW ist eine sinnvolle Investition, auch wenn es dafür derzeit leider keine KfW-Förderung gibt. Langfristig gesehen rentiert sich eine private Wallbox auf jeden Fall trotzdem. Eine Leistung von 11 kW ist dabei in den meisten Fällen völlig ausreichend und garantiert zu jeder Tages- und Nachtzeit einen sicheren und schnellen Ladevorgang bei Ihnen zu Hause. Das ist nicht nur bequem, sondern spart auch Zeit und Geld. Hier die besten Modelle im Vergleich:

Unser Favorit: go-eCharger Wallbox 11 kW

Der ADAC-Testsieger von e-go hat alles, was eine Wallbox 11 kW braucht: Eine sichere und zuverlässige Ladefunktion sowie eine sehr gute App. Der Ladevorgang kann per App manuell gestartet und gestoppt werden. Das ist praktisch, wenn man spontan entscheidet, Solarenergie vom Hausdach in den Akku des Autos einzuspeisen, anstatt ins Netz. Auch zeitprogrammiertes Laden ist möglich. Der go-eCharger HOMEfix 11 kW hat einen Typ-2-Stecker und ist damit mit fast allen europäischen E-Autos sowie der Marke Nissan kompatibel.



Fazit: Top-Ladegerät für 11 kW mit integriertem WLAN und Hotspot Funktion zum fairen Preis von 639 Euro.

Worauf sollte man beim Kauf einer 11 kW Wallbox achten?

Eine gute Wallbox sollte sicher, zuverlässig und einfach zu bedienen sein. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis spielt ebenfalls eine Rolle. Bevor man sich für eine private Ladestation entscheidet, sollten die örtlichen Gegebenheiten sowie die Stromversorgung am geplanten Standort von einem:einer Elektriker:in prüfen lassen. Auch die spätere Installation muss unbedingt von Fachkräften durchgeführt werden. Bei der Kaufentscheidung für die Wallbox 11 kW spielen folgende Kriterien eine Rolle:

der Ladestecker (für europäische E-Autos ist das ein Typ-2-Stecker)

die maximale Ladeleistung (in diesem Fall bis 11 kW)

das passende Ladekabel (eine Wallbox mit Typ-2-Steckdose für ein separates Kabel erhöht die Flexibilität)

eventuelle Zusatzfunktionen

schnelle Montage und Inbetriebnahme

Ladefreischaltung per RFID (als Schutz vor unbefugten Zugriffen)

integrierter Fehlerstromschutz

Ratgeber Wallbox-Vergleich Der große Vergleich

Die besten Wallboxen mit 11 kW Ladeleistung

Das Angebot an festen Wallboxen ist mittlerweile groß und manchmal auch etwas verwirrend. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl.

ADAC-Testsieger: go-eCharger HOMEfix

Der go-eCharger HOMEfix 11 kW zum Preis von 639 Euro wurde vom ADAC zum Testsieger 2022 gekürt. Käufer:innen bestätigen das Urteil. Die Wallbox mit 11 kW Ladeleistung, Typ-2-Steckdose und zwei Meter Anschlusskabel eignet sich perfekt zum Laden von Elektroautos zu Hause. Praktisch: die Wallbox lässt sich durch einen Elektriker problemlos mit einer bereits vorhandenen Verteilerdose verbinden.



Fazit: Top-Gerät zur festen Montage mit ausgezeichneter App.

Amazon Bestseller: Juice Booster 2

Der Alleskönner für jedes Elektroauto mit Typ-2-Anschluss: Der Juice Booster 2 kann als mobile oder feste Wallbox mit einer Ladeleistung von 11 kW oder 22 kW eingesetzt werden. Die automatische Adaptererkennung gewährleistet überall ein sicheres und schnelles Laden. Weitere Details: überfahrsicher und schlagfest, staub- und wasserdicht, Mode 3-Ladekabel mit Adapter auch als Typ-2-Kabel nutzbar, Fehlerstrom-Schutzschalter. Wer auf höchste Sicherheit und Flexibilität Wert legt, wird diese Ladestation lieben.



Fazit: Der Juice Booster 2 ist mit 1.005 Euro nicht gerade günstig, aber definitiv den Preis wert.

Günstige 11 kW Wallbox von Heidelberg

Die Heidelberg Wallbox Home Eco mit extralangem Ladekabel eignet sich für alle Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (Typ 2) und gewährleistet eine sichere Benutzung im Innen- und Außenbereich. Auf einen Blick:

intelligente Ladetechnologie, Leistung einstellbar bis 11 kW

einfache Montage

Plug-and-Play-Lösung

stromsparender Stand-by-Modus im Ruhestand

Fazit: Sicheres und schnelles Laden zu einem günstigen Preis.

Wandladestation 11 kW von Mennekes

Die AMTRON Compact Ladestation von Mennekes mit Ladestecker Typ 2 ist die perfekte Lösung für beengte Garagen, kann aber auch im Außenbereich eingesetzt werden. Mit einer Ladeleistung von 3,7 kW (einphasig) bis 11 kW (dreiphasig) ist diese Wallbox für diverse Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle geeignet. Die Wandladestation verfügt über einen DC Schutz und ein praktisches LED-Status-Infofeld. Eine Autorisierung ist nicht erforderlich.



Fazit: Mit einem Preis von 685,38 Euro liegt die Wallbox 11 kW von Mennekes im mittleren Preissegment. Nach der unkomplizierten Montage durch einen Fachmann heißt es: Einstecken, laden, fertig!

Easee Home Ladestation

Die Easee Home Wallbox (11 kW bis 22 kW) zum Preis von 854 Euro ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern überzeugt auch durch ihre inneren Werte. Der smarte Laderoboter passt sich vollautomatisch an alle E-Autos, Stromstärken und Stromnetze an. Nach einem eventuellen Stromausfall wird der Ladevorgang selbsttätig fortgesetzt. Im Stand-by-Betrieb gehört die Ladestation zu den sparsamsten Anlagen.



Fazit: Kleine Wallbox mit großer Leistung. Von Stiftung Warentest gibt es dafür die Note 1,9.

Juice Charger Me 11 kW

Die Elektroauto-Ladestation Juice Charger Me zum Preis von 557 Euro lädt bis maximal 11 kW alle Elektro- und PHEV-Fahrzeuge mit Ladekabel Typ 2. Die Anlage ist durch einen Fachmann schnell installiert, absolut wetterfest und verfügt über ein dynamisches Lastmanagement mit optional eingebautem Zähler sowie Fehlerstromschutz. Die Freischaltung der Wallbox erfolgt via RFID.



Fazit: Intelligentes Ladesystem im schicken Design für zu Hause.

Wallbox Pulsar Plus 11 kW

Das Wallbox Pulsar Plus Ladegerät mit einer einstellbaren Leistung bis 11 kW lässt sich bequem per WLAN oder Bluetooth an jedes beliebige Smartphone anschließen. So lassen sich zum Beispiel Ladesitzungen planen, Energietarife außerhalb der Spitzenzeiten nutzen und der Ladezustand erfassen. Die Wallbox ist kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen (Ladekabel Typ 1 und Typ 2 erhältlich). Wer eine PV-Anlage hat, kann seinen PKW wahlweise mit Solarenergie oder einem Mix aus Solarenergie und Netzstrom laden. Hinweis: Hierfür ist ein gesonderter Stromzähler erforderlich.



Fazit: Die Wallbox Pulsar Plus 11 kW ist leicht zu montieren und über die App einfach zu bedienen. Alles in allem eine zuverlässige Ladestation für den privaten Gebrauch zu einem angemessenen Preis (789 Euro).

Autel EV Ladegerät 11 kW

Die Autel Home Wallbox 11 kW mit Typ-2-Stecker eignet sich für alle E-Fahrzeuge. Mit Bluetooth, WLAN, Ethernet-Verbindung und App lässt sich dieses Ladegerät problemlos in den Alltag integrieren. Das Gerät ist sehr robust und kann sowohl innen als auch außen eingesetzt werden. Im Lieferumfang enthalten: Wallbox 11 kW, Benutzerhandbuch, Montagezubehör, Kabelhalterung, zwei RFID- Karten.



Fazit: Für den MaxiCharger von Autel zum Preis von 839 Euro gibt es Top-Bewertungen – auch für den Kundenservice.

Ratgeber Mobile Wallbox Überall Laden leicht gemacht

Wie schnell lädt eine 11 kW Wallbox?

Ein Elektroauto mit einer Batteriegröße von 40 kWh benötigt mit einer 11 kW Wallbox rund fünf Stunden, um vollgeladen zu sein. Zum Vergleich: Eine 22 kW Wallbox verkürzt die Ladezeit ca. um die Hälfte. Allerdings laden Wallboxen mit 22 kW nur dann doppelt so schnell, wenn auch das E-Fahrzeug mit einer höheren Leistung laden kann. Das sollte vor dem Kauf unbedingt geprüft werden.

Wer ständig darauf angewiesen ist, das E-Auto schnell aufzuladen, empfiehlt sich eine Wallbox mit 22 kW – vorausgesetzt das Auto unterstützt diese Ladeleistung. Ansonsten genügt eine Ladestation mit 11 kW Ladeleistung vollkommen aus.

Ratgeber Ladekabel Elektroauto Die besten Kabel im Check

Was ist besser: Wallbox mit 11 kW oder 22 kW Ladeleistung?

Für die meisten Besitzer:innen von Elektroautos ist eine Wallbox mit 11 kW völlig ausreichend, da sie ihre Autos nachts aufladen und deshalb eine schnelle Ladezeit nicht erforderlich ist. Dazu kommt, dass eine Wallbox 11 kW günstiger ist und nur angemeldet, nicht aber beim Netzbetreiber genehmigt werden muss. Nicht zu vergessen: Je langsamer die Batterie eines E-Autos lädt, desto schonender ist es für den Akku.

Auch interessant: