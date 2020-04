Die Typklassen für das Jahr 2020 stehen fest. Für einige Modelle erhöht sich jetzt gegebenenfalls der Beitrag zur Kfz-Versicherung, für andere sinkt er. Eine Auswahl von Autos mit veränderten Einstufungen zeigen wir in der Bildergalerie und erklären was die Änderung der Typklassen für den Versicherungsbeitrag bedeutet.

Der GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) hat die Typklassen der Kfz-Versicherung für das Jahr 2020 festgelegt. Die gute Nachricht: Für rund 29,7 Millionen Autofahrer ändert sich im Vergleich zu 2019 bei ihrer Kfz-Haftpflicht nichts. Somit bleibt es für knapp drei Viertel der Fahrzeuge bei den Typenklassen des Vorjahres. 11 Prozent der Fahrzeughalter sparen durch die neuen Typklassen, 16 Prozent hingegen kommen mit ihrem Auto im Vergleich zum Vorjahr in eine höhere Klasse. Etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) bleibt bei der Vollkaskoversicherung in derselben Klasse, während 45 Prozent künftig von einer niedrigeren Einstufung profitieren können. Rund zwei Prozent kommen in eine höherer Klasse. In der Teilkakso bleibt es für 62 Prozent der Fahrzeughalter bei der Vorjahreseinstufung, mehr als jeder Dritte (35 Prozent) ruscht 2020 in eine günstigere Klasse. Für 3 Prozent geht es hingegen rauf. Mehr zum Thema: Kfz-Versicherung wechseln

Ratgeber Euro-Norm (6c/6d): Das muss man wissen! Das bringt die neue Norm

Typklassen kurz erklärt im Video:

Neue Typklassen 2020 bekannt

Bei der Typklassen-Einstufung 2020 wird unterschieden zwischen Haftpflicht (16 Typklassen), Teilkasko (24 Typklassen) und Vollkasko (25 Typklassen), wobei die niedrigste Typklasse die 10 ist, die aber höchstens für Oldtimer vergeben wird. Wenn es für einen Pkw keine Vorjahres-Werte zur Orientierung für die neue Typklasse gibt, weil es zum Beispiel ein ganz neues Modell ist, werden die Werte ähnlicher Autos herangezogen, um eine Einstufung vorzunehmen. Eine hohe Typklasse muss dabei nicht zwangsläufig einen hohen Beitrag bei der Kfz-Versicherung bedeuten: Außer Typklassen entscheiden auch die Regionalklasse, der Schadenfreiheitsrabatt und das persönliche Profil des Versicherten über den Tarif. Während die Regional- und die Typklasse durch Auto und Wohnort festgelegt sind, lässt sich durch die clevere Nutzung des Autos der ein oder andere Euro sparen. Zum Beispiel gibt es Rabatt, wenn das Auto in der Garage steht oder niemand das Auto bewegt, der jünger ist als 25 Jahre.

KFZ-Versicherung Regionalklassen 2020: Bedeutung für Kfz-Versicherung Das ändert sich in den Regionalklassen 2020

Was sind Typklassen?

Die Typklassen einzelner Fahrzeuge richten sich nach ihrer Schaden- und Unfallbilanz. Für die Einstufung werden alle bei der Versicherung gemeldeten Schäden und die dadurch verursachten Reparaturkosten der vergangenen drei Jahre betrachtet. Sind für ein Modell mehr Schäden bei der Versicherung geltend gemacht worden, als in den Vorjahren, wird die Typklasse höher eingestuft. Genauso umgekehrt. In die Berechnung für die Kfz-Haftpflichtversicherung fließen Versicherungsleistungen für geschädigte Dritte nach Verkehrsunfällen ein. Bei Kasko-Versicherungen sind auch andere Schäden wie z.B. Autodiebstähle, Glasschäden, Wildunfälle oder das Wetter maßgeblich.

KFZ-Versicherung Kfz-Versicherung kündigen: So gehts! Ohne Risiko Versicherung kündigen

Auswirkungen: Was wenn sich der Beitrag erhöht?

Wenn der Kfz-Versicherungsbeitrag durch eine höhere Einstufung in den Typklassen erhöht wird, greift ein Sonderkündigungsrecht. In der Regel gilt als Stichtag zum Versicherungswechsel der 30. November eines Jahres. Wenn sich der Beitrag durch eine Neueinstufung der Typklasse erhöht, kann der Vertrag aber auch nach dem Stichtag gewechselt werden. Da die Typklasseneinstufung für die Versicherungsunternehmen unverbindlich ist, lohnt es sich, verschiedene Anbieter zu vergleichen.

KFZ-Versicherung Kfz-Versicherung zahlt nicht: Darauf achten! Versicherungen geizen immer öfter im Schadensfall

Wie oft ändern sich die Typklassen?

Die Typklassen werden einmal pro Jahr von der GDV berechnet und herausgegeben. In der Regel geschieht dies im Spätsommer eines Jahres für das darauffolgende Kalenderjahr.