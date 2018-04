Erneut passen die US-Amerikaner die Preise für das Tesla Model S Facelift (2016) an, dessen Modellpflege sich am fehlenden Kühlergrill zu erkennen gibt. Außerdem: Tesla schaltet für seine Oberklasse den Ludicrous-Modus frei.

Ein Jahr nach Marktstart sind beim Tesla Model S Facelift (2016) nur noch die Allrad-angetriebenen Varianten 75D, 100D und P100D im Sortiment, wobei das Tesla Model S 75D mit einem Preis von 73.170 Euro nun das neue Einstiegsmodell markiert. So steigt der Grundpreis für das Model S zwar an, doch Tesla soll im Gegenzug die Anschaffungskosten für die übrigen Varianten um 2000 Euro senken. Erst kurz zuvor hatte Tesla die Soft- und Hardware seines Model S überarbeitet und macht es damit deutlich schneller. So beschleunigt das Tesla Model S 75D seitdem in nur 4,2 Sekunden auf 60 mph (96 km/h). Auch das S 100D profitierte von der Überarbeitung und beschleunigt in 4,1 statt 4,2 Sekunden auf über 96 km/h. Spätestens in der Top-Ausstattung P100D mit 100-kWh-Batterie und Allradantrieb ist das Model S ein absoluter Sportwagen: Dann sprintet das Elektroauto in nur 2,7 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Zudem kommen die Topmodelle mit dem "P" seit Mitte 2017 mit dem sogenannten Ludicrous-Modus (Wahnsinns-Modus). Er ist vergleichbar mit dem Insane-Modus der nicht mehr angebotenen Modellen P85D und P90D und presst auch die letzten Leistungsreserven aus den im Fahrzeugboden verbauten Akkus. Dann soll das Tesla Model S P100D sogar in nur 2,4 Sekunden auf Tempo 100 sprinten. Das "D" im Namen steht im Übrigen für "Dual Motor" – zwei unabhängig voneinander arbeitende E-Motoren an der Vorder- und Hinterachse.

Test Tesla Model S P90D (2016): Test Beschleunigungstest im Model S

Geschichte Teslas im Video:

Neue Preise für das Tesla Model S Facelift (2016)

Das Tesla Model S Facelift (2016) möchte aber nicht nur ein Sportwagen sein, schließlich ist es eines der ganz wenigen E-Autos dieser Größe auf dem Markt. Gegen ein Aufpreis von 4400 Euro bietet der US-Amerikaner sogar eine dritte Sitzreihe an, die aber den 894 Liter fassenden Stauraum erheblich einschränkt. Der Autopilot kostet 2800 Euro plus Aktivierungspauschale von 3300 Euro, dessen automatische Spurhaltefunktion aber nicht mit vollautonomen Fahren zu verwechseln ist. Kein Aufpreis kostet der charakteristische wie riesige 17-Zoll-Touchscreen als zentrales Steuerelement im Armaturenbrett. Es verfügt über Internet-Anbindung und ermöglicht WiFi-Hotspots für die Passagiere. Darüber hinaus kann das Model S mit zahlreichen weiteren Optionen ausgestattet werden: Das Premium-Update für 3900 Euro beinhaltet unter anderem den neuen HEPA-Luftreinigungsfilter und LED-Kurvenlicht sowie -Nebelscheinwerfer. Das Kaltwetter-Paket für 1100 Euro umfasst ein beheizbares Lenkrad, eine Sitzheizung, einen Enteiser für die Scheibenwischer und beheizbare Scheibenwaschdüsen. Das Uprade für die Hifi-Anlage des Tesla Model S Facelift (2016) namens Ultra High Fidelity Sound mit zwölf Lautsprechern kostet 2800 Euro, das Hochstrom-Ladegerät 1700 Euro plus Aktivierungspauschale von 2100 Euro. Sind die Akkus leer, lässt sich das Tesla Model sowohl über die 230V-Wechselstrom-Steckdose als auch am Tesla-Supercharger – hier in nur 75 Minuten – aufladen. Letzterer ist seit Januar 2017 für Neukunden nicht mehr kostenfrei, die nur noch ein Guthaben von 400 kWh erhalten. Die anschließende Gebühr soll laut Tesla aber unter dem Preis für die Tankfüllung eines Autos mit Verbrenner liegen. Mehr zum Thema: Das kostet der Tesla-Supercharger

Elektroauto Tesla Model X (2016): Preis (Update!) Neue Preise für das Tesla Model X

Tesla Model S im IIHS-Crashtest (Video):

Crashtest-Ergebnis des Tesla Model S Facelift (2016)

In puncto Sicherheit bietet das Tesla Model S Facelift (2016) ausreichend Schutz, was sich in fünf das im Euro-NCAP-Crashtest niederschlug. Im IIHS-Test, dem Crashtest des US-Versicherungsinstituts für Autobahnsicherheit, bekommt das Model S jedoch nur die zweitbeste Note. Und dabei ist es schon der zweite Anlauf. Bereits im ersten Test schrammte der Stromer iknapp am begehrten "Top Safety Pick+" vorbei. Zwar überzeugte das Tesla Model S in den meisten Test-Kategorien mit guten Wertungen, erhielt beim Front-Seitwärts-Aufprall aber nur nur eine ausreichende Bewertung. Messungen am Dummie zeigten, dass in diesem Fall Verletzungen am Kopf, sowie am rechten Bein möglich wären, würde der simulierte Crash tatsächlich so stattfinden. Beim zweiten Anlauf war es vor allem der Sicherheitsgurt, der nicht überzeugen konnte: Beim Small Overlap Crashtest, der einen Unfall mit einem Baum oder einer Laterne bei 65 km/h simuliert, schlug der Kopf des Fahrers trotz Sicherheitsgurt gegen das Lenkrad. Die Kindersitzverankerung schnitt mit der drittbesten von vier möglichen Bewertungen ebenfalls schlecht ab. Die Frontscheinwerfer des Tesla Model S Facelift (2016) wurden mit der schlechtesten Wertung versehen. Mehr zum Thema: Gutachten zum Tesla-Autopiloten

Elektroauto Tesla Model S (2012): Preis & Motor Das kostet das Tesla Model S

Italiener stellten mit dem Model S einen Reichweitenrekord auf. © Twitter/Tesla Owners Italia

Tesla Model S Facelift (2016) mit Reichweitenrekord

Was Tesla-Chef Elon Musk schon immer behauptet hatte, stellt das Tesla Model S Facelift (2016) nun tatsächlich unter Beweis: Fünf Mitglieder eines italienischen Tesla-Clubs taten sich zusammen, um einen Reichweitenrekord aufzustellen. Mit Spritsparreifen ausgerüstet und ausgeschalteter Klimaanlage legte die Gruppe die Distanz bei einem Tempo von rund 40 km/h in 29 Stunden zurück. Entsprechend müde und verschwitzt, aber auch stolz zeigten sich die Männer nach der 1000-Kilometer-Tour. Tricksereien sollen ausgeschlossen sein: Berichten des Guardian zufolge war bei der Rekordfahrt nämlich auch ein Notar anwesend, der die Ladesteckdose des Tesla Model S Facelift (2016) versiegelt hat. Bei dem Rekordfahrzeug handelt es sich um ein Model S 100D, der in 4,1 Sekunden auf 60 mph (96 km/h) beschleunigt und nach Angaben des Herstellers bei einem Tempo von 100 km/h eine Reichweite von 594 Kilometern erzielt. Der Basispreis für das Tesla Model S 100D beträgt 105.320 Euro. Tesla-CEO Musk war von der 1000-Kilometer-Fahrt so begeistert, dass er dem Club aus den fernen USA per Twitter gratulierte.

1078 km - 669.83 miles with Tesla ModelS 100D in a single charge by Tesla Owners Italy-Ticino-San Marino #teslarecord pic.twitter.com/DvQw16V0wo — Tesla Owners Italia (@TeslaOwnersIT) 3. August 2017

Vergleichstest Tesla Model S P85D/Audi RS 7: Test Tesla gegen Audi – Spannung trifft Sprit

Preise & Motoren des Tesla Model S Facelift (2016)