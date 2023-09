In seiner zweiten Generation hat der neue Toyota C-HR (2023) nichts an Provokation eingebüßt. Die scharfen Kurven münden aber in einer dynamischeren Abstimmung und spürbar verbesserten Details, wie die erste Testfahrt zeigt.

Ein extravagantes Design muss man sich leisten können – es ist der Mainstream, der Stückzahlen garantiert. Dennoch gibt es durchaus (erfolgreiche) Ausnahmen von der Regel. Eine davon steht als Vorserienmodell zur ersten Testfahrt bereit: der neue Toyota C-HR (2023). In der ersten Generation 2016 auf den Markt gekommen, hat sein Nachfolger nichts am polarisierenden Auftritt eingebüßt. Man bedenke: Wir sprechen hier nicht von einer luxuriösen Fahrzeugklasse, die als Statussymbol herhalten soll, sondern von einem preissensiblen City-SUV. Rund 750.000 verkaufte Einheiten der Nummer eins zeigen aber nicht nur, dass Toyota zu Recht den besonderen Weg geht, sondern auch, dass der Neuling mit einer hohen Erwartungshaltung konfrontiert ist.

Um weiterhin erfolgreich zu sein, stattet Toyota den Crossover erstmalig nicht nur mit dem Plug-in-Hybrid-Antrieb aus dem Prius aus, sondern mit allerlei technischen Feinheiten. Beispiele gefällig? Das digitale Cockpit (12,3 Zoll) ist serienmäßig, das Infotainmentsystem bindet Smartphones ein, die automatische Einparkfunktion funktioniert selbst von außerhalb des Autos per App, und das Panoramadach ist so beschichtet, dass es im Sommer hitzeabweisend und im Winter wärmeisolierend wirkt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Toyota C-HR (2023)

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass sich der neue Toyota C-HR (2023) bis auf wenige der Vorserie geschuldete Makel im Detail gut verarbeitet zeigt und dank seines bis zu 12,3 Zoll großen Touchscreens zudem gut bedienbar ist. Obendrein bietet er komfortable, wenn auch nicht allzu viel Halt spendende Sitze. Einzig in der zweiten Reihe kann es für Großgewachsene jenseits von 1,80 m schnell am Scheitel jucken. Hier folgt die Funktion der Form: Das Design war und ist schon immer ein zentraler Baustein in der C-HR-Entwicklung. Und was für den Vorgänger galt, lässt sich auch über die Neuauflage sagen – nur dass sie es eben noch besser kann. Die Rede ist vom Fahren: Die 223 PS (164 kW) Systemleistung lesen sich zwar sportlicher, als der C-HR tatsächlich ist, aber immerhin geht er jetzt mit einer etwas dynamischeren Abstimmung auf Kundenfang.

Dem vor allem auf Komfort ausgelegten Grundcharakter des Toyota widerspricht die neue Konfiguration nicht. Unebenheiten bügelt das kleine SUV bei der ersten Testfahrt wie gehabt souverän weg, die Lenkung arbeitet sauber sowie direkt, und das Zusammenspiel aus Verbrenner, E-Maschine und Rekuperation – in drei Stufen einstellbar – beeindruckt mit Präzision, weichen Übergängen und auf den ersten Blick fairem Verbrauch. Laut Display genehmigte sich der PHEV auf unserer 76 km langen Ausfahrt 0,5 l Super und 12,5 kWh. Fehlen nur noch ein paar Worte zu den Assistenzsystemen. Ob Toter-Winkel-Warner, Notbremsassistent oder adaptiver Tempomat mit Abstandshaltung: Für ein asiatisches Fahrzeug kommen die Helfer fast schon untypisch zurückhaltend daher und fallen weder durch nerviges Gepiepse noch durch übertriebene Bevormundung auf. Einzig die Verkehrszeichenerkennung mahnt geradezu pedantisch zur Zurückhaltung, lässt sich aber schnell über die Lenkradbedienung deaktivieren. Ob man das macht, ist Geschmacksache – so wie der nach wie vor polarisierende, aber zweifellos gelungene Toyota C-HR (2023).

Technische Daten des neuen Toyota C-HR (2023)

AUTO ZEITUNG 20/2023 Toyota C-HR Plug-in-Hybrid Technische Daten Motoren 2,0-Liter-Vierzylinder + permanenterregte Synchronmaschine Getriebe/Antrieb CVT-Getriebe; Vorderrad Gesamtleistung 164 kW/223 PS Max. Drehmoment k.A. Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4360/1830/1570 mm Leergewicht/Zuladung k.A. Kofferraumvolumen k.A. Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 7,3 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h Verbrauch auf 100 km 0,8-0,9 l S + k.A. kWh Elektrische Reichweite k.A. Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) k.A. Marktstart Ende 2023