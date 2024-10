Arkana-Facelift ab 29.500 Euro – das sind alle Infos

Im Innenraum ist die Esprit Alpine-Version zu erkennen – und zwar an blauen Steppnähten, an dem Alpine-Emblem in den Rückenlehnen der Sitze und an den blauen Streifen im Sicherheitsgurt.

Auch in der Basisausstattung ist ein zentraler 7,0-Zoll-Touchscreen an Bord, worüber das Infotainmentsystem Easy Link bedient wird.

Nach nur zwei Jahren auf dem deutschen Markt zeigte sich im Juli 2023 bereits das Renault Arkana Facelift, das im Frühjahr 2024 in den Handel kam. Wir bieten alle Informationen zum Preis, zu den Antrieben und zur neuen Topausstattung Esprit Alpine!

Preis: Renault Arkana Facelift (2024) ab 29.500 Euro

Das Renault Arkana Facelift ist seit Dezember 2023 bestellbar. Der Preis beginnt bei 29.500 Euro (Stand: Oktober 2024) und liegt somit um 1500 Euro unter dem Einstiegspreis des Vorgängers.

Der Renault Espace (2023) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: Benziner & Vollhybrid stehen zur Wahl

Das Renault Arkana Facelift (2024) basiert auf der Plattform CMF-B und steht auch nach dem Update als Benziner und Vollhybrid im Katalog. Als Tce 140 EDC leistet der 1,33-l-Vierzylinder 140 PS (103 kW), als TCe 150 EDC sind es 158 PS (116 kW). Das maximale Drehmoment liegt bei 260 beziehungsweise 270 Nm. Die Bezeichnung EDC steht für das Doppelkupplungsgetriebe, das die Kraft auf die Vorderräder überträgt.

Als Vollhybrid E-Tech Full Hybrid 145 fährt das Renault Arkana Facelift (2024) mit 145 PS (105 kW) aus zwei E-Motoren (36 kw + 18 kW Startergenerator) und einem 1,6-l-Vierzylinder (94 PS/69 kW). Dazu kommt ein kupplungsloses, automatisches Multi-Mode-Getriebe. Die elektrische Energie speichert der Arkana in einer Lithium-Ionen-Batterie mit 1,2 kWh Kapazität.

Exterieur: Bewährtes Design mit sportlichen Details

Äußerlich ändert sich beim 4,57 m langen, 2,1 m breiten (mit Außenspiegeln) und 1,58 m hohen Renault Arkana Facelift (2024) wenig. Der Crossover erhält das neu gestaltete Markenlogo und der Kühlergrill ein Rautengitter in 3D-Optik, das abhängig von der Ausstattung in Schwarz, in satiniertem Chrom oder in dunklem Chrom ausgeführt ist. Je nach Ausstattung ist auch die Frontschürze mit oder ohne sportlich anmutendes Luftleitblech ausgeführt. Zu den sportlicheren Ausstattungsvarianten zählen Techno und Esprit Alpine, die dunkle Zierelemente tragen. Auch der veränderte Dachkantenspoiler lässt auf die neue Topausstattung Esprit Alpine schließen. RS Line und E-Tech Engeneered entfallen.

Interieur: Neue Topausstattung Esprit Alpine

Foto: Renault

Auch im Innenraum des Renault Arkana Facelift (2024) ist die Esprit Alpine-Version zu erkennen – und zwar an blauen Steppnähten, dem Alpine-Emblem in den Rückenlehnen der Sitze und der blauen Streifen im Sicherheitsgurt. In den Türverkleidungen und dem Lenkrad finden sich entsprechend den Farben der französischen Trikolore rot-weiß-blauen Nähte. Zudem gibt es in der Topausstattung immer den E-Shifter Schalthebel, der ohne mechanische Verbindung zum Getriebe arbeitet. Doch auch wer die Basisversion Evolution oder Techno wählt, bekommt einen zentralen 7,0-Zoll-Touchscreen, worüber das Infotainmentsystem Easy Link bedient wird.

Assistenzsysteme: Breites Angebot

Für das Renault Arkana Facelift (2025) stellt der Hersteller eine Reihe an Assistenzsystemen bereit. Im Serienumfang enthalten sind ein Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, ein Spurhalte-Assistent, ein Sicherheitsabstand-Warner, ein Fernlichtassistent und eine Verkehrszeichenerkennung. Gegen Aufpreis (Serie im Esprit Alpine) sind auch ein adaptiver Tempopilot, ein Autobahn- und Stauassistent sowie der Easy-Park-Assistent erhältlich.

Fahreindruck: Preisbrecher ohne Dynamikanspruch

Der Renault Arkana 160 EDC ist in puncto Kosten und Verbrauch ein richtiger Preisbrecher. Was er aber eindeutig nicht ist: ein Verwandter der Alpine A110. Diesen Marketing-Gag hätte man sich in Boulogne-Billancourt verkneifen sollen.

Von Sven Kötter