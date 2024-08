Der Kurzcamper mit Raumbad

Wie man auf nur 5,4 m Länge bis zu drei Schlafplätze und ein Raumbad unterbringen kann, zeigt der Pössl Roadcamp R (2024) als alltagstauglicher Mini-Campervan zu einem günstigen Preis. Das ist die Ausstattung!

Preis: Pössl Roadcamp R (2024) ab 54.628 Euro

Den Camper auch im Alltag nutzen? Sobald Nasszelle, Küchenzeile und festes Bett ohne Umbau dabei sein sollen, wird das oft schwer. Während Campingbusse in der Größe eines VW California auch im Alltag eine passable Figur machen, haben es die gut ausgestatteten Kastenwagen mit oft sechs Metern Länge schwer. Doch es gibt auch Ausnahmen wie den Pössl Roadcamp R (2024). Er bringt auf nur 5,4 m – und damit der kürzesten Option für die Basisfahrzeug-Drillinge Citroën Jumper, Fiat Ducato und Peugeot Boxer mit Dachhöhe H2 – alles unter, was die meisten Camper:innen von einem Campervan an Ausstattung erwarten dürften. Mit mindestens 54.628 Euro (Stand: August 2024) ist der Kastenwagen zudem auch preislich nicht weit von den VW-Bus-großen Campern mit Aufstelldach entfernt und zum Teil sogar günstiger als die eng geschnittenen Busse. Also warum nicht direkt zum nächsthöheren Klasse greifen, wenn man sich mit 2,58 m Höhe arrangieren kann?

Innenraum: Großes Bad und Doppelbett ab Werk

Als Vertreter der D-Line ist der Pössl Roadcamp R (2024) zwar eher einfach eingerichtet, kostet dafür aber auch deutlich weniger als die feiner möblierte Konkurrenz. An Ausstattung mangelt es aber auch in Pössls kurzem Einstiegscamper nicht. Diese richtet sich an Paare mit wenig Platzbedarf. Die Front besteht aus einer Halbdinette, die aus einer Sitzbank und den drehbaren Fahrerhaus-Sesseln eine Vierer-Sitzgruppe bildet. Die Küchenzeile direkt daneben besteht aus einer Koch-Spül-Einheit aus Edelstahl mit einem Zweiflammen-Gaskocher sowie einem an der Kopfseite der kleinen Zeile untergebrachten Kompressor-Kühlschrank mit 100 l Stauvolumen. Eine Erweiterung der Arbeitsfläche gibt es zwar nicht, durch die kompakte Anordnung der Kochereinheit bleibt aber genug Platz.

Das Highlight des Kompaktcampers ist das Raumbad – eher unüblich in der Klasse. Natürlich darf hier bei 5,4 m Außenlänge kein Übermaß an Bewegungsfreiheit erwartet werden, ein Umkleidezimmer formt das variable Badezimmer ebenfalls nicht. Vielmehr bildet ein Rollo, das einen versteckten Ablauf im Gang zwischen Schlaf- und Wohnraum platziert ist, die vollständige Nasszelle. Neben der Dusche befinden sich auch ein klappbares Waschbecken an Bord, damit in der engen Nische genug Platz für den Toilettengang bleibt.

Im Camperheck befindet sich das quer liegende Doppelbett (1960 x 1320 mm) mit Stauraum in einer durch die Hecktüren zugänglichen Garage. Für Kleiderschränke bleibt an Bord der vollausgestatteten Kastenwagen dagegen kein Platz. Dachschränke, ein Bodenstaufach und Schubladen in der Küche müssen zur Gepäckunterbringung genügen. Gegen Aufpreis bildet die Sitzgruppe durch Umklappen von Bank und Tisch eine dritte Schlafmöglichkeit (1800 x 700 mm).

Stets an Bord ist eine Truma Combi 4 Warmluftheizung mit Gasbetrieb, gegen Aufpreis auch die 4E mit Gas-Strom-Mischbetrieb oder die leistungsstärkere Combi 6/6E. Die Heizung umfasst stets einen Warmwasserboiler (10 l), der sich aus dem 100-l-Frischwassertank speist. Für Abwasser stehen bis zu 92 l zur Verfügung. Die Gasversorgung an Bord stellen zwei Gasflaschen (je 11 kg) sicher. Solange kein Landstrom angeschlossen wurde, beziehen Camper:innen Strom über zwei 230-V-Steckdosen im Innenraum von einer 95 Ah-Batterie. Mehr Autarkie ist dank einer Zweitbatterie sowie der optionalen Solaranlagen-Vorbereitung (ohne PV-Module) ebenfalls möglich.

Basisfahrzeug: Citroën Jumper, Fiat Ducato oder Peugeot Boxer

Die oberbayerische Camping-Marke setzt typischerweise auf die Transporter-Drillinge Citroën Jumper, Fiat Ducato und Peugeot Boxer als Basisfahrzeug – und macht auch beim Pössl Roadcamp R (2024) keine Ausnahme. Da ohnehin baugleich, sind auch die technischen Daten der drei Transporter identisch. Ab Werk werden die Transporter auf 35 Light-Chassis mit einem 140 PS (103 kW) starken 2,2-l-Dieselmotor ausgeliefert. Auf Wunsch ist bei Citroën und Peugeot auch derselbe Vierzylinder mit 165 PS (121 kW) Leistung erhältlich.

Lediglich die Citroën-Basis wird optional mit dem "Heavy"-Chassis angeboten. Zwar bleibt die technisch zulässige Gesamtmasse von 3,5 t – und damit das Fahren mit Führerschein-Klasse B – bei beiden Citroën-Chassis identisch, dafür bietet Heavy mehr Anhängelast, eine Schwerlast-Aufhängung und eine größere Bremsanlage. Nachteil: Das Mehrgewicht des Heavy-Chassis reduziert die Zuladung (in der Basis mit 20 l Wasser im Frischwassertank) von 780 auf 740 kg.