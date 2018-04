... wie dem Skoda Octavia Facelift (2017) nicht alles ist, wurde in Mlada Boleslav auch an der Technik gefeilt. Die je nach Motorisierung um zwei bis drei Zentimeter breitere Spur ...

... anpasst. Deutlich ausgebaut wurde auch das Angebot von Assistenz- und Sicherheitssystemen, das den Fahrer in vielen Situationen entlastet. Neu an Bord des Skoda Octavia Facelift (2017) sind ...

Eckdaten Bauzeitraum seit 2013 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4659/1814/1449 mm Leergewicht 1150 kg Leistung von 86 bis 245 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 17.450 Euro

Mit Vier-Augen-Gesicht, mehr Assistenzsystemen und vielen cleveren Details feierte das Skoda Octavia Facelift im Frühjahr 2017 seinen Marktstart. Wenige Monate später schieben die Tschechen jetzt das Sondermodell Clever nach. Das sind die Preise!

Der Preis für das Skoda Octavia Facelift (2017) startet als Limousine mit dem 1,2-Liter-TSI und 86 PS bei 17.450 Euro, der gleichfalls motorisierte Combi kostet 18.150 Euro. Wer etwas mehr Kraft haben möchte, dem bietet der Autobauer wenige Monate nach dem Markstart des überarbeiteten Kompakten einen ganz neuen Motor: Der 1,5 Liter große TSI mobilisiert 150 PS, schaltet bei Bedarf Zylinder ab und lässt sich auch mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kombinieren. Der neu Euro-6-Motor ist vorerst nur für die Ausstattungslinien Ambition und Style erhältlich und löst dort den gleichstarken 1,4-Liter-TSI ab. Die Preise für die Limousine mit dem neuen 1,5-TSI-Motor beginnen bei 24.030 Euro, der Combi kostet dann 24.730 Euro. Ganz gleich welche Motorisierung, das Skoda Octavia Facelift (2017) ist immer am markanten Vier-Augen-Gesicht zu erkennen, das ihn klar vom bisherigen Design und auch von allen übrigen Modellen der Marke unterscheidet. Ein in Wagenfarbe lackierter Steg sitzt zwischen den geteilten Scheinwerfern, die die Nacht auf Wunsch mit Voll-LED-Technik zum Tag machen. Deutlich dezenter fallen die Änderungen am Heck des Skoda Octavia Facelift (2017) aus, aber auch die C-förmigen Rückleuchten werden nun gegen Aufpreis mit LED-Technik ausgerüstet.

Skoda Octavia Facelift (2017) im Video:

Preis: Octavia Facelift (2017) startet bei 17.450 Euro

Aber weil die Optik gerade bei einem potenziellen Preis-Leistungs-Champion wie dem Skoda Octavia Facelift (2017) nicht alles ist, wurde in Mlada Boleslav auch an der Technik gefeilt. Die je nach Motorisierung um zwei bis drei Zentimeter breitere Spur an der Hinterachse ist dabei nur eine von mehreren Maßnahmen, die den als Limousine und Kombi beliebten Octavia auch technisch auf die nächste Stufe heben sollen. Noch wichtiger dürfte vielen Kunden das Angebot des adaptiven Fahrwerks-Systems DCC sein, das neben der Dämpfung auch die Charakteristik der Lenkung an den gewählten Fahrmodus anpasst. Deutlich ausgebaut wurde auch das Angebot von Assistenz- und Sicherheitssystemen, das den Fahrer in vielen Situationen entlastet. Neu an Bord des Skoda Octavia Facelift (2017) sind gegen Aufpreis ein Frontassist genannter Fußgängerschutz, eine Rückfahrkamera, ein verbesserter Parkassistent, ein per Heckradar realisierter Rear Traffic Alert sowie ein Helfer, der beim Rangieren mit Anhänger unterstützt. Angetrieben wird der aufgefrischte Octavia von diversen Benzin- und Diesel-Motoren, auch das Erdgas-Modell Octavia TSI G-Tec befindet sich weiterhin im Programm. Insgesamt reicht die Bandbreite von 86 bis 184 PS, womit die Leistungswünsche der weitaus meisten Kunden perfekt abgedeckt sind. Weitere Preise: Der Einliter-TSI mit 115 PS kostet 19.350 Euro. Bei den Diesel macht der 1,6-Liter-TDI mit 90 PS zum Preis von 20.910 Euro den Auftakt, der 115 PS starke Diesel-Pendant kostet 22.150 Euro. Die Zweiliter-TDI mit 150 oder 184 PS sind zu Preisen ab 26.250 Euro und 36.160 Euro erhältlich.

Neues Skoda Octavia Facelift (2017): Erste Testfahrt » zur Bildergalerie

Neues Octavia-Sondermodell Clever