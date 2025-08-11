close
Alle Infos zum Skoda Octavia

Skoda Octavia Combi im Antriebs-Check: Diesel oder Mildhybrid?

Michael Godde Leitung Test & Sonderaufgaben

Die Frage, welcher Antrieb für den Skoda Octavia Combi der richtige ist, beantwortet der klassische Zweiliter-Diesel in diesem Vergleich gegen sein Mildhybrid-Pendant sehr überzeugend.

Blick von schräg vorne auf die beiden Kombis Skoda Octavia Combi Mildhybrid und Diesel.
Skoda Octavia Combi Mildhybrid/Diesel

Mildhybrid oder Diesel (rechts) – wir vergleichen den Skoda Octavia Combi in beiden Antriebsvarianten. Die Sportline-Ausstattung (rechts) kostet 4660 Euro Aufpreis.

Foto: Daniela Loof
Blick auf die Armaturen im Innenraum des Skoda Octavia Combi Mildhybrid.
Skoda Octavia Combi Mildhybrid

Viel Bewegungsfreiheit, Schalter und Regler statt Slider am Zweispeichenlenkrad.

Foto: Daniela Loof
Blick auf die Armaturen im Innenraum des Skoda Octavia Combi Diesel.
Skoda Octavia Combi Diesel

Das 13,0-Zoll-Display ist optional, serienmäßig gibt es ein 10,0-Zoll-Display.

Foto: Daniela Loof
Blick auf die Vordersitze im Innenraum des Skoda Octavia Combi Diesel.
Skoda Octavia Combi Diesel

Die Sportsitze sind Bestandteil der Sportline-Ausstattung (4660 Euro).

Foto: Daniela Loof
Blick von schräg hinten auf die beiden fahrenden Kombis Skoda Octavia Combi Mildhybrid und Diesel.
Skoda Octavia Combi Mildhybrid/Diesel

Der Octavia Combi überzeugt als Mildhybrid und Diesel gleichermaßen – auch wenn der TDI das interne Duell souverän für sich entscheidet.

Foto: Daniela Loof
Inhalt
  1. Mildhybrid gegen Diesel: Der Skoda Octavia Octavia im Antriebsvergleich
  2. Der Octavia Diesel ist deutlich genügsamer als sein Mildhybrid-Gegenspieler
  3. Technische Daten & Messwerte vom Skoda Octavia 2.0 TDI und 1.5 TSI ACT mHEV
  4. Fazit

 

Mildhybrid gegen Diesel: Der Skoda Octavia Octavia im Antriebsvergleich

Auch wenn man vermuten würde, dass es bei allen drei VW-Konzernmarken zu identischen Ergebnissen im Kostenvergleich kommen sollte (hier geht es zum Antriebsvergleich vom Cupra Leon Sports Tourer und zum Antriebsvergleich des VW Golf), sind es doch die kleinen Details, die zu unterschiedlichen Erkenntnissen beitragen.

Beim Skoda Octavia  mit traditionellem Diesel im Bug fährt die Kundschaft anscheinend zurückhaltender, denn sie bemühen weniger oft die Versicherungen und werden daher mit günstigeren Tarifen belegt, wodurch sie spürbare Kostenvorteile genießen. Der Octavia dreht in der Kostenbilanz die Verhältnisse der beiden Cupra- und Golf-Modelle nämlich um: Hier gewinnt die TDI-Variante in drei von vier Kriterien bei 10.000 und 20.000 km sowie mit und ohne Wertverlust. Die hohen jährlichen Steuern gleicht sie problemlos mit den günstigeren Werkstatt- und Kraftstoffkosten aus.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das Skoda Octavia Facelift (2024) im Fahrbericht (Video):

 
 

Der Octavia Diesel ist deutlich genügsamer als sein Mildhybrid-Gegenspieler

Wie bei den Kompaktmodellen von Cupra und VW ist der 2.0 TDI mit 150 PS (110 kW) auch beim Skoda Octavia 2.0 TDI mit nur 5,3 l pro 100 km 0,6 l genügsamer als der eifrig ohne Last dahinrollende, stärker elektrifizierte Vierzylinder-Turbobenziner des Skoda Octavia 1.5 TSI ACT mHEV. Das ist dann unterm Strich auch das Hauptargument, dass den Diesel ohne Einberechnung des Wertverfalls schon ab 10.000 km deutlich günstiger pro Kilometer macht. Unter Berücksichtigung der Restwertprognose agiert der TDI schon früh mit dem Mildhybrid auf Augenhöhe und belastet mit jedem Kilometer mehr das Familienbudget weniger als sein Gegenpart. Die knurrige Kraftentfaltung des Vierzylinder-Diesels nimmt man da gern in Kauf. Auch, weil er bei Tempowechseln deutlich spontaner mitarbeitet als das komplexe Mildhybrid-System mit 1,5 l großem Vierzylinder.

Auch interessant:

Keine Unterschiede macht Skoda bei den 150-PS-Varianten (110 kW) von Mildhybrid und Diesel in Sachen Ausstattungsoptionen. Beide Modelle verfügen über die Verbundlenkerachse, für die hier wie dort auch adaptive Dämpfer (ab 950 Euro; nur in Verbindung mit weiteren Ausstattungspaketen) optional erhältlich sind.

Dass Skoda es immer wieder gelingt, ein Package auf der gleichen Plattform, die auch VW und Cupra nutzen, zu schnüren, das nicht nur etwas mehr Raum bereitstellt und mit cleveren Details punktet, sondern auch noch günstiger ist, spricht für die Marke. Vergleicht man nämlich die beiden Kombis der Spanier und Tschechen miteinander, kann Skoda für den 2.0 TDI vergleichsweise faire 38.590 Euro in der Serienausstattung aufrufen, während Cupra für den 43.590 Euro teuren, technisch nahezu identischen Leon als Sportstourer mit gleich starkem Diesel happige 5000 Euro mehr verlangt.

 

Technische Daten & Messwerte vom Skoda Octavia 2.0 TDI und 1.5 TSI ACT mHEV

AUTO ZEITUNG 15/2025Skoda Octavia 1.5 TSI ACT mHEV Combi (Mildhybrid)Skoda Octavia 2.0 TDI Combi (Diesel)
Technik
Motor4-Zylinder; 4-Ventiler, Turbo, Mild-Hybrid4-Zylinder; 4-Ventiler, Turbodiesel
Hubraum1498 cm³1968 cm³
Leistung bei150 PS (110 kW) bei 5000–6000 /min150 PS (110 kW) bei 3000–4200 /min
Max. Drehmoment bei250 Nm bei 1500–3500 /min360 Nm bei 1600–2750 /min
BatterieLithium-Ionen
Spannung48 V
Gewichte
Leergewicht1328 kg1405 kg
Zulässiges Gesamtgewicht1910 kg1990 kg
Maße (L/B/H)4698/1829/1468 mm4698/1829/1468 mm
Kofferraumvolumen640 - 1700 l640 - 1700 l
Effektive Zuladung582 kg585 kg
Fahrleistungen
0 - 100 km/h8,6 s8,6 s
Höchstgeschwindigkeit225 km/h225 km/h
Verbrauch & Emissionen
Testverbrauch5,9 l / 100 km5,3 l / 100 km
WLTP-Verbrauch5,0 l / 100 km4,5 l / 100 km
CO₂-Ausstoß (Test / WLTP)139 / 115 g/km140 / 119 g/km
Reichweite gesamt810 km902 km
Preise
Grundpreis36.860 €38.590 €
Wartung, Rabatt & Wertverlust
Werkstattkosten (jährlich)415 €396 €
Versicherung & Steuern
Typklassen (HP / VK / TK)11 / 18 / –10 / 18 / –
Versicherungskosten (HP / VK / TK)1011 / 1264 / – €863 / 1080 / – €
Abgasnorm / Steuer pro JahrEuro – / 70 €Euro – / 238 €

 
Michael Godde Michael Godde
Unser Fazit

Skoda hat ein gutes Händchen dafür, aus einem vorhandenen System ein gelungenes Produkt zu machen. Der Octavia Combi dokumentiert das sehr eindrucksvoll. Groß, komfortabel, mit praktischen Details verfeinert, aber im Vergleich zum fast identischen Leon Sportstourer deutlich günstiger, überzeugt er als Mildhybrid und Diesel gleichermaßen – auch wenn der TDI das interne Duell souverän für sich entscheidet.

