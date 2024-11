Skoda spendiert fünf Modellen Sonderausstattung

Mehr Ausstattung für weniger Geld: Sondermodelle sind oftmals eine gute Möglichkeit, ein Fahrzeug mit mehr Extras preisgünstiger zu bekommen. Skoda stattet gleich fünf Modelle besser aus und verspricht einen Preisvorteil von bis zu 3000 Euro.

In der Sondermodellreihe namens Tour bietet Skoda nun Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia mit mehr Ausstattung an. Wie der Name bereits verrät, sollen die Tour-Modelle Extras haben, die sich besonders für längere Reisen anbieten. Optisch erkennbar sind die Tour-Modelle am Emblem an den Kotflügeln. Zudem ist das Interieur in Schwarz und Grau gehalten. Die Sondermodelle sind bereits bestellbar und sollen verglichen mit einem Serienmodell ein Preisvorteil von bis zu 3000 Euro bringen.

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres vor der Tür. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen - vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Sonderausstattungs-Pakete für fünf Skoda-Modelle

Skoda Fabia Tour

Der Kleinwagen Skoda Fabia Tour erhält neben grauen 16-Zoll-Leichtmetallfelgen auch eine Vorbereitung für eine Anhängervorrichtung, ein Lichtpaket mit unter anderem LED-Hauptscheinwerfern sowie Parksensoren und getönten hinteren Seitenscheiben und Heckscheibe. In Kombination mit dem 80 PS (59 kW) starken Benziner mit manuellem Fünfgang-Getriebe kostet der Fabia Tour ab 22.770 Euro.

Skoda Skala & Kamiq Tour

Auf das gleiche Einstiegsaggregat setzen der Scala Tour und der Kamiq Tour, der hier jedoch 95 PS (70 kW) leistet. Skoda spendiert dem Kompaktwagen und seinem SUV-Bruder unter anderem noch ein beheizbares Lenkrad, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Matrix-LED-Scheinwerfer, beheizbare Vordersitze sowie eine Rückfahrkamera. Die Preise beginnen bei 27.550 Euro für den Scala Tour und bei 29.300 Euro für den Kamiq Tour.

Skoda Karoq Tour

Das größere SUV Karoq kommt als Sondermodell Tour mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, einer schwenkbaren Anhängerkupplung, Matrix-LED-Scheinwerfern, Rückfahrkamera und LED-Ambientebeleuchtung. In Kombination mit dem 1,0-Benziner mit 115 PS (85 kW) und dem Fünfgang-Schaltgetriebe kostet der Karoq Tour mindestens 34.590 Euro.

Skoda Octavia Tour Combi und Limousine

Als Limousine oder Combi Tour ist auch der Octavia erhältlich. Neben schwarz-grauen Sitzbezügen in einem Kunstleder-Stoffmix gibt es für das Sondermodell noch einen 13-Zoll-Infotainmentbildschirm, ein Navigationssystem, schwarze 17-Zöller, eine Vorbereitung für eine Anhängerkupplung, Akustikverglasung, eine Rückfahrkamera, beheizbare Vordersitze und Lenkrad sowie eine Gepäcknetztrennwand und einen variablen Ladeboden inklusive Cargo-Elementen. Mindestens 33.670 Euro kostet die Limousine und für den Combi Tour werden 34.170 Euro fällig.