Skoda erweitert das Elektro-Angebot stetig: Auf den kompakten Elroq, der Anfang 2025 in den Markt startete, folgte das erste Facelift von Enyaq und Enyaq Coupé. Für 2026 steht mit dem Skoda Epiq ein kleines Einstiegsmodell in den Startlöchern. Was bislang fehlt, sind die Alternativen ohne bulligen SUV-Auftritt.

Das wird sich jedoch mittelfristig ändern, denn Mladá Boleslav kündigt Ende Juli 2025 offiziell einen Elektro-Kombi an – vermutlich einen stromernden Kompakt-Bruder für den erfolgreichen Octavia Combi. Mit dem ersten Teaserfoto kündigt der Hersteller auch die Premiere der entsprechenden Studie Vision O für "Anfang September 2025 in München" an. Faktisch heißt das: Wir sehen die Studie auf der IAA 2025. Wir rechnen vorsichtig 2028 oder 2029 mit einem Marktstart.

Skoda Elektro-Kombi: Neue Architektur und flache Bauweise?

Das veröffentlichte Teaserfoto vom elektrischem Octavia-Bruder verrät nicht viel, zeigt jedoch eine kantige Silhouette mit schmalen, bis auf die Flanke gezogenen Lichtsignaturen. Technisch dürfte das Modell auf der kommenden SSP-Architektur (Scalable Systems Platform) des VW-Konzerns basieren. Diese soll neben niedrigeren Preisen als die bisherige MEB-Plattform auch eine flachere Bauweise ermöglichen. Dadurch könnte sich der Neue in Hinblick auf die Proportionen – theoretisch – nah am Octavia orientieren.

Außerdem soll der Kombi Wert auf ökologische Nachhaltigkeit legen: "Die Modellbezeichnung 'Vision O' ist abgeleitet vom Konzept der Kreislaufwirtschaft. Dieser ganzheitliche Ansatz für das Recycling und die Wiederverwendung von Komponenten minimiert die Umweltbelastung durch die Fahrzeugentwicklung und -produktion."