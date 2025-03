Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Bekannt für seine robusten und langlebigen Fahrzeuge ist Toyota. Für Familien eignet sich der RAV4 (Erste Generation, 1994-2000), weil er neben seinem zuverlässigen Hybridantrieb, viel Platz und hohen Fahrkomfort sowie niedrige Unterhaltskosten bietet. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es ältere RAV4 Hybrid nicht in Hülle und Fülle, wer einen sucht: Pannenschwerpunkte gibt es keine, lediglich die Feststellbremse fällt hin und wieder auf.

Für den indischen Markt gibt es den Kia Carens noch, in Europa wurde die Baureihe 2018 eingestellt. Für Familien, die einen großzügigen Kofferraum brauche, ist der 4,50 m lange Kompakt-Van eine gute Wahl. Zuverlässige Motoren, günstige Unterhaltskosten und eine solide Verarbeitungsqualität sprechen für einen Carens aus Vorbesitz.

Unauffällig und eher unbekannt, dafür aber ein echter Geheimtipp ist der Honda CR-V. So überzeugt die bis 2018 gebaute vierte Generation mit einem großzügigen Laderaum, einem ausgewogenen Fahrwerk sowie einer hohen technischen Zuverlässigkeit. Lediglich die schlechte Sicht nach hinten und die gefühllose Lenkung werden mitunter bemängelt.

Welche Anforderungen haben Familien an ein Auto? Es soll geräumig, sicher und über viele Jahre technisch solide sein. Und all das gibt es auch für unter 15.000 Euro, wenn man ein Fahrzeug aus Vorbesitz nimmt. Besonders auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es eine große Auswahl an SUV, Kombis und Vans, die viel Platz und Komfort bieten (Hier geht es zu den günstigsten neuen Familienautos).

Ein gebrauchtes Auto lohnt sich oftmals, da man für den gleichen Preis ein besser ausgestattetes und größeres Modell bekommen kann als bei einem Neuwagen. Ob ein praktischer Kombi wie der Skoda Octavia, ein geräumiges SUV wie der Audi Q5 oder ein flexibler Van wie der Kia Carens – für jede Familie gibt es das passende Fahrzeug. Wer auf eine lückenlose Wartungshistorie und eine gute Ausstattung achtet, kann ein zuverlässiges Auto finden, das noch viele Jahre Freude bereitet (Tipps für den Gebrauchtwagenkauf).

Skoda Yeti: Das bezahlbare Platzwunder

Seit 2017 baut Skoda den kantigen Yeti nicht mehr. Das praktische Kompakt-SUV wurde durch die moderneren Brüder Karoq und Kamiq ersetzt. Dabei war er einzigartig, mit seiner Mischung aus SUV und Van, dem hohen Nutzwert und der guten Übersichtlichkeit. Auch eine Allradversion bot Skoda beim Yeti an, der aufgrund seiner wenigen Schwächen ein gern gesehener Gast bei der Hauptuntersuchung war. Hier wurden hin und wieder die Bremsscheiben bemängelt, die schnell verschleißen. Wer mit einem praktischen Interieur auskommt und Wert auf einen großen Kofferraum legt, für den könnte ein Skoda Yeti in die engere Auswahl kommen (So die Bremsscheiben wechseln). Denn hier bekommt man für rund 13.000 Euro solide VW-Technik, sparsame und langlebige Motoren sowie eine gute Ausstattung.

Unabhängig für welchen Hersteller oder für welches Modell man sich entscheidet, lohnt es sich immer, Exemplare mit guter Wartungshistorie zu bevorzugen, die Unfallfreiheit und das Serviceheft zu prüfen und auch eine Garantie beim Gebrauchtwagenhändler zu erfragen.

In unserem Ranking der acht empfehlenswerten Familienautos (siehe Galerie) stellen wir weitere Karosserieformen und Modelle für unter 15.000 Euro vor, die sich besonders für Familien lohnen!