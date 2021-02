Mit dem Skoda Octavia Combi RS iV (2020) präsentieren die Tschechen einen sportlichen Plug-in-Hybrid-Kombi, der seit September 2020 bestellbar ist. Alle Informationen zu Preis, PS und Ausstattung!

Mit dem Skoda Octavia Combi RS (iV) zum Preis ab 42.949 Euro (Stand: September 2020) ergänzen die Tschechen den beliebten Sportkombi mit bekannten Verbrennern, die ihre Leistung aus Benzin- oder Dieselkraftstoff ziehen, erstmalig mit um einen Plug-in-Hybridantrieb. Zum Start ist auch das Sondermodell "First Edition" erhältlich, das einen Preisvorteil von 1374 Euro hat. Die Technik stammt vom ebenfalls brandneuen Golf 8 GTE. Dabei werden ein 1,4-TSI-Benziner und ein 85-kW-Elektromotor kombiniert, die auf eine Systemleistung von 245 PS kommen und ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter bieten. Außerdem kann der Skoda Octavia Combi RS iV (2020) nach WLTP-Zyklus künftig bis zu 55 Kilometer rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurücklegen. Ein Sportfahrwerk mit einer für RS-Modelle charakteristischen Abstimmung soll zudem für ein dynamisches Fahrverhalten sorgen. Mehr zum Thema: Das ist der Skoda Octavia RS

Neuheiten Skoda Octavia Combi (2020): Preis/Kofferraum Octavia Combi mit neuen Motoren

Der Skoda Octavia IV Combi (2019) im Video:

Preis & PS des Skoda Octavia Combi RS iV (2020)