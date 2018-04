In Sachen Fußgängererkennung schneidet der Skoda Kodiaq mit 71 Prozent ab. Besonders positiv wird hier der vordere Stoßfänger hervorgehoben, während am oberen Bereich der Motorhaube Verletzungsrisiko besteht.

Am besten schneidet das SUV ab, wenn es um den Schutz erwachsener Insassen geht: In dieser Kategorie erlangen die Tschechen 92 Prozent.

Äußerlich gibt sich der Luxus-Kodiaq am Chromgrill, an LED-Scheinwerfern und an den 19 Zoll großen Leichtmetallräder sowie einer veränderten Heckstoßstange zu erkennen.

Sollte der Mensch am Steuer dennoch einmal abgelenkt sein, wird das Mittelklasse-SUV von zahlreichen Sicherheits- und Assistenzsystemen in der Spur gehalten.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2017 Aufbauarten SUV Türen 5 Abmessungen (L/B/H) 4697/1882/1676 mm Leergewicht 1502 kg Leistung von 125 bis 190 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 26.550 Euro

Der Skoda Kodiaq (2016) punkten zum Basispreis ab 26.550 Euro mit viel Platz, kräftigen Motoren und optionalem Allradantrieb. Neu ist die luxuriöse Ausstattungslinie L&K, im Crashtest zeigt sich der Kodiaq streberhaft: Fünf Sterne!

Der Skoda Kodiaq (2016) steht zum Preis ab 26.550 Euro bei den Händlern. Damit liegt das große SUV der Tschechen auf einem Niveau mit seinem technischen Bruder aus Wolfsburg (26.000 Euro). Mit einer Länge von 4,70 Meter überragt er seinen Wolfsburger Teilespender aber um mehr als 20 Zentimeter und bietet daher auch im Innenraum mehr Platz. Auf Wunsch verbauen die Tschechen eine dritte Sitzreihe und bieten den Kodiaq als Siebensitzer an. Im Alltag dürfte den meisten Kunden das üppige Kofferraumvolumen von 720 bis 2065 Liter allerdings wichtiger sein. Dank einer Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen und cleverem Rangierassistenten für den Anhängerbetrieb nimmt das SUV anspruchsvolleren Transportaufgaben den Schrecken. Der Innenraum des Skoda Kodiaq (2016) hat nicht nur Platz zu bieten, Skoda-typisch ist er auch mit vielen praktischen Details ausgerüstet. Neben insgesamt 30 Simply Clever-Lösungen vom ausfahrbaren Türkanten-Schutz bis zur elektrischen Kindersicherung für die Fondtüren sticht dabei vor allem das bis zu acht Zoll große Touchscreen-Display ins Auge. Dahinter steckt ein leistungsfähiges Infotainment-System, das sich auf Wunsch mit LTE-fähigem WLAN-Hotspot oder einer Phonebox zum induktiven Laden von Smartphones aufrüsten lässt. Mit Apple CarPlay, Android Auto und MirrorLink lassen sich zahlreiche Inhalte komfortabel vom Handy auf das Display bringen und sicher bedienen.

Skoda Kodiaq (2016) im Fahrbericht (Video):

Preis: Skoda Kodiaq (2016) ab 26.550 Euro

Sollte der Mensch am Steuer des Skoda Kodiaq (2016) dennoch einmal abgelenkt sein, wird das Mittelklasse-SUV von zahlreichen Sicherheits- und Assistenzsystemen in der Spur gehalten. Mehrere Kameras und Radar-Sensoren sind an Bord, damit der Tscheche den Abstand zum Vordermann (ACC) halten, vor gefährlichen Spurwechseln warnen und im Stadtverkehr notfalls auch automatisch bremsen kann. Und beim Rangieren behält der Fahrer dank der zahlreichen Kameras mit Weitwinkelobjektiv auch dort den Durchblick, wo er eigentlich gar nicht hinsehen kann. Bei Antrieb und Motorenpalette greifen die Tschechen wie gewohnt ins Regal des Wolfsburger Mutterkonzerns. Den Einstieg markiert der Skoda Kodiaq 1.4 TSI mit 125 PS, darüber rangieren ein 1,5 Liter großer TSI mit 150 PS und ein 2,0 Liter großer TSI mit 190 PS. Wer lieber zu einem drehmomentstarken Diesel greifen will, kann sich zwischen zwei TDI-Motoren mit 150 und 190 PS entscheiden. Mit Ausnahme des kleinsten Benziners sind alle Kodiaq auch mit dem Allradantrieb 4x4 erhältlich und versorgen dann mithilfe einer elektronisch geregelten Lamellenkupplung auch die Hinterräder mit Kraft. Doch egal, ob zwei oder vier angetriebene Räder, die elektronische Differenzialsperre XDS+ ist bei allen Skoda Kodiaq (2016) mit an Bord und optimiert die Kraftverteilung zwischen den Vorderrädern.

Auf dem Genfer Autosalon 2018 steht der neue Skoda Kodiaq L&K! © Skoda

Skoda Kodiaq L&K auf Genfer Autosalon 2018

Der Skoda Kodiaq L&K ergänzt auf dem Genfer Autosalon 2018 (8. bis 18. März) die beiden übergeordneten Ausstattungslinien Scout und Sportline. L&K steht für die beiden Unternehmensgründer Laurin und Klement und die Topversion der jeweiligen Baureihe. Äußerlich gibt sich der Luxus-Kodiaq am Chromgrill, an LED-Scheinwerfern und an den 19 Zoll großen Leichtmetallräder sowie einer veränderten Heckstoßstange zu erkennen. Im Innenraum glänzt das SUV mit einer Lederausstattung und pianoschwarzen Dekorleisten, serienmäßig sind unter anderem ein Regensensor, ein automatisch abblendender Innenspiegel und das Canton-Soundsystem verbaut. Mit der Markteinführung der neuen Ausstattungslinie feiern auch neue Motoren ihre Premiere: Neu im Angebot sind der 1,5 Liter große TSI mit 150 PS und der 2,0-TSI-Motor mit einer auf 190 PS gesteigerten Leistung, beide mit Partikelfiltern ausgestattet. Ebenfalls neu ist das Siebengang-DSG für die Benziner und den 2,0-Liter-TDI-Motor mit 150 PS. Wie gehabt steht auch ein weiterer Diesel mit 190 PS zur Auswahl. Die stärksten Motoren ihrer Gattung werden serienmäßig mit Allradantrieb kombiniert, für die beiden anderen ist er optional verfügbar. Einen Zeitpunkt für den Bestellstart des Skoda Kodiaq L&K (2018) nennen die Tschechen nicht.

Im Euro NCAP Crashtest erzielt der Kodiaq fünf von fünf Sternen. © Euro NCAP

Skoda Kodiaq (2016) im Crashtest

Die Ergebnisse des Skoda Kodiaq (2016) im Crashtest des Euro NCAP sprechen eine klare Sprache: Mit fünf Sternen sichert sich das SUV die Bestwertung. Am besten schneidet das SUV ab, wenn es um den Schutz erwachsener Insassen geht: In dieser Kategorie erlangen die Tschechen 92 Prozent. In allen Unfallsituationen sind Passagiere unterschiedlicher Größen gut geschützt. Nur bei Frontal-Crashs besteht das Risiko einer leichten Verletzung im Brustbereich. Auch Kinder sind sehr sicher (77 Prozent): So ergibt der Crashtest, dass lediglich bei einem Frontal-Crash eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht. In Sachen Fußgängererkennung schneidet der Skoda Kodiaq (2016) mit 71 Prozent ab. Besonders positiv wird hier der vordere Stoßfänger hervorgehoben, während am oberen Bereich der Motorhaube Verletzungsrisiko besteht. 54 Prozent gibt es in der Kategorie Assistenzsysteme.​

Preise & Motoren im Kodiaq (2016)

Skoda Kodiaq Preis 1,4 TSI; 125 PS 26.550 Euro 1,5 TSI; 150 PS k.A. 2,0 TSI 4x4 DSG; 190 PS k.A. 2,0 l TDI SCR DSG; 150 PS 32.090 Euro 2,0 l TDI SCR 4X4; 150 PS 34.990 Euro 2,0 l TDI SCR 4x4 DSG; 150 PS 36.790 Euro 2,0 l TDI SCR 4x4 DSG; 190 PS 38.190 Euro