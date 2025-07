Im Vergleich zur Konkurrenz: So gut ist der neue Mazda CX-5 (2025)

In diesem Vergleich ist nur der Kodiaq länger als der 4,69 m messende CX-5.

Wir werfen einen Blick in die Datenblätter und schauen, wie sich der neue Mazda CX-5 gegen seine direkte Konkurrenz schlägt.

Antriebe: Zum Marktstart wenig Auswahl beim Mazda CX-5 (2025)

Der Blick auf die Antriebsoptionen ist besonders bei Mazda interessant, wo man häufig auf ungewöhnliche Konzepte setzt. So auch beim neuen Kompakt-SUV CX-5, das vorerst ausschließlich mit 2,5-l-Vierzylinder an den Start geht und somit gegen den Downsizing-Strom schwimmt. Der Verbrenner leistet überschaubare 141 PS (104 kW) und wird mit maximal 5 kW (7 PS) von einem 24-V-Startergenerator unterstützt. Zur Wahl stehen Front- oder Allradantrieb, wobei die Sechsstufen-Automatik gesetzt ist.

Die Konkurrenz ist hier breiter und performanter aufgestellt. So bietet etwa der Skoda Kodiaq 1,5- und 2,0-l-Benziner mit 150 bis 265 PS (110 bis 195 kW) sowie zusätzlich einen Dieselantrieb. Ähnlich sieht es beim Kia Sportage aus, der auf verschiedene Leistungsstufen des 1,6-l-Benziners setzt: 160 PS (118 kW) als Verbrenner und 215 PS (158 kW) als Plug-in-Hybrid. Auch hier gibt es noch eine Diesel-Option. Am elektrifiziertesten zeigt sich der Toyota RAV4: Hier gibt es ausschließlich Vollhybrid- und Plug-in-Hybrid-Benziner von 183 PS (145 kW) bis 304 PS (224 kW), letzterer mit Allradantrieb.

Wer also keine Lust auf Downsizing hat, ist mit dem Mazda erwartungsgemäß am besten bedient. Zur Markteinführung fehlt es jedoch noch an Antriebsauswahl und man sucht sowohl einen Diesel als auch tiefgreifende Elektrifizierung vergeblich.

Maße: CX-5 mit viel Ladevolumen bei umgeklappter Rückbank

In unserem Vergleichs-Quartett ist der Mazda CX-5 (2025) mit einer Länge von 4,69 m im Mittelfeld aufgestellt. Länger ist lediglich der Skoda Kodiaq mit 4,76 m, während sich der Toyota RAV4 mit 4,60 m auf einem ähnlichen Niveau befindet wie der Neue. Der Kia Sportage fällt mit 4,52 m am kürzesten aus. Entsprechend reihen sich auch die Ladevolumina im Kofferraum ein: Hier liegt der Skoda mit 910 bis 2105 l uneinholbar vorne, während sich die anderen drei auf einem vergleichbaren Niveau zwischen 500 und 600 l befinden. Bei umgeklappter Rücksitzbank wiederum ist der CX-5 gut aufgestellt, denn mit 2019 l bietet er erheblich mehr als der RAV4 mit 1690 l (Vollhybrid) und der Sportage mit 1715 bis 1751 l. Passend zu seinen Maßen ist der Kodiaq übrigens der einzige der vier SUV, der auch als Siebensitzer erhältlich ist.

Infotainment & Connectivity: CX-5 nutzt Google als Betriebssystem

Wenn es um die Größe des Infotainment-Displays geht, hat der Mazda CX-5 die Nase vorn: Je nach Ausstattung misst das Zentraldisplay in der Diagonalen stattliche 15,6 Zoll. Der Toyota RAV4 und der Kia Sportage bieten mit je 12,3 Zoll dafür eine größere Instrumententafel als der Neuling. Im Groben sind die Vergleichskandidaten hier jedoch auf Augenhöhe. Das CX-5-Betriebssystem will dafür mit Google als Basis durch Smartphone-ähnliche Nutzerfreundlichkeit überzeugen. Apropos Smartphone: Alle Modelle erlauben eine kabellose Integration via Apple CarPlay und Android Auto.

Assistenzsysteme: Automatischer Spurwechsel, dafür kein Remote-Parken

So schnell wie sich Assistenz- und Sicherheitssysteme entwickeln, ist in dieser Kategorie das Alter des jeweiligen Modells ein besonders großer Faktor. Womit jedoch alle vier SUV aufwarten: einem Spurhalteassistenten, der den vorausfahrenden Verkehr überwacht und bei Bedarf selbstständig bremst und beschleunigt. Alle Modelle behalten außerdem zumindest den rückwärtigen Verkehr im Blick und warnen bei einem Spurwechsel vor herannahenden Fahrzeugen. Die beiden jüngsten Modelle, der Mazda CX-5 und der Toyota RAV4, gehen jedoch einen Schritt weiter und führen den Spurwechsel auf Wunsch selbstständig durch. Interessanterweise ist im Pressematerial zum CX-5 nicht die Rede von einem Remote-Parksystem über Schlüssel oder Smartphone, das alle drei Konkurrenten zumindest unter gewissen Gegebenheiten bieten.

Preis: CX-5 recht niedrig angesiedelt

Der neue Mazda CX-5 setzt mit seinem Einstiegspreis von rund 35.000 Euro positive Akzente in diesem Vergleich. Der Kodiaq ist mit mindestens 42.990 Euro eine Ecke höher angesiedelt, bietet platztechnisch aber auch schlicht mehr Auto. Der Kia Sportage kostet im Einstieg 34.690 Euro und damit fast identisch viel wie der Mazda, ist mit 160 PS (118 kW) jedoch 19 PS (14 kW) stärker motorisiert – allerdings auch mit manuellem Getriebe, das beim CX-5 keine Option mehr ist. Für den 2026 startenden RAV4 gibt es noch keinen Preis, da der Vorgänger noch für 40.990 Euro im Konfigurator steht, dürfte die neue Generation spürbar teurer sein als der CX-5. Allerdings ist sie auch als Einstiegsmodell erheblich stärker motorisiert (alle Preise: Stand Juli 2025).