Der Skoda Kodiaq RS, der im Herbst auf dem Autosalon Paris 2018 zu sehen sein wird, hält den offiziellen Rekord für siebensitzige SUV auf der Nürburgring-Nordschleife. Das sind die Details zum Motor und alle Fotos!

Kurz vor der Messepremiere des Skoda Kodiaq RS auf dem Autosalon Paris 2018 (2. bis 14. Oktober) prügelte der Prototyp über den Nürburgring. Mit der offiziellen Bestätigung: Er ist das schnellste siebensitzige SUV auf der legendären Eifelstrecke. Mit Sabine Schmitz am Steuer umrundete das Performance-SUV die Strecke in 9:29,84 Minuten. Weitere Fotos zeigen den RS als Erlkönig in den Alpen. Christian Strube, Vorstand für technische Entwicklung, hatte gegenüber dem britischen Evo Magazine schon verraten, dass die Kraftquelle der bereits aus dem Tiguan bekannte 2,0-Liter-Biturbodiesel mit 240 PS und wuchtigen 500 Newtonmeter Drehmoment ist. Das tschechische SUV bedient sich also am modularen Querbaukasten der Wolfsburger und bringt die Kraft wohl über alle vier Räder auf den Asphalt. Der Tiguan sprintet mit der Motorisierung von Null auf 100 in 6,5 Sekunden. Dieser Wert würde den Skoda Kodiaq RS (2018) zum zweitschnellsten Flitzer im Modell-Portfolio der Tschechen machen – nach dem 280 PS starken Superb, der das Landstraßentempo in 5,8 Sekunden knackt. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Autosalon Paris 2018

Die Rekordfahrt des Skoda Kodiaq RS (2018) im Video:

Skoda Kodiaq RS auf Autosalon Paris 2018