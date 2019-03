... aber so – hier ist ein Exemplar des E-Autos im deutschen Staatsdienst zu sehen. Viele weitere Polizeiautos weltweit, darunter ein Audi S7 Sportback, ein Porsche 918 Spyder und eine Brabus-G-Klasse finden sich in der weiteren Bildergalerie!

Der Koreaner wird in Queensland eingesetzt. Dort tritt er die durchaus symbolische Nachfolge von Holden Commodore und Ford Falcon an.

Darüber hinaus treten 50 Kia Stinger GT mit V6 unter der Haube ihren Dienst bei den Gesetzeshütern Down Under an.

Die Polizei von New South Wales (Australien) geht in den nächsten zwölf Monaten in einem Honda Civic Type R auf Verbrecherjagd. >> Mehr zum Thema News

Zuwachs für die Polizeiautos weltweit: In Australien tritt nach dem Kia Stinger ein Honda Civic Type R seinen Dienst an! Dabei gibt es ganz verschiedene Ansätze der Verbrechensbekämpfung: In Italien geht ein Lamborghini Huracán auf die Ganovenjagd, in den Arabischen Emiraten edle Luxusschlitten wie der Bentley Continental!

Der Kia Stinger GT erweitert die Liste der spektakulären Polizeiautos weltweit. Die Sportlimousine mit 370 PS starkem 3,3-Liter-V6 tritt in Queensland in die Fußstapfen der australischen Eigengewächse Holden Commodore und Ford Falcon. Zusätzlich setzt die Polizei von New South Wales zwölf Monate lang auf einen Honda Civic Type R. Der potente Kompakte verfügt über einen 320 PS starken Vierzylinder mit Turboaufladung. Als wollten sie sich mit spektakulären Polizeiautos überbieten, stellten Italien und Australien letztes Jahr bereits neuen Dienstwagen vor. Im Süden Europas dürfen sich die Polizisten ans Steuer eines Lamborghini Huracán setzen, in Australien setzt man erneut auf die Power von AMG – für ein Jahr darf sich ein Mercedes-AMG E 43 mit Dreiliter-V6 und 401 PS beweisen. Doch gegen den Nachfolger für den 30 Jahre alten "Sonderwagen 4" Survivor R ist das alles nichts: Der in einem Joint Venture der Rüstungsschmiede Rheinmetall und der VW-Tochter MAN entwickelte Polizei-Panzer lässt sich weder von Karambolagen, noch von Pflastersteinen, von Sprengfallen, von Giftgas oder gar von Kalaschnikows und was sich die verstrahlten Idioten noch so alles gegen die Polizei einfallen lassen, stoppen.

Mercedes-AMG E 43 als australisches Polizeiauto (Video):

Die schärfsten Polizeiautos der Welt

Vom anderen Ende der Welt kommt der neue Audi S7 Sportback der australischen Polizei in New South Wales. Mit 450 PS wäre er der perfekte "partner in crime", wenn es um die Verfolgung von flüchtigen Gangstern ginge, doch ist ihm ein anderes Schicksal beschieden. Der Polizei-S7 wird vor allem in der Jugendarbeit und im Gemeindedienst eingesetzt. Die BMW Group präsentierte indessen auf der neunten General Police Equipment Exhibition & Conference, kurz GPEC, vom 7. bis 9. Juni 2016 ihre aktuellen Einsatz- und Sonderfahrzeuge. Neben drei Motorrädern wurden dem Fachpublikum ein i3, ein 318d Touring, ein 220d xDrive Gran Tourer und als Highlight ein X5 xDrive50i Security Plus vorgestellt. Der BMW i3 ist wendig und dank 170 PS sehr spurtstark. Speziell für den 318d mit 150 PS unter der Haube wurde ein innovatives Heckwarnsystem entwickelt. Der BMW 2er Gran Tourer bringt eine sehr gute Raumnutzung mit und bringt es auf 190 PS und 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Mehr zum Thema: Die Polizei kämpft gegen Raser in deutschen Städten

Das Highlight in der BMW-Flotte ist der BMW X5 xDrive50i Security Plus. Er wurde speziell für den Personenschutz entwickelt und schützt seine oftmals prominenten Insassen vor gewaltsamen Angriffen, Entführung oder organisierter Kriminalität. Um diese Aufgabe wirkungsvoll ausführen zu können wurde von BMW eine gepanzerte Fahrgastzelle verbaut, die bis zu vier Insassen wirkungsvoll vor Angriffe selbst mit einer AK-47, besser bekannt als Kalaschnikow, schützt. Die speziell für die Widerstandsklasse 6 entwickelte Sicherheitsverglasung hält auch Angriffen von Schlagwaffen stand, eine Polycarbonat-Beschichtung schirmt den Innenraum vor Splittern ab. Der V8-Benziner mit TwinPower Turbo leistet 450 PS, die zusammen mit dem Allradantrieb dafür sorgen, dass im Angriffsfall auch auf Pisten abseits befestigter Straßen ausgewichen werden kann. Dem durch die Panzerung erhöhten Gewicht wurde mit einer entsprechenden Modifikation des Fahrwerks und der Bremsanlage Rechnung getragen. Der BMW X5 Security Plus erzielt damit annähernd die gleichen Fahrleistungen wie das Serienmodell und ist auch für das geübte Auge kaum von diesem zu unterscheiden. Abgerundet wird das Sicherheitspaket durch Reifen mit Notlaufeigenschaften, die selbst nach Beschuss oder dem Überfahren spitzer Gegenstände selbst bei völligem Druckverlust Funktionstüchtig bleiben. James Bond lässt grüßen.

MAN/Rheinmetall Survivor R: Erste Testfahrt » zur Bildergalerie

Dubais Polizei fährt Traumwagen

Polizeiautos müssen viele Aufgaben erfüllen, die meisten davon sind eher unspektakulär. Doch wenn der nächste Einsatz ruft und die Polizei in kürzester Zeit zum Ort des Geschehens fahren muss, zählt vor allem Geschwindigkeit. Polizisten in aller Welt dürfen dafür auf spektakuläre Fahrzeuge zurückgreifen, die zum Teil sogar in der exklusiven Liga begehrenswerter Supersportwagen beheimatet sind. Zwar sind die meisten Polizeiautos aus Rücksicht auf die Staatskasse eher vernünftig motorisiert und gezeichnet, aber es gibt auch zahlreiche Ausnahmen. Von diesen handelt unsere Bildergalerie, denn hier finden Sie alles von Lexus RC F und Ferrari FF bis Lamborghini Aventador, wobei längst nicht nur die Beamten in Dubai auf echte Traumwagen zurückgreifen dürfen. Zwar hat die Polizei im Golf-Emirat wohl den insgesamt beeindruckendsten Fuhrpark und greift dabei selbst auf Tuning-Boliden wie eine Mercedes G-Klasse von Brabus oder Luxusschlitten wie den Bentley Continental GT zurück, mit Blick auf die Fahrzeuge potenzieller Verkehrssünder sind die grün-weiß lackierten Supersportler aber durchaus mit Recht im Einsatz – oder würden Sie gerne versuchen, am Steuer eines Diesel-befeuerten und unter Umständen viel zu eng geschnittenen Mittelklasse-Kombis hinter den Fahrzeugen der Superreichen herzuhecheln?

Albanische Polizei setzt auf VW eGolf (Video):

Sehenswerte Polizeiautos in Deutschland