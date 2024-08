Simplevans The Weekender (2024): Box für Minicamper Bett und Stauraum für Berlingo und Co.

Minicamper sind gefragt – und lassen sich günstig in Eigenregie aufbauen. "The Weekender" (2024) von Simplevans nimmt die Schreinerarbeit ab und verwandelt einen Hochdachkombi schnell und einfach in ein Reisemobil. Die Kosten: Weniger als für viele Dachzelte verlangt wird. Das ist die Ausstattung der Campingbox!

Simplevans The Weekender (2024) ab 949 Euro

Vanlife zieht viele Neucamper:innen an – und ist sozusagen das Sprungbrett ins Leben auf dem Campingplatz. Die Vorteile liegen auf der Hand: Beim klassischen "Vanlife" geht es weder um viel Platz noch um viel Geld. Ein gebrauchter Kastenwagen mit Campingbox im Heck genügt. Wem jedoch das handwerkliche Geschick oder die Muße für Schreinerarbeiten am eigenen Van fehlen, der bekommt von einigen Herstellern passgenaue Kits geliefert – so etwa auch die mindestens 949 Euro (Stand: August 2024) teure Campingbox "The Weekender" (2024) vom französischen Ausrüster Simplevans. Hierbei handelt es sich um das kompakte Basismodell des Herstellers, das im Laderaum eines Kleintransporters à la Citroën Berlingo, Renault Kangoo oder VW Caddy Platz findet und so einen Minicamper im Pkw-Format kreiert.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Schneller Ausbau für Hochdachkombis

Foto: Simplevans

Simplevans nimmt Camper:innen den schwierigsten Teil des Selbstumbaus eines Vans zum Freizeitmobil: Den Ausbau. Die Campingbox "The Weekender" für Kleintransporter beinhaltet bereits alles, was für kurze Wochenendtrips benötigt wird. Mit an Bord ist eine zum Bett ausfahrbare Sitzbank mit bis zu 171 x 112 cm Liegefläche. Zu zweit Campen ist daher nur eingeschränkt möglich, großgewachsene Camper:innen schlafen daher besser allein und diagonal auf dem Campingbett – oder weichen in ein Dachzelt aus. Genug Stauraum unter dem Bett und in einem Seitenschrank ist dagegen für Gepäck, Kühlbox, Wassertank und Co. gegeben. Insgesamt soll ausreichend Platz für bis zu zwei Wassertanks à zwölf Liter bereitstehen, Kühlboxen bis 15 l Volumen sollen ebenfalls bequem in der Holzkonstruktion unterkommen. In der Basis wird stets nur das zweiteilige Mobiliar-Kit aus Bett- und Schrankmodul geliefert. Der Aufbau: Ein Kinderspiel – verspricht zumindest der Hersteller. Benötigt werden nur die gelieferten Teile, Montageklebstoff und ein Schraubendreher. In fünf Stunden soll sich der Kleintransporter mit "The Weekender" in ein Reisemobil konvertieren lassen.

Ähnliche Wohnmobile:

Zubehör erweitert die Funktionalität der Box

Foto: Simplevans

Da die Basisversion von "The Weekender", ungeachtet ob universell oder fahrzeugspezifisch, nur wenige Zusatzfunktionen bietet, überlässt es Simplevans Camper:innen selbst, ob sie auf Zubehör des Herstellers setzen möchten oder den Ausbau in Eigenregie wohnlich einrichten.

Simplevans bietet für 310 Euro (Stand: August 2024) Aufpreis eine passgenaue Klappmatratze für das Bett an. Für weitere 199 Euro gibt es ein ausziehbares Küchenmodul, das im Stauraum unter dem Bett Platz findet. Einen Campingkocher müssen Vanlifer:innen dagegen selbst beisteuern, selbiges gilt auch für die Wassertanks – das angebotene "Waterkit" samt Edelstahl-Spülbecken passt für das Schrankmodul von "The Weekender" nämlich leider nicht. Eine externe Campingdusche ist daher auf der Packliste zu ergänzen.

Da für die optionale Küchenzeile Stauraum geopfert werden muss, lässt sich – bei genügend Innenhöhe – ein offenes Dachschrankmodul installieren. Eine mit 39 Euro deutlich preiswertere Alternative oder Erweiterung zum Küchenmodul, ohne Stauraum einzunehmen, liefert Simplevans mit einem einspannbaren Hängetisch für die Schiebetüre.

Unsere Produkttipps fürs Camping:

Basisfahrzeug: Jeder gängige Kleintransporter

Simplevans bietet die Campingbox "The Weekender" entweder passgenau für ein Modell – im Angebot stehen Citroën Berlingo/Peugeot Partner (zweite und dritte Generation), Renault Kangoo (zweite und dritte Generation) oder VW Caddy (dritte und vierte Generation; 2003 bis 2020) – oder als Universal-Box für vergleichbar große Kleintransporter (etwa Dacia Dokker, Fiat Doblò/Opel Combo, Mercedes Citan, Nissan NV200/Evalia) an. Da der Holzausbau ohne Zubehör nur 35 kg auf die Waage bringt, übersteigt er die Zuladung der Basisfahrzeuge nicht. Laut Simplevans soll "The Weekender" mit den Maßen 167 cm x 119 cm in den Großteil modernerer Hochdachkombis passen. Die Maße sind bei allen Varianten der Campingbox nahezu identisch – fahrzeugspezifische Kits sind jeweils nur an die Form der Außenwände und Radkästen angepasst.

Wichtig ist die Beschaffenheit des Innenraums: Simplevans richtet die fahrzeugspezifischen Campingboxen nach den Maßen der Kastenwagenversion des jeweiligen Modells mit komplett ebenem Holzfußboden (wichtig zur Verschraubung der Camingbox) und Spanholzverkleidung (5 mm) an den Laderaumwänden aus. Wer eine Pkw-Version mithilfe der Kits ausbauen möchte, sollte laut Hersteller die Universalausführung ordern und muss eventuell selbst Hand anlegen, um den Ausbau entsprechend an das Fahrzeug mit Kunststoffverkleidung im Interieur anzupassen.