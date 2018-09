Günstige Familienautos, die viel Platz und Stauraum bieten sind beliebt. Wir sprechen über Kombis und Vans für unter 5000 Euro!

VW Touran

Beliebt und praktisch Gleich nach dem Modellstart im Jahr 2003 mauserte sich der Familienvan zum Bestseller in seiner Klasse. Entsprechend groß ist jetzt das Angebot an günstigen Gebrauchten. Der Touran wird als Fünf- und Siebensitzer angeboten, sein Innenraum ist so variabel, wie man es von einem Vertreter dieser Hochdachklasse erwartet. Die drei Sitze der zweiten Reihe lassen sich einzeln umklappen, aufstellen und für größere Transportaufgaben sogar – mit wenig Aufwand – herausnehmen. Die zwei optionalen Einzelsitze in der dritten Reihe verschwinden, wenn sie nicht gebraucht werden, komplett im Ladeboden. So entsteht ein familienfreundlich großer Kofferraum mit immerhin 695 Liter Fassungsvermögen, der sich bei Verzicht auf weitere Sitze bis auf fast 2000 Liter Ladevolumen vergrößern lässt. Das straff abgestimmte Fahrwerk bietet guten Komfort, und das VW-typisch souveräne Fahrverhalten bleibt auch bei voller Beladung sicher. Die Lenkung fühlt sich angenehm direkt an. Vor allem mit den durchzugsstarken TDI-Motoren bleibt so der Fahrspaß nicht auf der Strecke. Wir empfehlen den 2.0 TDI mit 140 PS und Partikelfilter. Mit ihm lässt sich auch der schwere VW Touran recht sparsam und damit kostengünstig bewegen. Mehr zum Thema: Alles zum VW Touran

VW Touran 2.0 TDI Motor 6-Zylinder Hubraum 1968 ccm Leistung 140 PS Getriebe 6-Gang, manuell L/B/H 4391/1794/1635 mm Leergewicht 1633 kg Kofferraumvolumen 695 - 1989 l Messwerte (Werk) 0-100 km/h in 10,2 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 200 km/h Verbrauch (Werk) 6,0 l D/100 km CO2-Ausstoß (Werk) 162 g/km Grundpreis 25.700 Euro Positiv Geräumiger, variabler Van mit übersichtlicher Karosserie und ausgewogenem Fahrverhalten Negativ Einfache Kunststoffe im Innenraum, die auch bei gepflegten Autos Gebrauchsspuren zeigen

Opel Zafira

Der Opel Zafira hat serienmäßig sieben Sitze an Bord, die sich variabel einstellen und versenken lassen. Auch gut erhaltene Modelle der zweiten Generation sind schon recht günstig zu haben. Das macht den Zafira zum beliebten Familienauto. Der Fronttriebler hat ein auf Sicherheit getrimmtes Fahrwerk und lässt sich auch beladen allzeit gut beherrschen. Die Lenkung arbeitet präzise. Sitze und Federung sind bequem – so eignet sich der Opel als idealer Reisewagen für lange Reisen. Vor allem in Kombination mit den effektiv arbeitenden 1,9-Liter-CDTI-Motoren muss man nur selten Tankstopps einlegen. Der Zafira wird auch mit Erdgas-Antrieb (CNG) angeboten. Allerdings sind die ersten Modelle leistungsschwach und störanfällig. Das änderte sich erst 2009 mit der Einführung des 1,6-Liter-Erdgas-Turbomotors. Viel Lob verdient beim Opel-Raumwunder das übersichtliche und benutzerfreundliche Cockpit. Mehr zum Thema: Alles zum Opel Zafira

Opel Zafira 1.9 CDTI Motor 4-Zylinder Hubraum (als Siebensitzer) 1910 ccm Leistung 120 PS Getriebe 6-Gang, manuell L/B/H 4467/1801/1635 mm Leergewicht 1613 kg Kofferraumvolumen 1403/645 - 1820 l Messwerte (Werk) 0-100 km/h in 12,2 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 186 km/h Verbrauch (Werk) 6,0 l D/100 km CO2-Ausstoß (Werk) 162 g/km Grundpreis (Neupreis 2006) 24.800 Euro Positiv Gutes Platzangebot, angenehmer Fahrkomfort, sicheres Fahrverhalten, sparsamer Diesel Negativ Schaltung schwergängig, begrenzte Rundumsicht, umständlicher Zugang zur dritten Sitzreihe

Volvo V 70

Die Tradition großer Volvo-Kombis findet mit dem V70 ihre Fortsetzung: Die vorbildliche aktive und passive Sicherheit, die sorgfältige Verarbeitung und die bequemen Sitze überzeugen. Der große Schwede eignet sich eher als komfortabler Gleiter denn als Kurvenräuber – dafür ist die Lenkung zu unpräzise. Volvo setzte als einer der wenigen Hersteller lange auf Fünfzylinder-Motoren. Den 2,4 Liter großen Turbodiesel mit 163 PS gibt es auch mit Allradantrieb. Fahrwerk und Lenkung sollten vor dem Kauf jedoch einem Check unterzogen werden.

Volvo V 70 D5 Motor 5-Zylinder Hubraum 2401 ccm Leistung 163 PS Getriebe 5-Gang, manuell L/B/H 4710/1804/1464 mm Leergewicht 1696 kg Kofferraumvolumen 485 - 1641 l Messwerte (Werk) 0-100 km/h in 9,8 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 210 km/h Verbrauch (Werk) 6,7 l D/100 km CO2-Ausstoß (Werk) 177 g/km Abgasnorm Euro 3 Grundpreis (Neupreis 2004) 35.190 Euro Positiv Solide Verarbeitung, hohes Sicherheitsniveau, komfortables Fahrwerk, gute Sitze Negativ Großer Wendekreis, anfälliges Fahrwerk, Antriebseinfüsse in der Lenkung

Renault Grand Scénic

Wem der normale Scénic nicht reicht, der kann seit 2004 die XXL-Variante kaufen: Hinter dem "Grand" verstecken sich ein Längenzuwachs um 23 Zentimeter sowie zwei weitere versenkbare Plätze in der dritten Reihe. Hier wie dort gefallen der angenehme Federungskomfort und das sichere Fahrverhalten. Wer den bis zu 2015 Liter fassenden Laderaum des Renault regelmäßig ausnutzt, sollte die kraftvollen und genügsamen Dieselaggregate (ab 2005 mit Partikelfilter) wählen. Mehr zum Thema: Alles zum Renault Grand Scénic

Renault Grand Scénic 1.9 dCi Motor 4-Zylinder Hubraum 1870 ccm Leistung 130 PS Getriebe 6-Gang, manuell L/B/H 4496/1810/1636 mm Leergewicht 1605 kg Kofferraumvolumen 513 - 2015 l Messwerte (Werk) 0-100 km/h in 9,6 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 192 km/h Verbrauch (Werk) 6,9 l D/100 km CO2-Ausstoß (Werk) 160 g/km Grundpreis (Neupreis 2006) 25.000 Euro Positiv Hohe Variabilität, angenehmer Fahrkomfort, sparsame Dieselmotoren Negativ Unpräzise Lenkung, umständliche Bedienung, hoher Bremsenverschleiß

Mazda 5

Mit seinen Schiebetüren ist der Mazda 5 eine Seltenheit unter den Kompaktvans. Der seit 2005 angebotene Japaner gehört zu den zuverlässigsten Autos seiner Klasse. Sein Fahrwerk ist bis zur Überarbeitung 2008 sehr straff abgestimmt. Die beiden Zusatzsitze im Kofferraum lassen sich zu einer ebenen Fläche umklappen – maximal bietet der Mazda 1678 Liter Stauvolumen. Die sparsamen Common-Rail-Diesel (alle mit Partikelfilter) sind den hochdrehenden Benzinern vorzuziehen.

Mazda 5 2.0 CD Motor 4-Zylinder Hubraum 1998 ccm Leistung 143 PS Getriebe 6-Gang, manuell L/B/H 4505/1755/1615 mm Leergewicht 1485 kg Kofferraumvolumen 969 - 1678 l Messwerte (Werk) 0-100 km/h in 10,4 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 197 km/h Verbrauch (Werk) 6,3 l D/100 km CO2-Ausstoß (Werk) 173 g/km Grundpreis (Neupreis 2007) 25.500 Euro Positiv Geringe Mängelquote, Schiebetüren, sieben Sitzplätze, sicheres Fahrverhalten Negativ Straffe Federung, billige Kunststoffe im Innenraum, schmutzanfällige Polster