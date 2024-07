Ein Camper für unter 7000 Euro

Eine 15-l-Kühlbox dient in der Küche als Kühlschrank. Versorgt wird sie über die in die Box integrierte Elektronik, die den Strom über die 12-V-Steckdose im Auto bezieht.

Camping für kleines Budget ohne Zelt? CampBoks macht es mit Campingboxen für Opel Vivaro, VW Bus und Co. möglich. Das sind Preis und Ausstattung der Camping-Nachrüstungen.

Preis: CampBoks Lite ab 6590 Euro

Vanlifing ist im Trend. Doch nicht immer muss es das unhandliche Wohnmobil oder der teure Campervan mit Profi-Ausbau sein. Hier kommen die sogenannten Campingboxen ins Spiel. Sie bieten Basics wie Bett, Küche und Sitzgelegenheit und lassen sich oft in wenigen Minuten in einem passenden Kleinbus, Van oder Hochdachkombi ein- und wieder ausbauen. Hersteller CampBoks aus Euratsfeld in Niederösterreich bietet voll funktionsfähige Boxen ab 6590 Euro (Alle Preise: Stand Juli 2024). Das junge Start-up achtet dabei seit 2022 auf Funktionalität – und das ein oder andere Details, dass die Konkurrenz bisher nicht anbietet. Die Boxen aus Holz (Mindestmaße eingeklapptes Bett L/B/H: 137 x 119 x 50 cm) sollen universell in Modelle wie Citroën Jumpy/Spacetourer, Ford Tourneo/Transit Custom, Mercedes V-Klasse/Vito, Opel Vivaro/Zafira, Renault Trafic oder VW-Bus passen, können aber auf Wunsch auch individuell durch Einsätze an die Fahrzeugbreite angepasst werden.

Ausstattung: Individualisierbare Box für den Van

Die CampBoks wird in zwei Linien angeboten: Die "Lite" dient ab 6590 Euro als Einstieg, mit der "Pro" ab 7990 Euro kommt ein vollausgestatteter Küchenauszug hinzu. Bei beiden Campingboxen ist eine Matratze (L/B/H: 200 x 120 x 9 cm), die sich zur Bank umklappen lässt, sowie zwei Auszüge nach außen und einer nach innen, zwei Frischwassertanks (je 12 l) und eine ausziehbare Sitzbank samt Esstisch im Heckbereich inklusive – Campingstühle sind somit obsolet. Die Heckauszüge sind alle nur bei offener Heckklappe nutzbar, sollen aber mindestens 70 kg (Auszug Innenbereich) oder 200 kg (Auszüge Außenbereich) belastbar sein.

Foto: CampBoks

Während bei der Lite beide Heckauszüge für Kisten gedacht sind, beinhaltet die CampBoks Pro auf der linken Seite eine Küche samt Gaskocher und 15-l-Kompressor-Kühlbox. Auch die interne Elektronik (für Kühlbox und Wasserpumpe) ist inklusive – angeschlossen wird die Campingbox an einer 12-V-Steckdose im Fahrzeug. Eine Ersatzbatterie oder eine tragbare Powerstation sind hier jedoch zu empfehlen, um die Fahrzeugbatterie beim Camping zu schonen.

Gegen Aufpreis lassen sich die Kistenauszüge auch mit passgenauen Kisten samt Deckel als Erweiterung der Arbeitsflächen hinzu ordern. Auch eine Trockentoilette für den Auszug ist im Angebot, eine Campingdusche gibt es bereits ab Werk zu den Boxen. Ebenfalls eine Option: ein klappbarer Tisch mit Aluminiumgestell, der an vier Punkten an der Box befestigt werden kann und auch den Innenraum aufwertet.

Einbau: Sicherer Stand nötig

Die Holzbox von CampBoks bringt zusammengebaut insgesamt bis zu 130 kg auf die Waage. Diese dürfen natürlich nicht verrutschen – eine Campingbox gilt generell als Ladung und muss entsprechend auch gesichert werden. Hierzu stehen Spanngurte für den universellen Einbau in Ösen im Innenraum zur Verfügung. Für Kleinbusse mit Schienensystem bieten die Österreicher:innen zudem auch ein (aufpreispflichtiges) Befestigungssystem für die Bodenschienen an.