Imrscher tunt den Trafic zum "WoMo"

Die Auswahl der Felgen besteht wie gewohnt aus den nun weiterentwickelten "Heli Star" in 18 Zoll und den "Cross Star", beide Varianten gibt es poliert oder in Schwarz.

Eine neue Schürze mit Spoilerlippe an der Front macht den Anfang. An der Seite fallen schwarze Trittrohre ins Auge.

Irmscher tunt den Renault Trafic zum Campingmobil mit sportlichem Auftritt. Das ist die Ausstattung des Tuningpakets inklusive Irmscher Trafic i Box für Campingfans.

Preis: Campingbox Irmscher Trafic i Box für den Renault Trafic ab 5089 Euro

Wer mit dem Renault Trafic in den Campingurlaub fahren möchte, kann den Wagen dank der Irmscher Trafic i Box schnell und unkompliziert zum Camper ausbauen. Das Boxmodul kostet 5089 Euro (Stand: Juli 2024), wird einfach durch die Heckklappe in den Van geschoben, mit Gurten verzurrt und muss von den Camper:innen nur noch entsprechend mit Wasser, Vorräten und anderen nützlichen Campinggadgets ausgestattet werden.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Campingmodul mit Kocher und Wasserversorgung

In der Box befindet sich eine klappbare Spüle mit faltbarem Becken: Die Armatur ist mit einem 70 cm langem Schlauch versehen, um den Wasserhahn auch als Außendusche nutzen zu können. Für Frisch- und Abwasser ist jeweils ein 12-l-Kanister integriert. Ein Auszug enthält einen Zweiflamm-Gaskocher, der mit zwei Gaskartuschen betrieben wird, die darunter sitzen. Ein weiterer bietet Platz für Küchenmesser und ein herausnehmbares Schneidebrett, darunter sitzt die Kühlbox. Stauraum in Form von diversen Schubladen ist ebenfalls vom Heck aus zugänglich.

Foto: Irmscher

Schlafmodul vor Abfahrt einklappen

Die Irmscher Trafic i Box für den Renault Trafic lässt sich zu einem 1950 x 1350 mm großen Bett ausklappen und stellt eine ebene Fläche zwischen Modulkasten und den umgeklappten Rücksitzen dar. Die Schlafgelegenheit besteht aus einem faltbaren Lattenrost, Verbindungsstützen und einer faltbaren Matratze. Aus Sicherheitsgründen schreibt Irmscher vor, dass Camper:innen die Liegefläche vor der Fahrt wieder einklappen und sichern müssen.

Ähnliche Wohnmobile:

Unsere Produkttipps fürs Camping:



Sportliches Tuningkit für den Renault Trafic

Um auch der äußerlichen Erscheinung des Renault Trafic das gewisse Etwas zu verleihen, hat Irmscher ein Tuningkit für den Van zusammengestellt. Eine neue Schürze mit Spoilerlippe an der Front macht den Anfang. An der Seite fallen schwarze Trittrohre ins Auge. Und am Heck prangt ein Dachspoiler. Auch an einen Ladekantenschutz aus schwarz eloxiertem Edelstahl haben die Tuner:innen gedacht. Die Auswahl der Felgen besteht wie gewohnt aus den nun weiterentwickelten "Heli Star" in 18 Zoll und den "Cross Star", beide Varianten gibt es poliert oder in Schwarz. Abgerundet wird die Versportlichung mit passenden Aufklebern. Auch beim Fahrverhalten hilft Irmscher dem Trafic auf die Sprünge, nämlich mit einem neuen Federnsatz, der den Van 30 mm tiefer kommen lässt.