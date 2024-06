Erster Eindruck des EX90-Vorserienmodells

Wir haben nicht immer die Gelegenheit, auf dem Beifahrersitz eines Prototyps Platz zu nehmen. Umso mehr freuen wir uns auf die erste Testfahrt mit dem vollelektrischen Volvo EX90, der im Herbst 2024 auf den Markt kommen wird.

Es hat zwar etwas länger gedauert, doch jetzt ist es bald so weit: Volvo leistet sich ein neues Flaggschiff für die Generation E. Ab dem Herbst 2024 schickt die schwedische Marke für 83.700 Euro aufwärts den neuen Volvo EX90 (2024) gegen den Audi Q8 e-tron, den BMW iX und das Mercedes EQE SUV ins Rennen. Während die Kundschaft noch immer auf das elektrische SUV warten muss, kann Kenneth Ekström die Kilometer schon nicht mehr zählen, die er mit dem 5,03 m langen Luxusliner abgespult hat. Denn Ekström ist Entwicklungsingenieur und Testfahrer bei Volvo und dreht seit Monaten seine Runden auf dem Prüfgelände in Hällered, um dem EX90 den letzten Schliff zu geben.

Gelassenheit stand dabei ganz oben auf der Liste, sagt der Entwickler, während er den Wagen bei unserer ersten Testfahrt förmlich mit dem kleinen Finger über den Kurs zirkelt, und vor allem die Ruhe beim Reisen. Als erstes elektrisches Oberklassemodell der Schweden soll der EX90 buchstäblich zum Leisetreter werden. "In keinem Volvo vor ihm war es so still", flüstert Ekström, und selbst bei 120 km/h hört es sich an, als würde er brüllen.

Begleitete Testfahrt: Neuer Volvo EX90 (2024) bärenstark unterwegs

Während alle im Auto die Stille hören können, bleibt das Gefühl der Gelassenheit noch Herrn Ekström vorbehalten. Eisern verteidigt der Ingenieur den Platz am Lenkrad des neuen Volvo EX90 (2024) – und uns bleibt nur der Glaube daran, dass die Zweikammer-Luftfeder wirklich einen Unterschied macht, dass der Aufbau in den unterschiedlichen Fahrprofilen wirklich mehr oder weniger Bewegung zulässt und dass Ekström mal mehr oder weniger Feedback im Lenkrad fühlt. Immerhin sprechen seine Mundwinkel eine deutliche Sprache. Vor allem, wenn er den Fuß ans Bodenblech heftet: Dann gehen zwei E-Motoren mit 380 kW (517 PS) und 910 Nm zu Werke und die 2,8 t fühlen sich plötzlich ganz leicht an. 4,9 s reichen beim Top-Modell für den Sprint auf Tempo 100 und dass bei 180 km/h schon wieder Schluss ist, ist alleine eine Frage der Philosophie und nicht der Physik.

Das Fünf-Meter-Schiff zeigt sich besonders familienfreundlich

Parallel zum "Twin Motor Performance" bei unserer ersten Testfahrt lanciert Volvo noch zwei Modelle. Eine gewöhnliche Allradversion mit 300 kW (408 PS) und 770 Nm sowie einen Hecktriebler, dem ein E-Motor mit 205 kW (279 PS) und 490 Nm reichen muss. Der braucht dann auch schon 8,4 s für den Sprint und wird bei 160 km/h wieder eingebremst. Unterschiede macht Volvo auch beim Akku: Mit einem Motor hat der neue Volvo EX90 (2024) 104, mit zweien 111 kWh Kapazität, reicht aber immer für rund 600 km Reichweite. Geladen wird dabei mit elf oder gegen Aufpreis 22 kW an der Wechsel- und 235 oder 250 kW an der Gleichstrom-Ladestation. Und während der Strom bei den deutschen Modellen wie BMW und Mercedes nur in einer Richtung fließt, kann der Volvo bidirektional laden und seine Energie auch wieder abgeben.

Das Format bleibt mit gut fünf Metern Länge ähnlich wie beim XC90 und die Form kennen wir schon vom Polestar, wo es das gleiche Auto als 3 geben wird. Doch geben dem Volvo eine eigenständige Front und vor allem die Leuchten in Thors Hammer-Design seinen typischen Look. Auch innen ist die Verwandtschaft unverkennbar und hier wie dort herrscht eine noble nordische Kühle mit einem großen senkrechten Tablet als zentralem Blickfang und Bedienelement. Allerdings beweist Volvo mehr Familiensinn als die sportliche Schwester mit der Start-up-Attitüde und bietet den neuen Volvo EX90 (2024) auf Wunsch auch mit einer dritten Sitzreihe an. Je nach Bestuhlung variiert dann auch der Stauraum, von knapp 400 bis 2000 l – die nochmal knapp 50 l im Frunk nicht mitgerechnet.

Typisch Volvo: Sicherheit steht im Vordergrund

Und auch sonst hält sich der Autobauer trotz seines neuen Kurses an alte Tugenden und feiert den neuen Volvo EX90 (2024) als sichersten Volvo aller Zeiten. Der schaut deshalb nicht nur weiter voraus, ist wachsamer und hat zumindest die nötige Hardware fürs autonome Fahren bereits an Bord, sondern behält auch seine Insass:innen besser im Auge als je zuvor und gibt zur Not sogar den Besserwisser, der aufs Handyverbot hinweist und mehr Aufmerksamkeit fordert.

Tugendtreue ist aber auch nötig bei einem Auto, das so viel und so wenig Volvo zugleich ist. Die Schwedenfähnchen in den Sitzkedern und am Armaturenbrett können bei der ersten Testfahrt nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Firma mittlerweile unter chinesischer Regie steht – und gebaut wird der neue Volvo EX90 (2024) schließlich auch nicht in Schweden, sondern in South Carolina in den USA. Ebenfalls interessant: Der EX90 ist mitnichten nicht der Nachfolger des XC90, sondern nur dessen Begleiter. Statt den Verbrenner einzustellen, bekommt das bisherige Flaggschiff im Herbst 2024 sogar nochmal ein Facelift.

Technische Daten des Volvo EX90 (2024)