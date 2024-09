Der große Volvo bekommt ein Update

Am Heck und im Profil ändert sich vom Design her recht wenig, abgesehen von ein paar geglättete Flächen, Chromelemente und neue Heckleuchten.

Volvo erneuert seinen großen Evergreen: Das Volvo XC90 Facelift (2024) kommt mit einem überarbeiteten Design und mit angepasster Technik daher. Der Hersteller nennt bereits die Motoren und die Preise.

Preis: Volvo XC90 Facelift (2024) ab 79.890 Euro

Nach neun Jahren ist immer noch nicht Schluss – im Gegenteil: Als Volvo XC90 Facelift startet die zweite Generation 2024 runderneuert durch und flankiert den vollelektrischen EX90. Die Motorenpalette des Verbrenner-SUV wurde angepasst und ausgedünnt. Das kann man vom Einstiegspreis allerdings nicht behaupten, den Volvo bei 79.890 Euro für den B5 AWD und bei mindestens 87.490 Euro für den T8 eAWD festgelegt. Das macht den großen Schweden um einige tausend Euro teurer als bislang, siedelt ihn aber preislich noch unterhalb des vollelektrischen EX90 an (Alle Preise: Stand September 2024). Bestellungen für das Volvo XC90 Facelift (2024) nimmt der Hersteller ab sofort entgegen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Volvo XC90 (2024) im Video:

Antriebe: Zwei Verbrenner, beide hybridisiert

Das Volvo XC90 Facelift (2024) erhält zum Marktstart zwei Motorisierungen: Als Einstiegsvariante B5 AWD sitzt unter der Haube ein 250 PS (184 kW) starker Mildhybrid-Benziner. Deutlich stärker ist der T8 eAWD, ein Plug-in-Hybrid-Antrieb, der 310 Verbrenner-PS (228 kW) mit 145 Elektro-PS (107 kW) kombiniert und dank des 19-kWh-Akkus (14,7 kWh netto) mehr als 70 km weit stromern soll. Schade nur, dass die bisherige Ladeleistung des Bordladers von maximal 6,4 kW (2-phasig) nicht angehoben wurde. So vergehen rund drei Stunden, um den Energiespeicher an einer Wallbox von null auf 100 Prozent zu füllen.

Das gediegene Fahrvergnügen profitiert von neuen Doppelquerlenkern vorn und einem neuen Integrallenker an der Hinterachse, der besonders im Hängerbetrieb Vorteile bieten soll. Serienmäßig ist der XC90 ab sofort mit frequenzselektiven Dämpfern ausgestattet, optional gibt es die bekannte elektronisch geregelte Luftfederung.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Den XC90 gekonnt modernisiert

Dass das große Volvo XC90 Facelift auch 2024 noch taufrisch wirkt, liegt nicht nur an der angepassten Front und am überarbeiteten Heck: Der seinerzeit verantwortliche Designer Thomas Ingenlath hat damals ein Auto gezeichnet, das gleichzeitig schick wie zeitlos ist. Die neu gestalteten Scheinwerfer flankieren einen typischen Volvo-Kühlergrill und passen das Urgestein der Modellpalette an die jüngeren Kreationen an. Rundum arbeitet der Hersteller mit Chromakzenten. Interessant ist der Kühlergrill mit einem asymmetrischen Muster. Rundum präsentieren sich neue Scheinwerfer mit einer modernisierten Leuchtengrafik.

Interieur: Tiefgreifende Erneuerungen

Foto: Volvo

Deutlich spannender sind die Anpassungen im Interieur. Volvo hat sein Verbrenner-Flaggschiff kräftig entstaubt, die Ablagen verbessert und die Bildschirme vergrößert. Zentral gibt es nun einen 11,2-Zoll-Touchscreen, der weniger Bedienschritte für die wichtigsten Funktionen verlangen soll als sein kleinerer Vorgänger. Das gesamte Armaturenbrett wurde zudem angepasst und mit strukturierten Oberflächen versehen, die das Design der Sitzbezüge übernehmen, die je nach Ausstattung aus Bio-Materialien bestehen. Nach wie vor finden fünf, sechs oder sieben Menschen im Volvo XC90 Facelift (2024) Platz – auf Wunsch unter dem bekannten Panorama-Glasdach. Ordert man die famose Bowers & Wilkins-Audioanlage, wird auch die Neuauflage des SUV zum Göteborger Konzertsaal auf Rädern.

Fahreindruck: Selbst im hohen Alter überzeugt das Vorfacelift

Dem Volvo XC90 merkt man sein Alter kaum an, lässt aber im Detail Feinschliff vermissen. Fürs Pendeln mit großem Platzbedarf und Lademöglichkeit daheim dürfte der Plug-in-Hybrid die erste Wahl sein – oder der neue Volvo EX90.