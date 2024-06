Der wahre China-Kracher

Keine andere Firma aus dem Reich der Mitte verkauft in Deutschland so viele Autos wie MG.

MG erweitert seine Produktpalette um den "3er". Doch wie gut ist der Hybrid-Kleinwagen? Das soll die erste Testfahrt mit dem neuen MG3 Hybrid+ (2024) beantworten.

Von wegen Nio, BYD oder gar Xiaomi - zwar machen die vermeintlich technophilen Elektromarken aus China gerade mächtig Wind, doch keine andere Firma aus dem Reich der Mitte verkauft in Deutschland so viele Autos wie MG. Und dabei setzt die SAIC-Tochter beileibe nicht nur auf zukunftsweisende Stromer, sondern will VW & Co. nun mit ihren eigenen Waffen schlagen. Während sich insbesondere europäische Marken zusehends aus dem Geschäft mit konventionellen Kleinwagen zurückziehen, bringt MG mit dem neuen MG3 (2024) einen wahren Volkswagen an den Start. Der Fünftürer mit 4,11 m Länge ist auch im Familieneinsatz voll alltagstauglich und mit einem Grundpreis von 19.990 Euro (Stand: Juni 2024) obendrein bezahlbar. Soweit die theoretischen Fakten, nun muss er sich bei der ersten Testfahrt beweisen.

Leslie & Cars zeigt den MG3 (2024) im Video:

Testfahrt: Der neue MG3 Hybrid+ (2024) ist klein, aber oho

Dabei ist der Chinese alles andere als ein Sparbrötchen, das lustlose Zweckmobilität bieten will. Der Auftritt des Fünftürers ist erstaunlich sportlich, das Ambiente bei allem Kostendruck ganz ansehnlich, die Ausstattung im Basismodell angemessen und in den gehobenen Varianten üppig. Bei 2,57 m Radstand und 293 l Kofferraum gibt es obendrein auch nichts am Platzangebot zu meckern. Vor allem aber wird beim Antrieb nicht gekleckert, sondern geklotzt. Zum Start gibt es den neuen MG3 (2024) erst mal nur als Hybrid+ und diesen Namen trägt der MG zurecht. Zwar setzen der Autobauer auf einen eher schmächtigen Vierzylinder mit 1,5 l Hubraum und 75 kW (102 PS), koppeln den Benziner dafür aber mit einer E-Maschine von stolzen 100 kW (136 PS) und bauen einen Pufferakku von in dieser Klasse ungewöhnlich großen 1,8 kWh ein. Renault Clio und Toyota Yaris, die beiden einzigen anderen Kleinwagen mit Doppelherz, sind da lange nicht so gut bestückt.

Sparsam, bezahlbar, spaßig

Dieses Doppel drückt nicht nur den Realverbrauch nahe an den Normwert von 4,4 l. Vor allem macht der neue MG3 Hybrid+ (2024) bei der ersten Testfahrt einen munteren Eindruck. Schließlich kommen die beiden Motoren im Team auf eine Systemleistung von 194 PS (143 kW), werfen 128 und 250 Nm in die Waagschale und haben so einen Antritt wie einst die GTI-Fraktion. Von 0 auf 100 km/h geht es in 8,0 s und dass schon bei 170 km/h wieder Schluss ist, liegt wohl eher an der ungewöhnlichen, aber effizienten und vor allem bezahlbaren Dreigang-Automatik als am Elan. Und zumindest bis kurz vor der Höchstgeschwindigkeit fühlt sich der MG3 dabei angenehm engagiert an und macht die Landstraße zur Lustmeile. Klar gibt es Kleinwagen mit einem knackigeren Fahrwerk und einer schärferen Lenkung, dafür hat der MG mächtig Biss, hängt gierig am Gas und macht auf der Landstraße auch das Überholen nicht zur Mutprobe.

Auch MG weiß, dass die Zukunft dem Elektroantrieb gehört. Nicht umsonst steht die Marke vor allem für den ID.3-Gegner MG4. Doch wie mittlerweile fast alle Chinesen legt die SAIC-Tochter dabei weniger Dogmatismus an den Tag und versucht sich stattdessen im Pragmatismus: "Wir bauen, was die Kund:innen kaufen", lautet das Motto und damit füllen sie ein Vakuum, das bei VW & Co. immer größer wird. Denn je mehr sich europäische Marken aufs Elektroauto fokussieren, desto knapper wird die Auswahl an konventionellen Kleinwagen zu volkstümlichen Preisen. Deshalb legt MG sogar nochmal nach und klemmt im Herbst 2024 zur Preiskorrektur auch noch den Hybrid ab.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 12/2024 MG3 Hybrid+ Technische Daten Motoren 4-Zylinder, 4-Ventiler, 1490 cm³ + E-Motor Antrieb 3-Stufen-Automatik; Vorderrad Systemleistung 143 kW/194 PS Max. Drehmoment 128 + 250 Nm Batteriekapazität 1,8 kWh (netto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4113/1797/1502 mm Leergewicht/Zuladung 1285/448 kg Kofferraumvolumen 293-983 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 8,0 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h Verbrauch auf 100 km 4,4 l S Elektrische Reichweite k.A. Kaufinformationen Grundpreis 19.900 € Marktstart Sommer 2024 Alle Daten Werksangaben