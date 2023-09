Wohl 2024 kommt die Neuauflage des ältesten MG-Modells im aktuellen Portfolio auf den Markt. Die Rede ist vom MG3. Dass der Kleinwagen wie die meisten neuen MG auch elektrisch vorfährt, gilt als ausgeschlossen. Die Gründe!

Der MG3, bei uns nicht erhältlich, ist ein Kleinwagen in der Größe eines VW Polo und kostet auf dem Heimatmarkt ab 13.820 Pfund (knapp über 16.000 Euro; Stand: September 2023). Bereits 2011 ist das noch aktuelle Modell in China vorgestellt worden und hat seitdem drei Facelifts erhalten. Ein Nachfolger für den ausschließlich mit einem 106 PS (78 kW) starken 1,5-l-Vierzylinder erhältliche MG3 ist also überfällig – dann aber als E-Auto? Was auf dem Papier logisch wäre – sind die neuesten Modelle von MG doch fast ausnahmslos elektrisch unterwegs – wird wohl aus Kostengründen nicht passieren.

Hierzu zitiert die britische Autocar den kaufmännischen Leiter von MG UK, Guy Pigounakis, dass die Stückzahlen des noch aktuellen Modells nicht ausreichten, um ein preislich interessantes Elektroauto auf die vier Räder stellen zu können. Deshalb spekuliert das Automagazin beim kommenden MG3 (2024) auf einen Hybridantrieb, der den Verbrauch und CO2-Ausstoß reduzieren könnte. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Informationen zum nächsten MG3 (2024)

Schaut man sich in der Kleinwagenklasse nach ähnlich gelagerten Lösungen um, fährt automatisch der Toyota-Kleinwagen Yaris in den Blick. Dieser wird derzeit mit einem 116 (85 kW) starken Hybridantrieb zum Preis ab 22.990 Euro (Stand: September 2023) angeboten. Eine Preisregion, in der auch MG mit dem neuen 3er antreten will. Dieser ist übrigens auch schon als Erlkönig gesichtet worden, den wir aus fotorechtlichen Gründen aber leider nicht zeigen können. Trotz der Tarnfolierung ist ein gefällig gezeichneter Kleinwagen mit spitz zulaufender Front, wie sie auch den MG4 Electric ziert, auszumachen. Das Heck wechselt von vertikalen zu horizontalen Rückleuchten. Insgesamt scheint der Auftritt des MG3 (2024) nicht so sportlich-provokant auszufallen wie beim größeren Bruder MG4.

Ob der britisch-chinesische Kleinwagen mit der neuen Generation auch nach Deutschland kommt, ist derzeit noch unklar. Angesichts der ambitionierten Pläne der Marke MG, auch in Europa ein großer Player zu werden, ist ein Marktstart des MG3 (2024) hierzulande aber durchaus wahrscheinlich.