Was in China 2022 als MG Mulan startet, dürfte schon bald auch nach Europa kommen. Das wissen wir zum Preis und zur Performance des elektrischen Kompakten, der hierzulande voraussichtlich MG4 heißen wird.

Mit seinen scharfkantigen Proportionen könnte man den MG Mulan (2022) von schräg hinten auf den ersten Blick auch für einen Toyota oder Peugeot halten – dabei präsentiert sich die jüngste Kreation der britisch-chinesischen Marke durchaus selbstbewusst und eigenständig. Besonders an der Front erkennen wir eine Weiterentwicklung des MG5-Designs, während Panoramadach, zweigeteilter Dachspoiler und Diffusor aufhorchen lassen. Stichwort MG5: Weil das kompakte Elektroauto unterhalb des Kombis angesiedelt ist, gilt die Bezeichnung "MG4" für den europäischen Markt als naheliegend. Der Name des gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilms dürfte bei den hiesigen Käufer:innen keinen Verkaufsvorteil bringen. Immerhin möchte man hier lieber als britische Marke anerkannt und vor allem ernst genommen werden. Und daran knüpfen die Performance-Daten an: 400 bis 600 Kilometer Reichweite sollen die Batteriepakete zwischen 51 und 64 kWh ermöglichen und ihre Energie an einen 150 kW-Motor (204 PS) an der Hinterachse transferieren. Bereits in 3,8 Sekunden soll der 1665 Kilogramm schwere MG Mulan (2022) die 100 km/h-Marke knacken. Ein gleich starker VW ID.3 dümpelt zu diesem Zeitpunkt noch bei gut 60 km/h herum. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis & Performance des MG Mulan beziehungsweise MG4 (2022)

Dass die Beschleunigungszeit in der Klasse des MG Mulan (2022) eine untergeordnete Rolle spielt, ist klar. Einen gewissen Luxus hat es aber schon, wenn man bei der Auffahrt zur Autobahn noch an den Lkw auf der rechten Spur vorbeikommt. Ob sich die Kundschaft auch auf Luxus im Innenraum freuen darf, bleibt abzuwarten. Interieur-Fotos existieren noch nicht und MG ist eher für Budget- denn für Premiummodelle bekannt. Dafür dürfte der Preis des MG Mulan (2022) beziehungsweise MG4 noch unterhalb des Wolfsburger Pendants liegen. Dann hätte der Kompakte zumindest eine Chance im hart umkämpften Segment. Einen Marktstart in Deutschland erwarten wir frühestens Ende des Jahres 2022.

